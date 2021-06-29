Какие бывают крыши, из чего они сделаны...

... и как понять, какая крыша нужна именно вашему дому

Какая крыша вам больше нравится — плоская, чтоб поставить шезлонги, или вальмовая, чтоб сделать под ней уютную мансарду? Сколько денег вы готовы вложить в обустройство кровли и какие типы домов любите? Каким будет основной материал дома и фундамент? Все эти вопросы встают перед каждым будущим домовладельцем на этапе проектирования собственного дома, чтобы понять, какая у этого дома будет крыша.

Есть ли разница между крышей и кровлей?



В обиходной речи между крышей и кровлей разницы обычно не делают: мы привыкли, что это синонимичные понятия. Но строго говоря, с точки зрения конструкции, кровля — это только верхний слой, финишное покрытие. А крыша — это вся конструкция, все то, что является верхним элементом дома, защищает его от влияния окружающей среды, бережет внутри тепло, да еще и декоративные функции выполняет.

Крышу проектируют сразу же, на этапе разработки эскиза дома. Ведь от того, как она будет сделана, будет зависеть нагрузка на фундамент и на несущие стены, теплосохранение в доме и даже наличие свободных площадей (ведь можно спроектировать эксплуатируемый чердак или, например, террасу на крыше).

А вот с выбором кровельного покрытия можно и подождать, определиться уже потом. Дело в том, что современные кровельные материалы универсальны, подходят под любые виды крыш, и разница будет только в цене. Но бывают и исключения: например, если вдруг вы размахнетесь на натуральную черепицу, ее огромный вес нужно будет закладывать в уравнение расчета нагрузки сразу же при проектировании дома. Или если кровля будет сложная (вдруг вы любитель башенок и прочих сложных конструкций). Или если площадь кровли планируется большая.

Фото krov-torg.ru

Какие бывают крыши

Есть два основных типа крыш — плоские и скатные.

Плоские крыши, как и следует из названия, почти не имеют уклона. Ключевое здесь — «почти», потому что 2—4 градуса все-таки нужны, чтобы с крыши могла сходить дождевая вода. Такие крыши могут быть эксплуатируемые и неэксплуатируемые. Кажется, что такая конструкция кровли самая простая, но это совсем не так: дело в том, что поскольку осадки с такой кровли сходят не мгновенно, то над гидроизоляцией придется подумать отдельно.

Скатные крыши идут под ярко выраженными углами к поверхности земли. Они делятся на несколько разных подвидов, в зависимости от того, сколько этих скатов и как они выглядят.

Самый простой тип скатной крыши — односкатная. Стены имеют разную высоту, на них опирается крыша, которая, таким образом, и получает угловой уклон. Разбег может быть разный — от 10 до 60 градусов. Оптимальным считаются скромные 30—35 градусов. Односкатную крышу можно усложнить, закруглив или изогнув ее плоскость, — этим пользуются современные архитекторы для повышения декоративности.

Двускатная крыша — это та самая классическая избушка, которую каждый из нас рисовал, будучи ребенком. Именно эта конфигурация в нашем понимании и выглядит «домиком». Суть такой крыши — две наклонных плоскости, разделенные коньком. В отличие от односкатной крыши, двускатная имеет и новые элементы — фронтоны (те самые треугольники, которые находятся по торцам дома над несущими стенами). Скаты могут быть одинаковыми (и тогда в разрезе получается равнобедренный треугольник) или разными — с разным углом наклона и длиной свеса. Все зависит от фантазии архитектора и ваших финансовых возможностей.

Четырехскатные (они же вальмовые, они же шатровые) крыши — это вариации на тему двускатных: фронтоны срезаются наклонными плоскостями на всю высоту — получившиеся треугольные скаты и называются вальмами.

Еще бывают полувальмовые крыши, четырехщипцовые, купольные, конические и некоторые другие, но это уже экзотика.

Есть и еще один фактор разделения крыш на типы — в зависимости от того, что под кровлей будет находиться, чердак или обитаемое помещение (и если обитаемое, то будет ли оно отапливаться зимой или использоваться только летом). Крыша мансардного типа может быть и двускатной, и вальмовой, и полувальмовой — здесь принципиально не количество скатов, а тип утепления.

