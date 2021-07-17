Чартеры «раскатывают» Турцию с доплатой за возвращение

В Казани участились задержки чартерных рейсов по курортным направлениям, а туроператоры начали просить с клиентов доплату за возвращение домой

Фото: Максим Платонов

«Регулярно получаем уведомления туроператоров о переносе времени отправления чартерного рейса в Анталью. Иногда успевают поменять время вылета шесть раз», — изумляются представители турагентств Казани. С момента открытия Турции прошло чуть более трех недель, а тестовая «обкатка» полетной программы на Средиземноморское побережье все еще идет с большими отклонениями от графика. Большое количество чартерных рейсов задерживается на период от 3 до 12 часов. «Дефицита авиатехники у российских перевозчиков нет и не может быть, так как международные линии не восстановились в прежнем объеме», — утверждает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Участившиеся переносы вылетов туроператоры объясняют всевозможными факторами, а самим туристам предлагают к ним привыкнуть. Даже дополнительная плата как «гарантия вылета» в 11 тысяч рублей не гарантирует своевременного отправления, выяснило «Реальное время».

Турагенты: чартеры улетают с задержкой в 2—10 часов

Чартерную программу вылетов из Казани на главный турецкий курорт Анталью сильно лихорадит, а сами авиарейсы выбиваются из графика Международного аэропорта «Казань». С момента возобновления воздушного сообщения между Россией и Турцией прошло чуть более трех недель, но в последнее время происходит много задержек и переносов рейсов.



Как показывает мониторинг онлайн-табло с расписанием полетов, опаздывает на несколько часов в среднем до двух-трех чартеров в сутки в зависимости от дня отправления. Некоторые главы казанских туристических агентств утверждают, что ни один рейс — ни в Турцию, ни на Кипр, ни в Тунис не улетел вовремя, ни вернулся в срок.

Особенно показательной в этом плане выдалась текущая неделя. После того, как авиакомпания Red Wings дважды задержала вылеты на 10 часов в поисках запасного самолета, последовала задержка у другого чартерного перевозчика. 15 июля авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», вынуждена была перенести время отправления чартерного рейса FV-5827 на 4,5 часа. При назначенном времени в 10.20 мск лайнер вылетел из Казани с отставанием — в 14.51 мск. Перелет был выполнен на самолете Boeing-738, рассчитанном на перевозку 189 пассажиров. В результате казанские туристы прибыли в аэропорт Антальи поздно вечером.

Чартерную программу вылетов из Казани на главный турецкий курорт Анталью сильно лихорадит, а сами авиарейсы выбиваются из графика Международного аэропорта «Казань». Фото: Максим Платонов

Обычно чартеры авиакомпании «Россия» фрахтуются российским туроператором «Библио-глобус», но на «горячей линии» не смогли подтвердить факт задержки отправления их туристов из Казани. Наиболее продолжительным по времени задержки в июле, как утверждают казанские турагентства, оказался перелет на Кипр — отправления ждали свыше 12 часов.

Каждый десятый тур со сдвигом времени

Частые переносы чартерных рейсов в этом туристическом сезоне особенно сильно беспокоят турагентов Казани, которым приходится напрямую объясняться с покупателями туров.



— Регулярно мы получаем уведомления от разных туроператоров о переносе времени отправления, — рассказывает гендиректор туристической компании «Интелтур Казань» Лилия Савельева. — В среднем, по 10% от всех заявок в Турцию идет перенос. Уведомление приходит, как только поступают изменения.

Вспомнился ей и недавний курьезный инцидент из практики, когда время вылета «сдвигали» шесть раз за две недели с момента покупки тура. «Но мы заранее не стали волновать клиента о многочисленных переносах, а сообщили ему только окончательную дату и время вылета», — сообщила она.



— По чартерным так было всегда, — рассуждает она. — Но если турист оплачивает такую опцию «как плата за гарантию вылета», то перевозчик обязан соблюдать. Гарантию берет не перевозчик, а туроператор. Нельзя брать с клиентов доплаты, если у вас программа меняется. Клиент-то не это выбирал, вынуждать доплачивать не очень хорошо. А то что теперь и регулярные рейсы постоянно актуализируют свои полетные программы, грустно, за все платит пассажир. Гораздо обиднее, когда клиент покупал ранний вылет из Казани и поздний прилет в Казань, в результате получает поздний вылет из Казани и ранний прилет, теряя дни, на которые он рассчитывал, как на отдых.

Возвращают домой с доплатой

Гораздо труднее вернуться с отдыха со Средиземноморского побережья.

