Владислав Семин: «Мне сказали — если бы это было легко, все бы бизнесом занимались»

Как москвич отправился за длинным рублем в Казань, бросил музыку и раскрутил свое дело

Владислав Семин — профессиональный музыкант, 8 лет назад переехал из Москвы в Казань и без какого-либо опыта, знаний в предпринимательстве, имея на руках всего 200 тысяч рублей, раскрутил бизнес по изготовлению картин на холстах. Как увлечение любительской фотографией стало прибыльным семейным делом, какое место в жизни теперь занимает музыка и как фотосалон на 18 «квадратах» вырос в компанию с многомиллионным оборотом, — бизнесмен рассказал «Реальному времени».

Из трехкомнатной квартиры в Москве в казанскую однушку в хрущевке

Владислав — коренной москвич, окончил консерваторию по специальности «Духовые инструменты». Был гитаристом Chrisalis, в составе группы «Жозефина» играл в клубах Москвы. О том, чтобы продолжить музыкальную карьеру, бизнесмен думает и сейчас: «Это мечта всей моей жизни — покорить мир своей музыкой. Раньше мы много выступали, снимали клипы».

Пока учился, подрабатывал ремонтом компьютеров, системным администратором. После выпуска трудился в рекламных агентствах супервайзером. Но через какое-то время работать на других стало невмоготу.

— Произошло все летом — была жара как сейчас. Мы сидели на скамейке с другим супервайзером, и я сказал коллеге: «Как мне все это надоело! Хочу заняться бизнесом».

В семье, близкие были настроены скептически, никто не поддержал: «Мне сказали, если бы это было так легко, все бы бизнесом занимались».

Супруга Владислава родом из Казани, а познакомились они в Москве, где оба работали. Через год после знакомства пара решила переехать из первой столицы в третью. «Я видел, что ей очень тяжело: она моталась на работу, уставала. Говорила, что в Казани ей приятно и здорово, а мне было все равно, ехать или остаться».

Владислав оставил родителей, друзей, московскую квартиру, в которой полгода назад сделал ремонт и в 2013-м переехал с женой в Казань. У музыканта было 200 тысяч и понимание, что если не получится, придется есть блины, как самый дешевый и калорийный продукт, шутил он. Жили в хрущевской однушке, которая досталась от бабушки.

— Я всю жизнь прожил в Москве в комфортной трехкомнатной квартире.

А тут приехали: денег нет, однокомнатная квартира убитая.

Это мечта всей моей жизни — покорить мир своей музыкой. Раньше мы много выступали, снимали клипы

Никаких идей по запуску бизнеса не было как и понимания, с чего начинать. Но Владислав увлекался фотографией: купил профессиональную технику, прочел несколько книг, практиковался и загорелся идеей открыть интерьерную фотостудию: «Видел, как в Москве качают фотостудии — на 3-4 недели вперед все записано. И мне захотелось тоже».



Докупил оборудование, стал подбирать помещение для фотостудии. Во время осмотра очередного варианта владелец здания предложил купить фотосалон на первом этаже, здесь делали фото на документы и ксерокопии.

— Я подумал: «Что? Нет! Какая фигня!». Но потом решили все же позвонить и выяснилось, что владелица бизнеса — это сокурсница моей жены. Когда такие совпадения происходят, пазлы складываются, ты начинаешь на них обращать внимание: ну вот оно же не просто так.

«Первые 2 года всем говорил: не хочу заниматься бизнесом ради денег»

Фотосалон — маленькая комната в 18 кв. м на первом этаже — достался за 250 тысяч рублей. Локация была выгодной — в центре между институтами менеджмента и радиоэлектроники КАИ. Но Владислав все еще мечтал заниматься художественной фотографией, а не снимать людей на документы, делать копии и продавать сувениры: «Чего только не продавали, роборыбок, например».

