«Барсы» и «салаватовцы» вышли из отпусков по-разному, а Василевский все не выходит из праздничного угара

Хоккейный и немного фигурный Instagram-обзор недели

Выходом из спячки отечественного хоккея ознаменовалась прошедшая неделя. Практически все команды Континентальной лиги собрали своих хоккеистов и тут же бросили под иглы медосмотров и под палящее солнце втягивающих занятий «на земле». Спортивная редакция «Реального времени» сделала подборку хоккейных постов в Instagram о том, как игроки Татарстана и Башкирии выходят из отпусков и с какими стартовыми трудностями в новом сезоне они сталкиваются.

«Барсы» мучаются на первых тренировках и прощаются с Казанью

Хоккеисты большинства клубов Континентальной хоккейной лиги на нынешней неделе наконец-то вышли из отпусков и приступили к втягивающим тренировкам. Не исключение и казанский «Ак Барс» с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Казанцы пару дней назад провели свое первое открытое занятие на суперсовременном общественном пространстве «Урам», где потренировались на одном из футбольных полей с искусственным газоном.

Нельзя сказать, что упражнения были сверхсложными — в основном это пробежка и несколько упражнений на физику, однако процесс дополняло палящее солнце, и потому хоккеисты решили поделиться своими снимками тренировок с мучениями в едва стартовавшем новом сезоне.

Нападающий Артем Галимов, например, подписал свои страдания хештегом #тычетакойсерьезный.

Насыщенной на события неделя получилась для другого «барса» с нижнекамским прошлым Камиля Фазылзянова, который давно потерял место в основном составе первой команды. Сначала стало известно, что контракт с ним казанцы все-таки переподпишут, и тут же всплыло сообщение, что свою казанскую прописку Камиль сменит на владивостокскую. Начнет защитник свой сезон в возрожденном «Адмирале». Вот так он попрощался с Казанью.

Григорий Панин продолжает разгонять свой Instagram остросюжетным контентом

Уже по традиции забавным мемом отметил начало тренировочного процесса капитан «Салавата» — не так давно признанный самым активным «эсэмэмщиком» Континентальной лиги Григорий Панин.

Снимок с очень хорошо заметным вмешательством фоторедактора он выложил в середине недели. На фото изображены четыре типичных дворовых «турникмена», а на место голов наложены изображения лиц хоккеистов. Здесь узнается и Тему Хартикайнен, и сам Панин, и вратарь команды Юха Метсола.

«Сдали тесты» — с юмором подписал защитник уфимской команды.

А еще днем ранее он показал свои навыки работы на спецтехнике. На почти двухминутном видео Григорий демонстрирует, как работает на небольшом тракторе.



Ну а начал свою неделю одиозный защитник видео с последних дней отпуска, где Панин довольно уверенно держится на водном борде.

«И как вам?» — обращается хоккеист к своим партнерам по команде Михаилу Науменкову и Михаилу Пашнину, а также к игроку московского «Динамо» Андрею Миронову.



«Неплохо, мастер», — написал Миронов. «А 360 будет?» — добавил от себя вопросом Науменков.



«Талантливый человек — талантлив во всем», — комментируют болельщики.

Ну а официальный аккаунт уфимского клуба опубликовал обзорное видео первых страданий хоккеистов в зале после того, как те мощно и продолжительно отдохнули.

Василевский пошел на второй круг празднования очередного Кубка Стэнли

А экс-уфимец и лучший голкипер мира здесь и сейчас Андрей Василевский продолжает свое празднование второго завоеванного Кубка Стэнли подряд. А поскольку сам Кубок на командном праздновании хоккеисты «Тампы» умудрились погнуть и тот отправился на починку в Канаду, Андрей не унывает и демонстрирует другой кубок, отдаленно напоминающий главный трофей НХЛ. Вот только состоит он из банок пива. Так и проходят дни после победы в НХЛ у русских хоккеистов «молний».

«Отличный день для «Тампы»! Поднимаю стакан за лучших фанатов хоккея и за то, что пиво сегодня остается холодным и красивым», — подписал свой снимок Василевский на фоне «кубкопива».

А вот такой победной подборкой с чемпионского льда уже с настоящим Кубком Стэнли в руках и призом лучшему вратарю плей-офф «Конн Смайт Трофи» Андрей ознаменовал свой Instagram в начале недели.

Загитова с опозданием празднует день четвероногих друзей

И бонусом эту суровую хоккейную подборку разбавим немного утонченным постом из мира фигурного катания. Олимпийская чемпионка уже давно позабыла о карьере в фигурном катании и все больше обрастает статусом медиаличности. Пробует себя в качестве актрисы, ведущей ледового шоу, снимается в рекламах и примеряет макияж у известных визажистов.

А значит, растет и ее Instagram, который она активно продвигает. На этот раз Алина похоже забыла, что день собак отмечается 2 июля, и выложила свой «собачий» пост лишь две недели спустя, на нынешней неделе.

«Собака — лучший друг человека. A dog is a person's best friend», — подписала она свою подборку снимков с четвероногими друзьями. Если ее «старую знакомую» породы акита по имени Мисару все знают, то кто остальные лучшие друзья Загитовой — неизвестно.