Глава казанского агентства «Другое измерение» Юлия Каурова рассказала, что в ее практике рейсы снимаются за несколько дней до отправления, а особенно часто «двигают заявку» туроператоры Coral и Sunmar (входят в холдинг OTI).

Так, на этой неделе ей поступило уведомление Sunmar, в котором оператор сообщает о невозможности выполнить запланированный на 27 июля обратный перелет из Антальи до Казани. Причем, уведомление приходит за день до вылета из Казани в Турцию.



«Информируем Вас об отмене рейса RL 8026 Анталья — Казань», — говорится в тексте телеграммы Sunmar.



Туроператор предлагает три варианта возвращения. Первый: перенос дат тура (вылет-прилет) на одни сутки вперед без изменения стоимости. А также еще два, связанные с перерасчетом. В частности, агентству предлагается либо вернуть деньги за один сокращенный день, либо туристу надо будет доплатить на сутки больше. В основу перерасчета взят «тариф» в 242 y.e., который никак не обосновывается. Если рассчитывать в евро, то по текущему курсу агентство либо должно вернуть клиенту около 22 тысяч рублей за возвращение на сутки раньше, либо сам турист должен доплатить 22 тысячи за сутки позже.



«Реальному времени» не удалось оперативно cвязаться с туроператором, на запрос издания ответ пока не поступил. Чартерные перевозки по этим турам выполняет авиакомпания Red Wings.

Глава туристической компании «Интел Казань» Лилия Савельева согласна, что вернуться может быть дороже, чем улететь в Турцию. По ее словам, в ее практике был инцидент, когда клиенту также предложили перенести время возвращения в Казань на сутки, но в силу высокого должностного статуса он не мог задержаться на сутки.



— В итоге вынужден был экстренно покупать билеты на регулярный рейс из Стамбула, заплатив за перелет 73 тысячи рублей (прямых регулярных рейсов из Антальи нет), — рассказала она.



Турператор не компенсировал клиенту затраты. По ее словам, некоторые операторы предлагают заранее заплатить «гарантию вылета» в 11 тысяч рублей за двоих, но все равно она не спасает от задержек.

«Горящие» туры выставляются за 5 дней до вылета, но со страховкой от невыезда. Те, у кого нет прививки, не рискуют покупать без ПЦР-теста. Фото: Илья Репин

Горящие туры без ПЦР-теста лучше не брать

Больше всего раздражает то, что обратную связь с самим перевозчиком невозможно получить, а до туроператоров приходится дозваниваться часами, чтобы решить элементарные вопросы, жалуются в агентствах.



— Модное сегодня онлайн-обслуживание работает не в пользу туриста: можно сколько угодно оставлять вопросы в чат-ботах, на горячей линии, но никогда не получишь ответа. Лишь однажды откликнулись менеджеры «Уральских авиалиний» и это было просто чудом, — сетуют турагенты.

В туристической компании «Наутилус» добавляют, что высоки риски с переносом времени вылета/прилета по «горящим» турам, которые начали выходить в продажу в последние две недели (до этого их не продавали). Они выставляются за 5 дней до вылета, но со страховкой от невыезда. Те, у кого нет прививки, не рискуют покупать без ПЦР-теста.



Вне зависимости от этого, расписание вылетов часто меняется, а стандартное время задержки от 2 до 10 часов.

Правда, глава туристической компании «СТЕН» Леонид Пресс считает, что ничего особенного в этом сезоне с задержками рейсов не происходило. «Так было всегда», — уверяет он. По его мнению, они вызваны объективными обстоятельствами — во время пандемии чартерные перевозчики начали «сдавать» лизингодателям авиатехнику, которую не планировали эксплуатировать в связи с закрытием границ. Он полагает, что к открытию Турции перевозчики просто не успели подготовиться.

Туроператоры «большой тройки»: время вылета определяют авиакомпании



В Турцию действительно хлынул большой поток туристов из России. 6 июля аналитический центр Turizmdatabank обнародовал данные о количестве прибывших в Анталию с пакетными турами. По их данным, на главный турецкий курорт в рамках пакетных туров прибыли свыше 1,25 млн человек или с ростом 256%. Лидерство в рейтинге туроператоров по количеству отправленных туристов принадлежит Anex Tour, TUI и Odeon (OTI). За ними следуют Pegas Touristik, Joinup, Tez Tour, MPI Turkey, Biblio Globus и DT Touristik.