Фото ukrov.com

Как устроена крыша

Даже односкатная крыша — сложный «бутерброд» из нескольких слоев, что уж говорить о других типах. Правда, иногда основанием плоской эксплуатируемой крыши делают железобетонную плиту перекрытия, и тогда обустройство не такое сложное. В большинстве же случаев крыша состоит из следующих базовых элементов.

Мауэрлат . Это силовая рама, которая проходит по верхнему контуру несущих стен. Она нужна, чтобы жестко прикрепить крышу к стенам и равномерно распределить нагрузки от кровельной конструкции. Если дом будет из бруса или бревна, то мауэрлатом чаще всего служит верхний венец. В каркасном доме это будет верхняя обвязка. В других случаях в этом качестве используется деревянный брус большого сечения (100х150 мм или 150х150 мм).

. Это силовая рама, которая проходит по верхнему контуру несущих стен. Она нужна, чтобы жестко прикрепить крышу к стенам и равномерно распределить нагрузки от кровельной конструкции. Если дом будет из бруса или бревна, то мауэрлатом чаще всего служит верхний венец. В каркасном доме это будет верхняя обвязка. В других случаях в этом качестве используется деревянный брус большого сечения (100х150 мм или 150х150 мм). Стропила . Система из стропил — это каркас крыши, который определяет ее форму. Он состоит из наклонных лагов, вертикальных стоек и подкосов. Чаще всего стропильная система в индивидуальном доме деревянная, но бывают и металлические каркасные конструкции. При проектировании дома важно правильно рассчитать шаг между стропилами. Это расстояние зависит от того, каким будет сечение доски или бруса, какова длина лага и как рассчитана величина нагрузок для вашего грунта.

. Система из стропил — это каркас крыши, который определяет ее форму. Он состоит из наклонных лагов, вертикальных стоек и подкосов. Чаще всего стропильная система в индивидуальном доме деревянная, но бывают и металлические каркасные конструкции. При проектировании дома важно правильно рассчитать шаг между стропилами. Это расстояние зависит от того, каким будет сечение доски или бруса, какова длина лага и как рассчитана величина нагрузок для вашего грунта. Обрешетка — это еще один каркас. Это доска или брус, которые укладываются перпендикулярно на стропила — получается своеобразная «сетчатая» структура крыши. Обрешетка принимает на себя нагрузку от кровельного покрытия и осадков (снеговая нагрузка ложится именно на ее плечи, то есть доски).

— это еще один каркас. Это доска или брус, которые укладываются перпендикулярно на стропила — получается своеобразная «сетчатая» структура крыши. Обрешетка принимает на себя нагрузку от кровельного покрытия и осадков (снеговая нагрузка ложится именно на ее плечи, то есть доски). Кровельное покрытие — собственно, финишный слой, который укладывается на обрешетку.

— собственно, финишный слой, который укладывается на обрешетку. Гидроизоляция, теплоизоляция, пароизоляция — все это в обязательном порядке входит в конструкцию, но в зависимости от кровельного покрытия и типа крыши располагается и монтируется по-разному.

Фото flatiron.su

На что опираться, выбирая тип крыши

Есть несколько нюансов, которые нужно будет учитывать, выбирая крышу для вашего дома. Вы в любом случае будете опираться на размер своего кошелька. Ведь чем сложнее (и красивее) конструкция, тем она будет дороже. Самая недорогая — обычная двускатная крыша. Внутри нее еще и пространства довольно много, так что под ней вполне можно обустраивать мансарду.

Очень важен климат в регионе. Например, в Татарстане не очень в ходу плоские и пологие односкатные крыши — снеговая нагрузка зимой так велика, что на укрепление и гидроизоляцию такой конструкции уйдет слишком много времени. Лучше сделать скатную крышу, с которой будет съезжать снег и стекать вода. А вот, например, в степных районах, не особо обремененных осадками, не очень подходят крутые скаты — из-за парусности.

Важно и то, нужна ли вам будет мансарда и собираетесь ли вы ее обогревать и делать дополнительное пространство для жизни. Если нужна — плоская кровля точно не для вас. Но если ваша мечта — терраса с пальмами на крыше — тогда забудьте о двускатной кровле и начинайте ломать голову, как будете отводить с крыши осадки.

Словом, прежде чем строить дом, надо уже в процессе проектирования понять, какая в нем будет крыша. И при этом определенно не стоит пренебрегать советами опытных проектировщиков и архитекторов.

