«Бурлацкий на Волге. Дорогами Максима Дмитриева»: в Казань приехали охотники за «вечными отпечатками»

Этнографическая киноэкспедиция снимает документальный фильм о жителях Поволжья и создает фотографии методом амбротипии для будущей фотовыставки

Фото: Максим Платонов

10 июля в Речном порту Казани пришвартовалось небольшое судно «Волга» с этнографической киноэкспедицией «Бурлацкий на Волге. Дорогами Максима Дмитриева». Творческая команда сошла на берег под объективами казанских журналистов, и, как признали гости, такого жаркого приема им еще не устраивали. Фотохудожник Миша Бурлацкий и съемочная группа режиссера-документалиста Александры Андроповой пробудет в столице Татарстана пять дней. За это время они проведут фото- и киносъемки в разных локациях, в том числе в Свияжске, а также встретятся с ценителями хорошего кино на ближайшей «КиноСреде» на озере Кабан.

Девять лет уместить в полтора месяца

Основная цель экспедиции — не просто повторить путь нижегородского фотографа Максима Дмитриева, зачинателя российской публицистической фотожурналистики, но и запечатлеть жителей Поволжья из разных городов, представителей разных профессий, как это делал знаменитый фотограф XIX—XX веков. Только для того, чтобы снять Волгу от истока до устья и создать свой «Волжский цикл», Максиму Дмитриеву потребовалось почти девять лет, а современному его коллеге на это отпущено полтора месяца.

Миша Бурлацкий (фотохудожник категорически не приемлет имя Михаил) выбрал для своих фоторабот необычный материал. Он большой знаток амбротипии (в переводе с греческого — «бессмертный, вечный отпечаток») — фотографий, которые с помощью особой технологии делаются на обычном стекле. Эта технология была открыта в начале 1850-х годов изобретателем коллодионного процесса Фредериком Арчером. Однако патент на нее получил фотограф Джеймс Каттинг, который, в отличие от изобретателя, умершего в нищете, заработал на «стекле» целое состояние.

Было окно — стало фото

Первые фотографии были сделаны сразу же, после схода съемочной группы на берег.

— Это простое оконное стекло, оно не должно быть тонким, но обязательно хорошо вымытым, — рассказывает фотограф и одновременно демонстрирует процесс изготовления уникальной фотографии, популярный 150 лет назад. Процесс этот называется мокро-коллодионным: на стеклянную пластинку наносится тонкий слой коллодия — раствора целлюлозы в эфире. Затем ее быстро погружают в раствор нитрата серебра минут на пять или меньше — все зависит от температуры воздуха в помещении или на улице.



— Чем жарче, тем быстрее пластина высыхает, следовательно, и работать нужно проворнее, — продолжает рассказывать фотограф. — Амбротипией увлекся, когда понял, что прежние технологии перестали приносить удовлетворение от творческого процесса. Но и здесь прошлое — материалы и сам процесс изготовления фотографии — соединяется с настоящим: это люди, модели. Вот если сегодня снять голого человека — он ничем не будет отличаться от времен открытия амбротипии. Нас одежда выдает и, пожалуй, взгляд.

Зачем негативу черный бархат?

Свою первую казанскую модель Миша Бурлацкий нашел в Речном порту — диспетчер спустилась со своей вышки буквально на пять минут, предупредила, что ее работа надолго не отпустит. Но фотохудожнику этого было достаточно. Единственная сложность — пару минут попросить модель не двигаться, пока пластина с серебром открывается в его старинном фотоаппарате. Лабораторию нижегородские гости соорудили тут же, под первым кустом на причале, и журналисты, затаив дыхание, наблюдали, как изображение появляется на стекле. Однако если смотреть на него на свет, можно увидеть негатив, поэтому амбротипы раньше покрывались черным лаком с обратной стороны. Можно сделать проще — поместить стекло с изображением на черный бархат, тогда сам собой отображается позитив.

