В Татарстане в апреле 2026-го зафиксировали снижение цен, в основном дешевели продукты

Так, за последние 12 месяцев, в республике масло и жиры стали дешевле на 8,5% за год

В Татарстане в апреле 2026-го зафиксировали снижение цен на 0,06% относительно марта того же года. В основном в республике подешевели продукты питания, но и цены на непродовольственные товары практически не изменились, следует из отчета ЦБ России.

При этом если смотреть статистику за последние 12 месяцев, то из продуктов в Татарстане подешевели масло и жиры (-8,51%), макароны (-3,89%), овощи (-1,7%) и молоко (-0,46%).

— Годовая инфляция в России продолжила замедляться. По данным Росстата, в апреле она составила 5,58%. Месячный рост цен ощутимо замедлился по сравнению с мартом. В основном подешевели или подорожали заметно меньше, чем в предыдущем месяце, товары и услуги, которые сильнее подвержены разовым колебаниям цен. При этом товары и услуги, цены на которые прежде всего определяются динамикой спроса, а не разовыми причинами, в апреле дорожали умеренными темпами вблизи 4% (с.к.) в пересчете на год. Банк России продолжит проводить денежно-кредитную политику, нацеленную на снижение годовой инфляции до 4%, — говорится в сообщении.

Никита Егоров