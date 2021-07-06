Кэмпфер и Валиуллин в один день, а также очень много молодежи: «Ак Барс» все еще штормит

Турбулентность казанского межсезонья

Казанский «Ак Барс» накануне официально подтвердил-таки долгожданный переход, о котором много говорилось в СМИ последнюю неделю. Опытный американский защитник Стивен Кэмпфер с пятьюстами матчами в НХЛ и АХЛ за плечами переедет в Казань пока на один год. Пришли из «Ак Барса» и новости о пополнении команды отечественными игроками. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает, как переход Кэмпфера может дать старт удачной трансферной серии, почему Ринату Валиеву стоит цепляться за шанс от «Ак Барса» как за последний и зачем Марат Валиуллин принялся скупать весь белорусский и российский «детсад»?

Приобретение Кэмпфера может стать началом удачной трансферной серии

32-летний обладатель Кубка Стенли Стивен Кэмпфер — переход, который с некоторыми оговорками может впервые вдохновить болельщиков «Ак Барса» перед стартом нового сезона.

Нет, катастрофичным нынешнее межсезонье назвать нельзя, хотя бы потому что в казанском клубе совершили главный трансфер — расстались с генеральным менеджером Рафиком Якубовым, провалившим уже очередное окно. Но и от приобретений игроков восклицать «все пропало» пока нет необходимости. Впрочем, потери, конечно, куда более ощутимы, нежели приобретения.

Судя по всему, переход американского защитника — это та самая замена внезапно ушедшему Альберту Яруллину. Разница лишь в том, что шведский игрок обороны будет занимать легионерское место, а доморощенный защитник такого минуса не имел.

Судя по всему, переход американского защитника — это та самая замена внезапно ушедшему Альберту Яруллину. Фото: instagram.com

Новый генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин и не скрывает: говорит, рассчитываем, что Кэмпфер станет новым лидером обороны.

— Кэмпфер — крепкий праворукий защитник с хорошим катанием, он будет одинаково полезен в атаке и обороне. У Стивена в сумме более 500 матчей в НХЛ и АХЛ, он опытный сформировавшийся игрок. Мы рассчитываем на него как на одного из лидеров обороны «Ак Барса», — приводит слова генменеджера пресс-служба «Ак Барса».

Надежды хорошие. Но все мы помним, каким «лидером» стал тот же Микаэль Викстранд, на которого делалась ставка по приходу. Швед подавался как звезда КХЛ и защитник уровня национальной сборной, который забетонирует оборону. Викстранд сильно не проваливался, но и партнером для Яруллина на уровне Андрея Маркова образца 2017/18 точно не стал.

Смущают в послужном списке американца его цифры — в минувшем сезоне его среднее игровое время составляло 11 минут за матч. С другой стороны, защитник с большим айстаймом НХЛ на КХЛ просто и не променял бы.

«Ак Барс» перешел на стратегию заполнения своих многочисленных фарм-клубов

Впрочем, пока что подписание американца так и остается единственным приобретением со знаком «плюс» и более ничем однозначно позитивным Марат Валиуллин еще не отметился.

Сегодня мы видим много подписаний молодых и, надо полагать, перспективных хоккеистов как из России, так и из Беларуси.

На пробные контракты в «Барс» пришли молодые нападающие из «Гомеля» — Нассер Субхи и Олег Качеловский. Президент белорусской федерации хоккея уже заявил, что будет рад, если у тех ничего в Казани не выйдет и они вернутся.

А накануне еще одной новостью из стана казанского клуба стало приобретение 20-летнего форварда Германа Шапорева: у него пробный контракт, и он тоже попытает свое счастье через фарм-клуб «Барс».

В прошлом сезоне хоккеист пытался закрепиться сначала в «Куньлуне», а потом и в «Витязе» — прямо скажем, в клубах не первого эшелона. У него 3 шайбы в китайской команде, и еще две шайбы он забросил, играя в ВХЛ за ХК «Тамбов».