В прайс-листе было много позиций — это и помогло попробовать силы в новом направлении — изготавливать картины на холстах. Восемь месяцев с женой осваивали новую нишу, работали по 12 часов в день без выходных. Было тяжело, но и увлекательно. Привычка делать все самостоятельно: фотографировать, разрабатывать дизайн, размещать рекламу, оказалась очень кстати.

— В один момент я вдруг понял, что можно целый день стоять вот так — ксерокопии делать и зарабатывать 1 000 рублей в день оборотных денег, а можно продать одну картину: сделать дизайн, багет, и сразу заработать 3 000 чистой прибыли.

Первые 2 года говорил всем и себе: я не хочу заниматься бизнесом ради денег. Эта фраза сидела в голове: хочу заниматься хобби ради удовольствия

Владислав воспринимал новое занятие как увлечение, а не как бизнес. «Просто монетизировал любимое дело — кайфовал. Делал какие-то листовки, ретушь, коллажи. Постоянно что-то придумывали: приглашения на свадьбу, экспериментировали с разной бумагой, дизайном — мне всегда нравилось работать в Photoshop». Когда создаешь для себя атмосферу любимого дела, но делаешь это для кого-то, всегда есть обратная связь в виде денег, делится секретом успеха предприниматель. Изначально о прибыли даже не думал:

— Первые 2 года говорил всем и себе: я не хочу заниматься бизнесом ради денег. Эта фраза сидела в голове: хочу заниматься хобби ради удовольствия. Но и доход после оплаты всех счетов был 50—80 тысяч рублей в месяц, редко — 100 тысяч. Появились мысли бизнес масштабировать.

Бывали и курьезы: как-то в фотосалон пришла женщина, которая для сайта досуга просила отретушировать пятую точку. Приходили заказы на услуги фотографа, иногда на бартер, например, для салона оптики снимали около 3 000 очков, а для сети магазинов одежды — модные показы. Брались за любую работу:

— Мы печатали 30 000 листовок на ксероксе без подачи: стояли руками фигачили. Их потом еще нужно было разрезать. Делали визитки, их тоже нужно было разрезать — это было самое ужасное. Все делал сам, не понимал, что такое делегирование. Это слово как сущность я узнал уже только года через два после начала работы.

Бизнесмен признался, что просто устал и понял, что сам дальше уже не справится. Так пришла идея сменить формат бизнеса и понимание, что пора нанимать сотрудников. Через год после открытия фотосалона бизнесмен взял в штат первого работника, позже появились другие. Его отговаривали: ведь можно делать самому без необходимости платить кому-то зарплату: «А я говорил: не хочу сам, я донельзя ленивый чувак!».

Я все делал сам, не понимал, что такое делегирование. Это слово как сущность я узнал уже только года через два после начала работы

«Сотрудники меня ненавидели»

Первые 4 года работали, как фотосалон, но с 2015-го занялись и печатью на холстах. Было отдельное помещение для производства картин, и те же сотрудницы, которые принимали заказы на фото на документы и ксерокопии, шли и пилили рейку, колотили подрамники, натягивали холст — делали по шесть—восемь заказов в день. За счет чего такая производительность и платил ли Владислав им больше среднего по рынку, отвечает в шутку — это все обаяние.

— Какое-то человеческое отношение, может быть. Хотя, это я так хотел бы думать. Но меня в то время сотрудники ненавидели: я был очень жестким, безумно контролирующим. При любой проблеме ответственность вешал на них. Если какая-то проблема случалась, ходил и кричал: «Мы все умрем! Что вы делаете? Вы сливаете лиды! Мы теряем деньги!». Меня сотрудники не любили — как потом они мне признались.

В 2015-м печать картин на холстах была не особо раскрученным направлением, и предприниматель попал почти в свободную нишу. Сегодня конкурентов у Fresh Art Premium хватает — у самого серьезного конкурента оборот компании за февраль 2021 года составил 53 млн рублей, чистая прибыль — 15 млн, сообщил он. У самого же Владислава оборот пока скромнее — 3,5 млн в месяц, чистая прибыль — от 800 тыс. до миллиона в месяц.

