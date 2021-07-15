Турецкий гамбит: казанцы вылетели в Анталью с многочасовым опозданием

Авиакомпания Red Wings предупредила туроператора о задержках с вылетами на курорт в ближайшие два дня

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», «летный» коллапс на турецком направлении разразился в международном аэропорту «Казань». Почти 200 татарстанцев, которые приобрели туры у национального туристического оператора «Интурист», не смогли вчера вовремя улететь в Анталью. Задержка составила более 10 часов, и это еще не рекорд по переносу времени отправления. По словам казанских туристов, чартерный перевозчик Red Wings, зафрахтованный «Интуристом», вынужден был отложить вылет из-за снятия с рейса самолета А321 по техническим причинам и искать ему замену. Выбытие из строя одного борта «сломало» и расписание: на предстоящие дни будут перенесены еще несколько чартерных рейсов до Антальи, осуществляемых по турам «Интуриста».

С опозданием на половину суток

В международном аэропорту «Казань» почти на десять часов задержался вылет чартерного рейса по самому популярному турецкому направлению Казань — Анталья. Чартерный рейс авиакомпании Red Wings под номером ИН7075 должен был отправиться ночью, в 1.30 по мск, а фактически вылетел в 13.00, следует из онлайн-расписания аэропорта.



Соответственно, сместилось и время прибытия: вместо заявленных 4.50 утра туристы оказались в аэропорту Антальи после обеда. Пассажирский лайнер Airbus 321, на котором прилетели казанцы, был полностью зафрахтован национальным туристическим оператором «Интурист». По оценкам казанцев, в нем находилось около 200 человек. Места блоками в этом рейсе для клиентов других туроператоров не продавались. Поэтому на борту самолета находились только те, кто приобрел туры у «Интуриста».

Чтобы улететь из Казани, им пришлось провести несколько часов в зале ожидания казанского аэропорта. Точное время вылета долго оставалось неизвестным. После первых двух часов ожидания пассажиры начали обрывать телефоны турагентов, а после разъяснений им ничего не оставалось, как смириться и просто ждать. После пятичасового ожидания им предложили горячее питание, как и полагается в таких ситуациях.



Чартерный рейс авиакомпании Red Wings под номером ИН7075 должен был отправиться ночью, в 1.30 по мск, а фактически вылетел в 13.00, следует из онлайн-расписания аэропорта. Фото: Максим Платонов

— В Анталью все наши клиенты прибыли благополучно, все размещены в номерах, — сообщили «Реальному времени» в представительстве «Интуриста».

В кол-центре «Интуриста» подтвердили факт более чем десятичасовой задержки, заявив, что это первый инцидент в практике авиаперевозчика.



— До сих пор авиакомпания выполняла полеты строго по расписанию, — сообщил оператор на горячей линии.



В казанском офисе «Интуриста» родственникам пассажиров пояснили, что сопровождающих на посадку менеджеров компании на этот рейс не было, а туристы должны садиться на борт самостоятельно. Строго говоря, их и не должно быть, пояснили «Реальному времени» туристические агенты. По их словам, проводы туристов в аэропорту по безвизовым направлениям сейчас не осуществляются. Сбивают с толку оставшиеся с «доковидных» времен стойки туроператоров, которые просто не успели убрать.

Добавим, что до этого с одиннадцатичасовой задержкой вылетел и предыдущий чартерный рейс Red Wings из Казани. Согласно онлайн-расписанию аэропорта, рейс ИН7029 должен был отправиться 13 июля в 13.55 мск, но фактически вылетел за полночь — в 1.00 мск 14 июля. Здесь на борту находилось также около 200 туристов «Интуриста». На завтра, 15 июля, есть еще один рейс Red Wings в Анталью в 4.00. Смогут ли его пассажиры вылететь вовремя?

