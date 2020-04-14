Частные клиники Казани предложили свою помощь в борьбе с COVID-2019

Частные врачи обещают предоставить свои площади под развертывание коек, лаборатории и высокоточную аппаратуру для исследований, которая сейчас простаивает — из-за режима самоизоляции.



Руководитель многопрофильного медицинского центра «Звезда» Артур Уразмановподчеркивает, что всегда готовы оказать помощь государственным клиникам и их пациентам,



— Надо понимать, чем мы можем быть полезны. Инфекционистов у нас нет, врачебный состав надо переобучать. Стационара тоже нет. Но если потребуется, если нам скажут, как в других странах, разворачивать койки в спортзалах, мы развернем, конечно, на нашей базе, в обычных кабинетах. Но при условии, что так можно. Ведь у нас бывает, что Минздрав издает приказ рекомендательного характера, а Роспотребнадзор следом запрещает. Аппарат ИВЛ у нас есть — дадим.



В лечебно-диагностическом центре «ТИАмед клиник» заявили, что могли бы тестировать желающих на антитела к COVID-19.

— Мы могли бы отслеживать, как формируется иммунитет у населения, — рассуждает генеральный директор Олег Тимофеев. — Мы, врачи частной практики, всегда будем стоять второй линией обороны, за государственными врачами. Но чтобы мы подключились, должны выполняться определенные требования. Частные клиники не смогут работать без серьезной оснастки. Должны обязательно быть договоры с лабораторией. Если государство максимально позаботится об этом, то мы готовы переоснастить специально лабораторию. Мы готовы со следующей недели проводить заборы крови, диагностику, чтобы люди не боялись за свое здоровье.

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