Однажды Владислав общался с основателем Roisstat Германом Гавриловым, хотел перенять опыт. «На самом деле, у него такая же история: пахал до состояния больницы, сильно устал и тоже начал что-то менять». Семин спросил, как обращаться с деньгами. «А он смотрит и такой: «Чувак, причем тут это? Просто вкалывай!». Успех приходит через действие, а оно — через вдохновение, чтобы это было легко, убежден он. Если же легко не получается, нужно менять подход: «Найди другое действие! Ты долбишься в закрытую дверь, а рядом открытая в этот же коридор».

Меня в то время сотрудники ненавидели: я был очень жестким, безумно контролирующим. При любой проблеме ответственность вешал на них

Первый спад и паника: «Мы даже хотели все закрыть»

Продажи картин в Казани давали оборот около 300 тысяч, а прибыль составляла 100—150 тысяч в месяц. Маржа была хорошей благодаря минимизации затрат — многое предприниматель делал сам. Потом принял решение расширить географию продаж — стали продавать по России, сделали номер 8-800-, заключили договор со СДЭКом.



— Почему мы не сделали этого раньше? Думаю, это страхи — какое-то новое действие.

За это время предприниматель четыре раза переделывал сайт, настраивал рекламу в Яндекс.Директе. Признается, что тогда вообще не понимал, что такое лэндинг пейдж, воронки, продажи — но активно работал в этом направлении. Однако в марте 2018-го произошел первый спад.

— Заказов просто нет, нужно платить зарплату, другие расходы, самому нужно жить, и началась паника. Опускались руки, и мы даже хотели все это закрыть.

Заказов не было больше месяца.

Как выяснилось, это было сезонное постпраздничное затишье после 8-го Марта, когда у людей закончились деньги. Раньше на это не обращали внимания, а при обороте в 600—800 тысяч стало заметно.

На этом этапе развития Владислав все же решил пройти бизнес-курс, получить новые знания. Поставил себе цель — заработать за 2 месяца миллион — до этого чистая прибыль составляла 100—150 тысяч в месяц. Новые инструменты, навыки стал применять в деле, и это сработало.

— Как только закончил курс, пошел и сразу купил себе BMW. Это был мой артефакт. Должна быть причина — ради чего ты сейчас будешь пахать 2 месяца в жару.

Следом занялся саморазвитием и спортом, в «Инстаграме» выкладывал отчеты: что сделал, планы, благодарности.

— За 35 лет я прочитал по сути, наверное, три книги: «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Чапаев и Пустота» Пелевина и «Создание сайтов на HTML 5.0» — в дальнейшем мне это здорово помогло в бизнесе: это сейчас «Инстаграм» рулит, а 8 лет назад сайт — ключевая «посадочная» площадка для привлечения клиентов. Теперь начал действовать по-другому, за 2 года прочел десятки книг по бизнесу, саморазвитию, прослушал столько же тренингов, занялся бегом — каждый день в любую погоду — всю жизнь хотел бегать, но почему-то не делал этого.



В бизнесе наконец удалось научиться делегированию полномочий и выстроить отношения с коллективом: «С делегированием было плохо до того момента, пока я не прочитал Стивена Кови «Скорость доверия». Тогда я понял, что доверие начинается с себя. Пока ты себе не будешь доверять, ты не будешь доверять людям. Стали появляться люди, которым я доверяю и которые доверяли мне. Мне стали говорить: «Ты вообще клевый, мы раньше тебя не любили, а теперь любим». Сейчас под началом Семина работает 30 человек.



