«В театр никого со стороны не беру»: поможет ли Татарстану закон о бесплатном втором высшем в сфере искусств

Фото: Дмитрий Резнов

Неделю назад президент России Владимир Путин подписал закон о праве на бесплатное второе высшее образование в области искусств. Авторы законопроекта объясняли: в творческие профессии зачастую приходят люди в зрелом возрасте, имеющие высшее образование по другой специальности. Между тем Татарстан уже не первый год поднимает проблему нехватки творческих кадров, тем более творчески образованных: еще в 2020 году министр культуры Ирада Аюпова рассказывала, что более 44% работников культуры в республике не имеют профильного образования. «Реальное время» выясняло, поможет ли новый закон утолить кадровый голод на творческие профессии в республике и нужно ли вообще профильное образование работникам искусства.

«Талант — это не только образование, это еще и дар божий. И многие люди приходят к его осознанию не в 17 лет, а гораздо позже»



Ирада Аюпова считает, что принятие закона о возможности получения бесплатного второго высшего образования в области искусств будет востребовано не только людьми из творческой сферы, но и обеспечит приток новых кадров с разнообразным профессиональным опытом.

— У нас очень большое количество людей, которые работают в отрасли по сопредельным направлениям. Например, люди с гуманитарным образованием — филологическим, историческим. Талант — это не только образование, это еще и дар божий. И многие люди приходят к его осознанию не в 17 лет, а гораздо позже.



Именно для этих людей, считает министр, сейчас открывается перспектива получения второго высшего образования бесплатно по тому направлению, которое становится частью их жизни. Также министр культуры республики обратила внимание на то, что сейчас активно внедряются профессиональные стандарты.

— Профессиональные стандарты делают обязательным наличие специального образования. И я с этим полностью согласна, потому что нивелирование профессиональных компетенций — это неправильный путь.

Чтобы проиллюстрировать важность соответствия знаний и навыков специалиста профессиональным стандартам, Аюпова приводит пример: «Никто не пойдет лечиться к врачу, который не имеет высшего медицинского образования».



— Очень много артистов, певцов, художников, которые пришли в профессию осознанно, не имеют профильного высшего образования. Для них появляется возможность получить это профильное образование в соответствии с теми профессиональными стандартами, которые сегодня действуют в отрасли.



«В театр никого со стороны просто так, без профильного образования, не беру»

Художественный руководитель и директор Казанского академического русского Большого драматического театра имени Качалова Александр Славутский убежден, что любая творческая профессия требует знаний и навыков, которые можно получить только благодаря профильному образованию.

— Театр — это профессия, и она требует определенных навыков, она нисколько не проще, чем, скажем, профессия врача или инженера. Я в театр никого со стороны просто так, без профильного образования, не беру.



Специфика творчества такова, что человек может закончить актерское отделение, а потом ему понадобится режиссерское образование, — считает худрук театра.



Александр Яковлевич привел пример, когда балетный артист, который заканчивает свою карьеру достаточно рано, нуждается в получении второго высшего образования, поскольку, для того чтобы стать педагогом, хореографом, ему требуется обучение.

Также директор театра отметил, что и в режиссуре очень много людей из смежных профессий.

— Это люди, которые имеют первое литературное образование, образование хореографа и другое. Многие кинорежиссеры выходят из операторов, сценаристов. Это творчество. Невозможно раз и навсегда выучиться и все. Творческий человек учится все время, каждый день. Это как на велосипеде: перестал крутить педали — упал.

Все зависит от человека. Но работу найти проще в институте



Главный режиссер телеканала ТНВ Алмаз Акберов считает: если выбирать из двух позиций — учиться или не учиться, то, очевидно, лучше учиться. Но нужно понимать, что основа, опыт строится на практике. «Только практика даст именно те знания, на которых возможно построить карьеру», — убежден режиссер.

— Если брать творческую профессию, то тут должен быть особый «бзик» в голове, который заставляет креативить, мыслить, изучать — не обязательно в институте, может быть, и на каких-то просмотрах. Очень много информации на интернет-ресурсах, есть видеоуроки. В современном мире очень удобно — можно для себя найти нужное решение именно в обучающих уроках.



Режиссер рассказал, что были случаи, когда он брал на работу или сотрудничал с людьми, не имеющими профильного высшего образования, — режиссерами, операторами, которые пришли к своему креативному взгляду путем проб и ошибок. И также ему приходилось иметь дело с теми, кто имел высшее образование, но при этом, случалось, что они оказывались абсолютно безразличными в конечном результате. «Это все зависит от человека», — заявил Акберов.

— Профиль творчества не имеет каких-то общих законов. Нельзя сказать: ты вот так рисуй, так снимай, а так не снимай. Институт может показать лишь направление, — считает режиссер.

По его мнению, обучение в институте нужно, прежде всего чтобы найти единомышленников, друзей — людей близких по духу, которые задаются одними и теми же вопросами — как решить те или иные творческие задачи.

