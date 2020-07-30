Пассажиры попросили запретить «Аэрофлоту» продавать билеты в закрытые страны

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Общероссийское объединение пассажиров обратилось в Росавиацию с просьбой запретить «Аэрофлоту» продавать билеты в страны, с которыми еще не открыто авиасообщение. Общественники жалуются, что некоторые пассажиры не могут вернуть деньги.

В направленном главе ведомства письме говорится, что некоторые клиенты вводятся в заблуждение возможностью купить билеты в страны Евросоюза.

За пару дней до предполагаемого вылета им приходит сообщение об отмене рейса, передает «РИА Новости». Однако потом покупатели не могут вернуть деньги, потому что авиакомпания настойчиво предлагает вместо этого взять ваучеры на перелет.

«Прошу вас провести проверку по указанным фактам и запретить авиакомпании продажи билетов в иностранные государства, с которыми закрыто авиасообщение, за исключением случаев, связанных с вывозными рейсами из других государств. Данные действия позволят защитить наших пассажиров», — говорится в письме, написанном от имени председателя организации Ильи Зотова.

Напомним, что из-за коронавируса авиасообщение между странами жестко ограничено. С начала августа Россия откроет свои аэропорты только для трех стран: Турции, Великобритании и Танзании.