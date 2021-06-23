«Ак Барс» подписал двух молодых нападающих белорусского «Гомеля»

Нападающие «Гомеля» Нассер Субхи и Олег Качеловский перешли в систему казанского «Ак Барса». Об этом в интервью официальному сайту Федерации хоккея Белоруссии сообщил генеральный директор белорусского клуба Алексей Скурковский.

— Если у них что-то не получится, то рады видеть их у нас. Этот вопрос мы обсуждали перед отъездом парней, — пояснил сайту ФХРБ Скурковский.

Чуть позже в казанском клубе подтвердили эту информацию. Игроки подписали пробные контракты с «Барсом» для прохождения просмотра.

Фото: bars.ak-bars.ru

19-летний Качеловский провел в прошедшем сезоне белорусской Экстралиги 48 матчей, в которых набрал 11 (3+8) очков. Еще 3 (2+1) балла за результативность молодой нападающий добавил в свой актив в 16 встречах плей-офф.



Нассер Субхи успел сыграть в регулярном чемпионате Белоруссии 45 матчей и набрать 10 (3+7) очков. В плей-офф в тех же 16 играх он забросил 1 шайбу. Хоккеист был признан лучшим молодым игроком Белоруссии.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» подпишет контракт лишь с Субхи.