Опрос предпринимателей: стоит ли увольнять сотрудников за отказ сделать прививку?

На удаленке работники не приносят никакого риска другим людям. Зачем мне их увольнять, если они не вакцинируются? Конечно, тем, кто контактирует с большим количеством человек, лучше привиться. Одно дело — ресторан, через который в день проходят десятки людей, или торговый центр.



Наши госорганы любят обобщать, хотя ситуации все разные. Здесь снизился уровень государственного управления. Ситуацию следует проанализировать более детально, но за это никто не хочет брать ответственность. Если работодатель отстранит сотрудника, то работник подаст на него в суд, который рассматривает только законодательство, а не устные комментарии работников Роструда. Давайте вносить изменения в законодательство, тогда я буду требовать исполнения закона.