Новая реальность поисковиков

Как изменилось поисковое продвижение и что с этим делать бизнесу

Фото: предоставлено пресс-службой компании "Промптер"

В поисковой выдаче происходит тихая революция: вместо списка сайтов, ранжированных в определенном порядке, все больше пользователей довольствуются кратким резюме, которое дает нейросетевой «движок», встроенный в популярные поисковики. Как малому бизнесу попасть в нейровыдачу, по каким алгоритмам работает нейропоисковик, умирает ли классическое SEO, как научить специалиста продвижению в ИИ-выдаче или к кому обратиться за помощью в этом вопросе, в колонке для «Реального времени» рассказывает Юлия Зотова, эксперт в области цифрового маркетинга, бренд-директор и сооснователь компании «Промптер».

Тихая революция в поисковом продвижении

Ландшафт поискового продвижения кардинально изменился за последний год. Произошло это практически незаметно для нас — своеобразная тихая революция. Мы и сами не поняли, как начинаем не переходить по ссылкам на первой странице поисковика, а читать ИИ-выжимку, сформированную за доли секунды.

Нейросетевые механизмы именно так и изменили поиск. Теперь пользователь получает не список сайтов, а готовый ответ. Для небольшой компании в этом кроется риск: теперь потенциальный клиент может даже не дойти до ссылки на ее сайт. Нейросеть сама «прошерстит» список сайтов, сравнит варианты, назовет несколько компаний, которые покажутся ей самыми подходящими под запрос, а остальные даже упоминать не станет.

Нейросеть отберет тех, о ком в Сети представлено больше понятной, конкретной информации. Соответственно, меняются и принципы продвижения в нейропоисковиках. Бизнес оперативно на это реагирует: в России уже появились отечественные цифровые разработки, которые направлены на продвижение в нейровыдаче в российских поисковиках и чат-ботах. Для них не нужно закупать средства доступа к зарубежным нейросетевым ресурсам. Они генерируют контент, подходящий под алгоритмы нейровыдачи, автоматически публикуют его в социальных сетях, на всех доступных платформах. То есть занимаются автоматизированным ведением контента в соцсетях. Таков, к примеру, наш продукт. Распространяется и франшиза Промптер, отзывы на которую мы уже получаем с рынка.

Бессмысленные SEO-тексты отжили свое

Итак, угроза для бизнеса заключается в том, что он становится невидимым для ИИ-поисковика. Чтобы это исправить, важно перестроить свою SEO-систему, включить в нее GEO-компоненту. GEO — это новое направление поисковой оптимизации, которое продвигает компанию именно в нейровыдаче, а не в классическом «топ-10 Google или «Яндекса». Для этого нужно не только продвигать собственный сайт, но и формировать заметный цифровой след, главным образом — в соцсетях. Это можно делать автоматически, с помощью ИИ. Кроме того, публиковать упоминания о себе на сторонних ресурсах: в СМИ, в отзывах, в карточках, экспертных материалах.

Модель, в которой бизнес делал ставку только на свой сайт и закупку ссылок, отжила свое. AI-поиск смотрит гораздо шире. Уже не получится продвигаться с помощью SEO-текстов, написанных по ключевикам, но не несущих практической пользы. В нейровыдачу они никогда не попадут — для AI-поиска надо делать содержательный контент, который не просто проиндексируется, но и даст конкретную пользу конечному потребителю.

Регулярные упоминания в разных источниках, хорошая репутация, понятное описание продукта — вот контент, который нейросеть будет использовать в качестве источников для ответа. Его создание и публикацию можно автоматизировать, настроив так, чтобы информация о компании постоянно обновлялась и была на виду.

GEO-продвижение и как оно меняет профессию SEO-специалиста

Итак, GEO-продвижение — работа над тем, чтобы компания была заметна не только в классической поисковой выдаче, но и в ответах нейросетей и ИИ-сводках.

Но это не значит, что любой бизнес должен срочно начать тратить большие бюджеты на продвижение в нейровыдаче без понимания задачи. Это не модная фишка, это системная работа с понятной целью и результатом, который можно измерить. А результат этот будет только там, где ведется системная работа: если компания понятно о себе пишет, постоянно публикует посты и статьи, имеет положительную репутацию.

Популярные поисковики, например Google, в рекомендациях для ИИ-поиска делают акцент на полезном, понятном контенте, который отвечает на реальные вопросы пользователей. Так что GEO — это не убийца классического поискового продвижения, а его новый слой. Если грамотно его настроить, это поможет бизнесу не выпасть из поля зрения клиента, каким способом поиска тот бы ни пользовался. Планомерная работа по GEO-продвижению будет хорошо действовать и в плане классического SEO-продвижения, к которому все привыкли. Прямого конфликта между этими типами работы нет.

Классические поисковики вряд ли исчезнут: скорее, со временем они превратятся в гибридные системы. Часть запросов будет сниматься ИИ-ответами, но часть пользователей все равно потребуют более глубокого поиска.

А значит, востребованными остаются и SEO-специалисты — правда, их профессия заметно меняется. Если раньше основной задачей было вывести сайт компании в условный топ-10 выдачи поисковика, то теперь специалист должен понимать и то, как контент попадает в нейровыдачу. Уже есть компании, которые берут эту работу на себя, системно создавая и размещая контент на отечественных площадках, автоматизируют ведение контента в соцсетях, формируя понятный для ИИ-поисковика цифровой след.

Алгоритмы GEO-выдачи и скорость их изменения

У классических поисковиков обновление алгоритмов поиска лучше всего было заметно по тому, как падали позиции сайта в выдаче. Вчера он был в топе, а сегодня ушел на третью страницу. А вот в AI-поиске меняется не только порядок источников, но и сам ответ. Нейросеть может по-разному сформулировать вывод, выбрать другие ссылки или изменить акценты. Потому что нейровыдача сложнее интерпретирует запрос и «обдумывает», обрабатывает его. Она будто имитирует интеллектуальную деятельность человека.

А значит, для бизнеса эта среда менее предсказуема: невозможно раз и навсегда попасть в нейровыдачу. Нужно постоянно оставаться «в тонусе»: поддерживать свой сайт, постоянно обновлять на нем данные, иметь нормальную репутацию на рынке и регулярно размещать посты во всех доступных социальных сетях.

Регулярность очень важна: если о компании давно не писали, то алгоритм не поймет, актуальна ли информация и стоит ли ее упоминать.

Словом, чтобы забрать информацию о вашей компании в нейровыдачу, ИИ-поисковик должен увидеть о ней много понятной, свежей и проверяемой информации. Тогда шансы повышаются.

GEO-продвижение и ИИ-инструменты — это только для крупных компаний?

Многие владельцы малого бизнеса считают, что ИИ-продвижение — это удел крупных компаний. Но они ошибаются.

Для малого бизнеса попасть в нейровыдачу реально. Главная проблема малого бизнеса не в том, что он неинтересен нейросетям, а в том, что о нем часто слишком мало понятной и регулярной информации в открытых источниках, например в социальных сетях. Если компания этим занимается и постоянно публикует материалы о своих услугах, она уже формирует базу для нейровыдачи. Если правильно настроить эту работу, а еще лучше — автоматизировать ее, то все получится.