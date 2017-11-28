ООО Управляющая компания Вахитовского района
Общая информация
ООО «Управляющая компания Вахитовского района» является членом саморегулируемой организации «Содружество организаций, управляющих многоквартирными домами Республики Татарстан».
Руководитель — Тетруашвили Шалва Филхазович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, г.Казань, ул.Муштари, 33б
- Телефон: (843) 264-40-92
- Email: ukvr@list.ru
- Сайт: http://xn-----7kcbaibi7bocf7bhcbd7anrp2c.xn--p1ai/
Дата последнего обновления: 28.11.2017