В казанском представительстве «Анекс Тур» сообщили, что перенос времени вылета рейсов из аэропорта Казани наблюдался в течение двух недель июля. Рейсы смещались в среднем на 2-3 часа. Туристов предупреждали об изменении времени вылета заранее — как минимум за сутки, как того требует законодательство.



— Ни одного случая переноса полета более чем на 10 часов в нашей практике не было, — пояснил директор представительства «Анекс Тур» Заур Гаджиев.

Если действие ПЦР-теста истекало из-за задержки, то туроператор просил аэропорт лояльнее отнестись к туристам, у которых истек 72 часовой срок. По его словам, с середины июля расписание вылетов стабилизировалось, и рейсы выходят строго по расписанию.

— Время вылетов чартерных рейсов координируют авиакомпании, — заявили «Реальному времени» в пресс-службе TUI. — Оно может двигаться в рамках суток. Туроператоры со своей стороны всегда информируют агентов и клиентов, что заявленное время вылета чартерного рейса может корректироваться.

О причинах переносов ни туристический оператор, ни перевозчик не сообщают. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе аэропорта, чартерный авиаперевозчик может менять время вылета по собственной инициативе, но обязан согласовать с туроператором и аэропортом.

— Чартерный авиарейс — это коммерческая авиаперевозка пассажиров, багажа, груза на основе договора фрахта с сохранением за фрахтователем права изменения графика движения воздушного судна по согласованию с авиаперевозчиком и аэропортами вылета и прибытия, — говорится в ответе аэропорта на запрос нашего издания. — Таким образом, время вылета может быть изменено по инициативе заказчика. В то время как регулярные авиарейсы выполняются строго по регламентированному расписанию.

— В начале запуска полетных программ возможны корректировки расписаний, тем более большое количество чартеров в Турцию от разных перевозчиков могут заметно увеличить нагрузку на аэропорты, — поясняет PR-директор Аnex Tour Алена Хитрова. — Причины задержек и корректировок времени могут быть разными, но в любом случае это не намеренный умысел, а необходимость такого решения. Чартерные рейсы могут корректироваться, в некоторых случаях по несколько раз, в соответствии с особенностями этого типа перелета. В каждой нашей заявке обязательно указывается номер телефона, как правило, это номер турагента, который забронировал заявку, для оперативного информирования туристов в случае изменений полетных данных. В случае задержки рейса авиакомпании обеспечивают туристам питание или гостиницу, в зависимости от сроков ожидания, в соответствии с законодательными нормами.

Однако на этой неделе и регулярные рейсы переносились. 15 июля произошла задержка с отправлением рейса КЛ 127 в Симферополь, который выполняется чартерным перевозчиком, а 16 июля — с рейсом РГ 862 на Екатеринбург авиакомпании Rusline (задействована на чартерных перевозках).



— Приближается высокий туристический сезон, поэтому крупные авиапорты Москвы, Казани перегружены, чартеры обслуживают после регулярных рейсов, — пояснил глава фирмы «Компаньон-СП» Сергей Пасечник.

По его словам, состоятельные туристы летают в путешествия на регулярных рейсах, чтобы прибыть вовремя. «К примеру, перелет в Хорватию обойдется на двоих в 200 тысяч рублей за 10 дней, — рассказал он. — Вылеты осуществляются «Аэрофлотом», который на фоне закрытия границ поднял тарифы в два раза», — отметил он. Но здесь задержек не происходит.



Дефицита лайнеров нет, есть дефицит слотов

Казалось бы, после локдауна авиакомпании заинтересованы наверстать упущенное и летать как можно чаще без отмен и переносов на проданные рейсы. Но дисциплины и пунктуальности все равно нет.



По словам исполнительного директор агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева в каждом конкретном случае могут быть особые причины, но в любом случае дефицита авиатехники у российских перевозчиков нет и не может быть.

— Международные линии не восстановились в прежнем объеме, и есть даже конкуренция на право встать в рейс, — отметил он. — Конечно, авиакомпании работают в плотном графике полетов, но резервные борты для закрытия разорванной цепочки полетов есть. Но если авиакомпания в течение недели «срывает» несколько рейсов, значит «замахнулась» на избыточное количество рейсов, которые не в силах выполнить.



По его словам, задержки могут быть связаны с дефицитом свободных слотов аэропортов, которые не могут одновременно принять большое количество авиарейсов. К примеру, если аэропорт Антальи способен принять 105 прямых рейсов в сутки, то аэропорт Казани — 45. Так или иначе, но аномальное явление с регулярностью переносов можно объяснять всевозможными факторами, а по сути, туристам предлагают просто к ним привыкнуть.