Я понял, что доверие начинается с себя. Пока ты себе не будешь доверять, ты не будешь доверять людям

Как роп студии украл идею и тяготы пандемии

Три года назад в офисе компании работали восемь менеджеров, обрабатывали заявки. Решили оптимизировать расходы, включая затраты на зарплату сотрудников, перешли с Excel на CRM. Бизнесмен взял в команду руководителя отдела продаж (роп) , чтобы автоматизировать бизнес-процессы и увеличить продажи:

— Нашли крутого продажника, он хотел внедрить CRM-систему. Это не получилось, мы аврально за два дня вернулись обратно — переносили руками 200 заказов в Excel. Через месяц возникло ощущение, что не идет с этим человеком работа, не складывается, я его уволил.



Вскоре Владислав узнал, что его бывший роп открыл такой же бизнес. «Он пришел ко мне попробовать не своими ресурсами создать систему: запустить производство, автоматизировать его с помощью CRM. В итоге украл идею, скопировал полностью все, вплоть до шаблонов, но быстро закрылся. Думаю, это потому, что такой поступок совершенно не экологичен».

— Для меня бизнес — это про то, чтобы давать миру ценность. Если это не ценно, покупать не будут. Продажи — это прежде всего доверие, — уверен Семин.

Основной упор в компании делают на рекламу, но затраты на нее уменьшили: 3 года назад в рекламу вкладывали миллион каждый месяц. С него получали 2 млн, сейчас на рекламу тратится 300-400 тыс. руб. при тех же оборотах.

— Прежде чем начать масштабироваться, нужно оптимизировать расходы, выстраивать бизнес-процессы, — считает предприниматель. Но можно действовать и по-другому — как делает наш конкурент, например — вбухивать еще больше денег в рекламу и все. Если 1 рубль приносит 2 рубля, это уже хорошо.

Самый значительный рост прибыли в компании наблюдался в прошлом году — в разгар локдауна. «Пандемия, март, звонит мне помощница в пятницу вечером и говорит: нас завтра не пустят в здание, здание государственное. Им сказали все закрывать. Никакой паники не было. Ключевой вопрос — что я могу сделать?».

В итоге за 2 часа обзвонили помещения, где можно было работать, нашли подходящий вариант и за 4 часа перевезли все оборудование: 150 «квадратов», 7 кабинетов, склады — имущество, нажитое за 7 лет. Потом переезжали еще два раза.

Для меня бизнес — это про то, чтобы давать миру ценность. Если это не ценно, покупать не будут. Продажи — это прежде всего доверие

Конкуренты были не готовы к удаленке

После переезда всех сотрудников, кроме производства, перевели на удаленку. «Я обзванивал друзей, искал, у кого есть гараж, чтобы сделать из него производственный цех. В помещении, в которое мы переехали, были свои проблемы — нельзя было шуметь, так как это жилой дом. Через месяц мы переехали еще раз, и еще раз — через полгода. Теперь мне переезды уже не страшны».



Для удаленной работы у Владислава было готово все, в отличие от многих конкурентов. Менеджеры работали со всех уголков России и мира — одна из сотрудниц даже из Сирии. Во время пандемии было сложно найти новых людей, а старые сотрудники уходили: боялись выйти на улицу, переживая, что их остановит Росвардия. «Я приезжал и объяснял людям, почему они имеют право пойти на работу».

Страха остаться без людей не было, Владислав знал, что в любой момент может сам пойти и сделать работу — от дизайна до закрытия сделки. Реклама стала эффективнее в три раза, поскольку рынок растерял игроков, это тоже положительно сказалось на финансовых показателях.

Маркетингом занимался сам: “Через меня маркетологов 10 прошло, smm. Я всех увольнял, потому что результаты были плохие. Но это была проблема моего мышления”. Ключевой момент роста, как считает Семин, заключается в том, что в компанию нужно брать людей, которые обладают более высокими компетенциями в своей области, чем непосредственно сам руководитель.