В кол-центре «Интуриста» подтвердили факт более чем десятичасовой задержки, заявив, что это первый инцидент в практике авиаперевозчика. Фото yandex.ru

Причина — один борт вышел из строя по техническим причинам

Российский авиаперевозчик Red Wings пока не комментирует сбои в расписании вылетов. «Реальное время» направило запросы в пресс-службу компании, но ответы на момент публикации не поступили.



В свою очередь в пресс-службе НТК «Интурист» заявили, что «не могут комментировать рабочую ситуацию авиаперевозчика».

Между тем близким пассажиров с задержанных рейсов неофициально объяснили, что причиной переноса вылета явилось снятие с эксплуатации самолета A321, который должен был прилететь в Казань из Москвы. Якобы в нем обнаружили технические неполадки, из-за чего руководство авиакомпании решило не выпускать его в небо. «Никто не будет рисковать безопасностью пассажиров в небе», — отметил представитель «Интуриста» в неофициальном разговоре. По этой причине потребовалось немало времени, чтобы найти запасной борт и поставить его на линию.

Внезапное выбытие из строя А321 вызвало каскадные переносы с отправлением следующих авиарейсов. По информации источников «Реального времени», утром поступила информация из головного офиса «Интуриста» о том, что в ближайшие дни могут быть перенесены на несколько часов и другие вылеты в Анталью. Неофициально в НТК «Интурист» заметили, что в течение двух дней отставание может быть устранено. Видимо, авиакомпания планирует успеть в короткий срок провести ремонтные работы на судне. И если борт выйдет из ремонта, то полеты возобновятся по графику.

Неофициально чартерные перевозчики объясняют переносы тем, что расписание полетов не является окончательным, в нем возможны изменения в ту или иную сторону с плюсом на пять часов. Фото: Максим Платонов

Перенос на пять часов — это норма?

В пресс-службе международного аэропорта «Казань» также ограничились лишь подтверждением факта задержки рейсов, попросив обратиться за подробностями непосредственно к авиаперевозчику.



— 13 июля вылет рейса Казань — Анталья был выполнен с задержкой, которая составила порядка 10 часов, — говорится в ответе, поступившем в адрес «Реального времени». — Представители авиакомпании проводили работу с пассажирами в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ФАП-82, предоставление напитков, питания и проживания в гостинице).

Стоит заметить, что это не первый случай задержки с вылетами на турецком направлении. Неофициально чартерные перевозчики объясняют переносы тем, что расписание полетов не является окончательным, в нем возможны изменения в ту или иную сторону с плюсом на пять часов.

Разрешили прибыть с просроченным ПЦР-тестом

Задержка при вылете рейса неприятна не только из-за потери времени отдыха туриста. С введением обязательного ПЦР-тестирования у вылетающих с большим опозданием по времени заканчивается срок действия анализа на COVID-19. Согласно правилам пересечения границы и въезда в условиях пандемии в Турцию, турист обязан иметь ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прилета в страну. Таким образом, туристам подчас приходится сдавать повторные ПЦР-тесты, а значит, нести дополнительные расходы.

Чем закончился инцидент с клиентами «Интуриста»? По словам туристов, о задержке с вылетом их рейса был проинформирован аэропорт Антальи, а с авиационными властями Турции была достигнута договоренность о том, чтобы туристы с просроченными тестами на ковид были допущены на территорию страны.



Туристам подчас приходится сдавать повторные ПЦР-тесты, а значит, нести дополнительные расходы. Фото: Илья Репин

В представительстве «Интуриста» пояснили, что турецкие авиационные власти достаточно лояльно относятся к срокам действия ПЦР-теста — им важен сам факт наличия результатов исследования у туриста.



— Больше всего к срокам годности теста придираются сами российские авиакомпании, так как в случае отказа в приеме туристов им придется нести расходы по их депортации и вывозу обратно в Россию, — рассказали турагенты.

Задержки авиарейсов на турецком направлении случаются, заявили казанские турагенты. Обычно к назначенному времени вылета прибавляется от получаса до 5-6 часов.