Еще одной новостью из стана казанского клуба стало приобретение 20-летнего форварда Германа Шапорева. Фото vk.com/hc_bars_kazan

Приобретения 20-летних малоизвестных парней особого вдохновения казанским болельщикам точно не прибавляют. Все указывает на то, что главная задача «Ак Барса» сегодня — это набрать как можно больше хоккеистов в свои фарм-клубы, которых теперь на официальном уроне аж два — «Барс» и альметьевский «Нефтяник». Расчет понятен: авось кто-нибудь да и выстрелит. Ферм для содержания «выводка» хватает.

Новая стратегия «Ак Барса» все больше напоминает ту, что активно стали исповедовать в питерском СКА после Олимпиады-2018. Там быстро отказались от целого ряда уже готовых мастеров в самом хоккейном возрасте и решили идти путем «омоложения». Вместо звезд готовых питерцы стали собирать у клубов КХЛ тех, кто пока еще не имеет имен, как Сергей Плотников или Владимир Шипачев, но вскоре должны раскрыться и стать звездами новой волны.

Разницы две: во-первых, «Ак Барс» не отказывался от своих готовых звезд, они покинули Казань сами «усилиями» Якубова и Квартальнова. Во-вторых, СКА уже «пропылесосил» все главные молодые активы с российским паспортом. Так что казанцам остается собирать белорусов, подающих надежды (благо белорусский паспорт не считается легионерским), и тех россиян, кто пока не сумел закрепиться в командах второго и третьего эшелона КХЛ. Насколько Шапорев талантливый хоккеист — покажет время.

В конце концов летом 2017 года «Ак Барс» уже совершал массовую закупку молодыми хоккеистами. Тогда сразу семь хоккеистов новокузнецкого «Металлурга» переехали в «Ак Барс» за гроши. Расчет был такой же — авось выстрелят.

Из той партии в Казани заиграл Никита Лямкин (до сих пор является защитником основы). Фото ak-bars.ru

По итогу из той партии в Казани заиграл Никита Лямкин (до сих пор является защитником основы). Владислав Подъяпольский стал сменщиком Эмиля Гарипова, когда тот травмировался и уехал за большие деньги. Никита Язьков помог в чемпионском сезоне, забросив важные шайбы в регулярном чемпионате. Посмотрим, сработает ли массовая скупка «детсада» на этот раз: авось кто-то и придется ко двору.

Через «Ак Барс» у Валиева есть один шанс вернуться в хоккей. Больше в него никто не поверит

Еще одной новостью вчерашнего дня стало подписание пробного контракта с собственным воспитанником Ринатом Валиевым. 26-летний защитник заключил пробный контракт и примет участие в сборах с основной командой.

Последние годы воспитанник школы «Ак Барса» провел в Северной Америке в системах «Торонто», «Монреаля» и «Калгари», а после и вовсе пропал с радаров.

Просмотровые условия контракта понять можно — после неплохого отрезка в Северной Америке, последовавшего за МЧМ 2014 года, карьера Валиева медленно шла под откос. Да так, что докатилась до ненужности ни одному клубу АХЛ, не говоря уже об НХЛ. Перейдя из юниорской лиги, Валиев поиграл за фарм-клубы «Торонто», «Монреаля» и «Калгари», попутно зацепив несколько игра в НХЛ, защитник степенно потерял доверие тренеров почти всех команд Северной Америки.

Последний сезон, в котором Валиев сыграл, — это 2019/2020 за «Стоктон» в АХЛ. А весь прошлый сезон хоккеист просидел без дела и игровой практики. Защитник вернулся в родной Нижнекамск и играл там чуть ли не на уровне дворовых команд. По слухам, «Ак Барс» уже звал защитника, но Валиев отказался. Пример Хованова не впечатлил.

Судя по всему, отсутствие всяких перспектив и убедительные слова нового генменеджера «Ак Барса» сыграли свое дело, и теперь у защитника есть один, но совершенно точно последний шанс.

Пока что все эти приобретения скопом выглядят как попытки ухватиться хоть за что-либо и нащупать почву. Очевидно, турбулентность, с которой столкнулся «Ак Барс» после массового исхода хоккеистов, еще не пройдена.