— Три года я работал каждый день: создал себе берлогу в офисе, где у меня были гитара, пианино — музыка, приходил туда и все время что-то делал, с 10 утра и до трех ночи. Но это не давало каких-то существенных результатов. Пандемия дала понимание, что офис на самом деле не нужен. Во время локдауна дома я уже какие-то ключевые действия делал. За месяц решил все основные задачи, машина заработала, и я стал приходить на работу на 3 часа в неделю. Сейчас я не проверяю действия сотрудников — мне неважно, как он выполнит задачу, смотрю на результат. Результат — это довольный клиент и выполненная продажа по тем коэффициентам, которые вкладываются в мою систему.

До пандемии картины можно было посмотреть в галерее в офисе. Сейчас, после оптимизации, офис — это скорее больше производство — его ужали до действительно полезного использования пространства. Таким образом компания сэкономила на аренде, уменьшив расходы почти в три раза — со 130 до 40 тысяч рублей в месяц. Чистая прибыль увеличилась примерно до миллиона (в среднем 800 тысяч) при обороте 3-3,5 млн.

Владислав рассказал, как однажды потерял очень крупного ключевого клиента — «Бургер Кинг»: напечатали пробный заказ, а потом обратился к партнеру, поскольку на тот момент у них не было больших принтеров — сейчас уже есть. Основной заказ партнер выполнил не очень качественно. В итоге договор со студией компания не заключила, но это помогло сделать полезные выводы на будущее: “Если понимаешь потенциал сделки, сам залезь туда полностью по уши и сделай максимально качественно. Это очень важно”.

Сейчас я не проверяю действия сотрудников — мне неважно, как он выполнит задачу, смотрю на результат. Результат — это довольный клиент и выполненная продажа

«Тебя должно это зажигать»

В планах — работа над повышением узнаваемости бренда и активные продажи на маркетплейсах. На одной из площадок за первые 2 месяца без рекламы фирма заработала 300 тысяч, просто выложив товары с ценником x3 относительно рынка. Средняя цена, например, 1,5 тысячи, а Владислав продавал по 4,5 тысячи, и люди брали.

— Почему? Ну, мы действительно делаем красиво от самого изделия и до упаковки, есть сайт — можно посмотреть отзывы. У нас 4 тысячи отзывов в сети «ВКонтакте». Сейчас продаем по миру: заказы во Францию, Германию, Америку.

Выходить на этот рынок нужно обязательно — в Европе печать на холсте стоит в три-четыре раза дороже. Можно по старинке продавать — через таргетированную рекламу и второй вариант — через международные маркетплейсы.

Каждый может открыть свой бизнес, если у него есть увлечение, считает Владислав Семин. «Любое хобби можно монетизировать. Нравится покупать кроссовки? Окей, иди в стилисты, ходи на шопинги за деньги, проводи распаковки, тестирование кроссовок. Нравится заниматься музыкой — рассказывай, как делать музыку». По словам предпринимателя, главное — найти вдохновение.

— Тебя должно это зажигать. В начале пути будет тяжеловато, но если будешь заниматься любимым делом, не будешь обращать на это внимание. Восемь месяцев я не обращал внимание, что работаю по 12 часов в день. Есть нечего, в обед я ел какой-то суп-харчо ужаснейший. Клиенты мне давали какие-то куртки — не знаю, может, я так выглядел, что они реально предлагали помощь: вот, возьми куртку, поноси. Да, я брал, носил. Денег реально не было.

Но мне нравилось этим заниматься и поэтому я занимался. Потом следующий этап, это когда ты уже умеешь что-то делать, у тебя есть опыт, инструменты, ты уже понимаешь, что продажи — это P на Q, количество на стоимость.

А что все-таки с музыкой? Владислав уверен, если даст миру музыку, которая будет востребована, монетизация произойдет автоматически. «В первую очередь нужно создать тот продукт, который ценен. Сейчас работаю над этим, почти год хожу на вокал. Но для меня все же музыка это не про монетизацию, это про удовольствие».

