Опрос предпринимателей: стоит ли увольнять сотрудников за отказ сделать прививку?
Роструд разрешил отстранять от работы до конца пандемии коронавируса сотрудников, которые отказываются прививаться, в том числе работающих удаленно. Предприниматели, опрошенные «Реальным временем», высказались против данной инициативы. Большая часть из них предложила переход на добровольную вакцинацию и назвала ситуацию с прививками неоднозначной.
Как вы оцениваете предложение Роструда? Насколько для вас критично наличие прививки у сотрудников? Будете ли их увольнять, если они откажутся делать прививку?
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Наталья Хамидуллина директор РА «Концепто»
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Я не имею морального права заставлять сотрудников вакцинироваться. В нашем коллективе все переболели, и у нас есть антитела. Мы ситуацию контролируем. Но сейчас такая обстановка, что всем надо вакцинироваться. Мы побили рекорд по смертности: 800 с лишним человек за сутки умерло в России от коронавируса. Эта цифра уже не от сердечно-сосудистых заболеваний. Мы должны вакцинироваться. Другого способа победить ковид не существует. Причем каждые полгода мы должны следить за своими антителами, чтобы победить эту инфекцию. Надо всех пинками отправлять вакцинироваться. У нас в стране иначе нельзя.
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Сергей Никифоров генеральный директор ФБК «Поволжье»
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На удаленке работники не приносят никакого риска другим людям. Зачем мне их увольнять, если они не вакцинируются? Конечно, тем, кто контактирует с большим количеством человек, лучше привиться. Одно дело — ресторан, через который в день проходят десятки людей, или торговый центр.
Наши госорганы любят обобщать, хотя ситуации все разные. Здесь снизился уровень государственного управления. Ситуацию следует проанализировать более детально, но за это никто не хочет брать ответственность. Если работодатель отстранит сотрудника, то работник подаст на него в суд, который рассматривает только законодательство, а не устные комментарии работников Роструда. Давайте вносить изменения в законодательство, тогда я буду требовать исполнения закона.
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Ильгиз Камалеев генеральный директор компании «АТМ Волга»
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Ни в коем случае не буду увольнять сотрудников. Это дело добровольное, и оно должно таким оставаться. Я понимаю, что пандемия — это общественное явление, но волеизъявление у каждого человека должно оставаться свое. Тем более когда ходят разные мнения ученых по поводу эффективности прививки.
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Татьяна Фисенко дизайнер, основатель и директор студии «АрхиФорма»
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Я и некоторые сотрудники сделали прививку. Но я не буду никого обязывать, потому что это личное дело каждого человека. Я могу лишь донести полезность. В нашем коллективе отсутствие вакцинации не критично. Сотрудники либо переболели, либо привились.
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Максим Федоров генеральный директор сети медицинских центров сложной офтальмологии «Конкор»
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Мое убеждение: каждый человек должен добровольно делать прививку. Я сегодня сделал первую, но заставлять никого не буду. В моем окружении есть люди, которые сделали прививку от полиомиелита, и у них на всю жизнь остались от нее последствия. Поэтому я бы не стал строго относиться к антипрививочникам. И я против призывов некоторых медсотрудников называть отказывающихся от прививки убийцами. За такие слова надо в тюрьму сажать. Именно они несут истерию в массу. Никому не надо навязывать решение.
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Радис Хасанзянов основатель ООО «Тимерлайн-Проф»
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На эту тему обычным тоном уже не могу выразиться. Каждый принимает сам решение о вакцинации. Например, у меня аллергия на прививки. Поэтому ни в коем случае не буду увольнять тех, кто откажется прививаться. Я предложу сделать прививку, а решение пусть сотрудники принимают сами.
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Азат Назмутдинов основатель кафе «Кыстыбый»
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Для нашей индустрии вакцинация будет неизбежной. Будем прививаться, поскольку работаем с большим количеством населения. Это важно и с точки зрения безопасности сотрудников. Единственный момент: у нас люди переживают и не доверяют самой вакцине. Они хотят себя обезопасить, но только через проверенную вакцину. А решение об увольнении тех, кто не хочет вакцинироваться, необходимо принимать в зависимости от сферы работы. Нашей сфере это необходимо. Нет прививки, нет медкнижки, а значит, мы не можем допустить к работе.
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Артур Баширов генеральный директор «Технократии»
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У нас работают самостоятельные люди, и они сами принимают решение. Что касается Роструда, то я не эксперт, мне сложно оценить их работу. Но субъективно кажется, что пользы эта мера не принесет. Я не знаю, зачем Роструд это разрешает. Будучи предпринимателем и общаясь с коллегами, я знаю, что у них нет такой проблемы, как привить человека. Мы сами с этим разберемся. Нам не нужна помощь в регулировании этого вопроса.
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