Институт, как считает режиссер, — это место, где люди могут собираться и обсуждать какие-то свои эксперименты.

Также он считает, что и работу найти проще именно в институте.

— Если ты обучаешься самостоятельно, то найти работу — это скорее лотерея: пригласят тебя сниматься или нет. А если ты в институте, общаясь в этой тусовке, люди делятся друг с другом информацией — телевизионный мир очень тесен, все друг друга знают. Через институт можно познакомиться и заявиться достаточно неплохо для себя.

«Что я вообще могла знать в 16 лет о жизни, чего я от нее хочу?»

Лауреат премии «Золотая маска» Дина Сафина получила высшее образование в КГУ им. Ульянова-Ленина на факультете физики — кафедра астрономии и космической геодезии, по специальности она астроном. Но через 10 лет кардинально поменяла профессиональную сферу. В 2017 году закончила обучение в киношколе Казани в режиссерской мастерской Сергея Яковлева.

Дина Сафина считает, что учиться творческой профессии 5 лет в институте — это потеря времени, а для того чтобы набрать какие-то базисные ремесленные инструменты, понимать основы, хватит 2 лет. После уже, как показывает практика, начинается трансформация, подстраивание под своего мастера — как он мыслит, как видит, рассказывает Дина.



— Ты видишь состоявшегося человека, с опытом, который знает явно больше, чем ты, начинаешь ему доверять — это неизбежно. Да и мастер подбирает студентов в группе под себя.

Возможность получить второе высшее образование в области искусств, по мнению Дины Сафиной, полезна в том случае, если нет вообще никаких знаний и опыта в этой сфере.

— Базис нужен, но его можно набирать и «в поле». Для себя я не вижу смысла идти учиться, потому что я в кинорежиссуре, драматургии уже лет 6. Опыт я получаю «в полях». Последний год, например, я занималась «Театром горожан» (профессиональный театр с непрофессиональными актерами), работала с Наташей Боренко, и за этот год очень много чего от нее узнала. Имея такие знания, такой опыт, нет смысла идти учиться — лучше идти и дальше что-то продолжать делать.

Дина Сафина убеждена: что в творческой профессии человек должен обладать симбиозом знаний, стремлений и таланта. Без этого в искусстве делать нечего: «Я видела людей, которые отучились 5 лет, просто протирали штаны — вот просто сидит перед тобой «корочка», а у него нет ни понимания, ни знания, он идет какие-то достаточно посредственные вещи делает».

Однако выбрать профессию на всю жизнь в 16-17 лет очень сложно, поэтому возможность пойти и получить второе высшее по направлению в области искусств, в котором человек нашел себя уже в сознательном возрасте — это хорошая инициатива.

— Что я вообще могла знать в 16 лет о жизни, чего я от нее хочу, чем хочу заниматься всю свою жизнь? Я только через 10 лет, получив высшее образование, поняла, что я вообще не в ту сторону иду. Ладно я осмелилась развернуться и начать все заново. Но кто-то же не может так, а у человека должен быть выбор.

Образование никогда не может быть лишним

Регина Саттарова, режиссер и художественный руководитель «Пакеттеатра», художественный руководитель центра современной драматургии и режиссуры «Центр.Первый» считает: в творческой среде присутствует высокий запрос на получение второго высшего образования, как в принципе и в социуме.

— Мне кажется, это хорошая тенденция, это говорит о том, что жизнь не стоит на месте, все мы меняемся, дополнительное образование никогда не может быть лишним.



Режиссер убеждена, что возможность получить бесплатно второе высшее образование в области искусств положительно скажется на общем градусе развития культуры.

— Довольно часто в творческую профессию приходят люди, уже имеющие высшее образование — я знаю много людей, которые получили первое образование техническое или другое, вообще не связанное с творческой специальностью. Это всегда хорошо, когда профессия обогащается людьми, обладающими базовым академическим образованием и в связи с этим высоким развитым интеллектом.

По мнению Регины Саттаровой, получать второе высшее пойдет большой процент людей, которые уже практиковали, занимались творчеством, давно думали получить профессиональное образование, но не имели финансовой возможности.

Но при этом режиссер убеждена, что сам диплом как документ по большому счету — это условность.

— У меня, например, за всю мою творческую карьеру диплом спросили один раз. На мой взгляд, диплом ничего не решает, но решает образование — сам факт его наличия, творческого мышления, теоретической базы — это многое меняет в жизни.

У Регины разнообразный опыт работы с актерами, имеющими высшее образование в сфере искусств и не имеющими такого:

— Мне как режиссеру гораздо проще работать с профессиональными артистами в плане того, что они обладают в первую очередь ремеслом. Но с другой стороны, это палка о двух концах, потому что с людьми, не обладающими профессиональным актерским образованием, иногда можно делать вещи куда более экспериментальные.