Кстати, в фотомастерских Северной столицы так и делают — заказчик получает фотосессию и оригинально оформленное «старинное» фото в стильной рамке. Сегодня многие заказывают такие старинные фото, амбротипы даже стали называть «полароидом XXI века» — из-за простоты изготовления и скорости. Однако вся работа, материалы, а также небольшое количество фотографов-амбротипистов делают такой раритет достаточно дорогим — около 10 тыс. рублей за фото. В родном Нижнем Новгороде Бурлацкий проводил такие фотосессии, причем заказывают ему не только портреты, но и натюрморты, пейзажи, которые, к слову, делать сложнее — ветер не заставишь на пару минут «замолчать и не шевелиться». Теперь фотографии послужат для новых выставок, документального фильма и всплеска интереса к родному краю и собственной истории.

Как Казань колбасой не поделилась

Путешествие экспедиции началось 24 июня в Санкт-Петербурге. За полтора месяца команде предстоит преодолеть больше 4,5 тыс. км по земле и воде на территории десяти регионов Поволжья — от Тверской до Астраханской области. Миша Бурлацкий отметил, что сложнее всего им придется в калмыцких степях: водная часть пути завершается в Астрахани, затем команда поедет на автобусах. Предвидя еще более страшную жару, съемочная группа уже купила холодильник, в котором будут храниться реактивы.

В Казани же команда пробудет пять дней. За это время съемки пройдут еще и на острове-граде Свияжске, в Печищах, возможно, кино- и фотодеятелям приглянутся еще какие-нибудь местные локации и герои.

— Я уже бывал в Казани, в 1984 году, приехал сюда, помню, из Чебоксар. Гуляя по городу, очень проголодался. Зашел в магазин купить колбасы, и каково же было мое удивление, когда продавщица потребовала от меня какой-то талон на колбасу. Не дала без него, так и уехал не солоно хлебавши, — вспомнил Миша Бурлацкий. Он заверил, что теперь голодать команде не придется — остановки экспедиции делаются в городах, хорошо кормят и на судне, так что людям творчества даже кашеварить не приходится.

«С «Татфлотом» сработались еще на «Зулейхе»

Экспедиция «Бурлацкий на Волге» проходит под эгидой Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» (РГО). Поэтому итогом всей работы станут фотовыставки и презентации фильма, которые состоятся осенью этого года в штаб-квартире РГО в Санкт-Петербурге, а также в Нижнем Новгороде в выставочном пространстве Волжского пароходства в здании Речного вокзала. Далее документальный фильм будет передан российским дистрибьюторам для фестивального продвижения и кинопроката.

Как обещала руководитель дирекции «Время кино» Альбина Нафигова, в Казани фильм тоже будет обязательно показан, пройдут выставки:

— Эти пять дней пребывания экспедиции на территории Татарстана мы обеспечиваем бесперебойную работу съемочной группы. С «Татфлотом» легко удалось договориться о резервном причале благодаря нашей совместной работе над сериалом «Зулейха открывает глаза», ее казанской частью. Помогаем найти героев, договариваемся о проведении съемок. На «КиноСреде», благодаря поддержке «Татнефти», на набережной Кабана 14 июля состоится творческая встреча с командой киноэкспедиции. Гости расскажут о непростом, но очень интересном съемочном процессе. Кроме того, зрителям будет представлен документальный фильм Марины Разбежкиной «Оптическая ось», также повествующий о Максиме Дмитриеве. О предстоящем проекте еще в начале года мне рассказал Евгений Кудельников, мы познакомились в прошлом году, когда его фильм «Студия Нижний» стал обладателем специального приза «Упоминание жюри» Межрегиональной премии в области кинематографии «Алтын тәлинкә» («Золотая тарелка»). Так и получается — один проект перетекает в другой.

Впереди у съемочной группы пять дней работы в Казани и ее окрестностях, а у самих казанцев — встреча на Кабане и шанс стать героем осенней фотовыставки, попав этим летом на «вечный отпечаток».

1 / 18 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов