Как бизнесу взыскать ущерб с города и коммунальщиков за порчу имущества?

Часть предпринимателей привыкла решать проблемы самостоятельно, но юристы уверяют: получить компенсацию — вполне реально

Фото: Максим Платонов

При капремонте в здании подрядчики затопили магазин, а при чистке крыши от наледи — повредили вывеску. Примеров, когда бизнес может столкнуться с такими непредвиденными убытками, в последнее время все больше. И особенно тяжело предпринимателям, если из-за подобных ЧП по вине третьих лиц возникли вынужденные простои точки, и это не считая затрат на устранение последствий. «Реальное время» опросило татарстанских бизнесменов на предмет того, как они решают эти проблемы, а заодно выяснило у юристов, как можно компенсировать ущерб.



«Но это такой геморрой — нужно оно вам?»

Очистка крыши от наледи и снега не всегда проходит гладко. Управляющие компании нанимают подрядчиков на непростое дело, а те при проведении работ могут причинить ущерб третьим лицам. Например, слетевший во время очистки кровли сугроб легко погребет под собой вывеску, а упавшая с карниза сосулька легко пробьет козырек из поликарбоната. Так, во время уборки снега была повреждена вывеска одного из офисов казанской кредитной организации. «За 10 лет работы в банке вывеску так покалечили первый раз!», — сетовали сотрудники.



В аналогичную ситуацию попадал и другой татарстанский бизнесмен, совладелец сети кофеен Coffee CAVA, Bar108 Адель Ягудин. При очистке крыши рабочие повредили вывеску в его магазине Indever. Предприниматель не стал предъявлять претензий к заказчику работ — управляющей компании. Почему — объяснил так:

— Бесполезно было. Мне проще самому все восстановить и принять меры, чтобы такого больше не было — установили защиту сверху. А так по идее надо было фиксировать, делать акт, потом на основании фиксации оценивать ущерб и подавать в суд. Но это такой геморрой — нужно оно вам?



В конце концов расходы на восстановление вывески будут сопоставимы или даже меньше судебных издержек. Например, в его случае за ремонт вывески стоимостью в 40 тыс. рублей пришлось отдать порядка 15—20 тыс. А юрист только за один поход в суд возьмет с вас 10—15 тыс. рублей. Так что в этом плане есть определенная безнаказанность для виновников. Но это еще полбеды.

— Ладно, вывеску снесли, и ущерб я понес. Так ведь прибегают тут же «атишники» [сотрудники АТИ], начинают фотографировать и штрафовать предпринимателя за ненадлежащее использование вывески. К нам женщина через 4 часа прибежала, на комиссию меня пыталась вызвать. Я на нее наорал, потому что даже физически так быстро исправить мы не можем. То есть получается, предприниматель должен очень быстро все исправить и потом еще искать виноватых, — обрисовал абсурдность ситуации Адель Ягудин.

Кстати, исправлять за свой счет поврежденное имущество бизнесмену не привыкать. Несколько лет назад ему пришлось восстанавливать входную группу своей кофейни на ул. Университетской, которую практически снес при уборке тротуара снегоуборочный трактор.



Помните о клиентах

Большинство опрошенных «Реальным временем» татарстанских предпринимателей привыкли полагаться на себя в подобных ситуациях. Но есть и те, кто считает, что нужно отстаивать свои права и добиваться компенсации.

— Однажды на козырек над входом в наш нижнекамский офис свалилась груда снега. Видимо, прилетела с крыши. Навес развалился пополам. Мы восстанавливали его за свой счет, — рассказала Ольга Байкеева, директор турагентства «Олис».

Байкеева полагает, что в суд следует обращаться только при возникновении серьезных ситуаций: когда ремонт требует крупных вложений. Во всех остальных случаях с проблемой лучше справиться самостоятельно.

Зульфия Назмиева, директор турагентства «Интурлайн» уверена, что каждая ситуация требует индивидуального подхода:



— Если нашу вывеску собьет упавшим снегом, скорее всего, будем разговаривать с арендодателем. Он же должен был как-то предотвратить подобную неприятность. В случае, когда вывеска была плохо установлена и ни с того ни с сего свалилась, во всем виновата организация, осуществлявшая монтаж.

Назмиева полагает, что иногда достаточно «просто поговорить с провинившейся стороной, чтобы ситуация разрешилась в вашу пользу».

Исполнительному директору Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Галине Шарафутдиновой также пришлось столкнуться с подобной проблемой, но ей удалось компенсировать ущерб:

— В моей практике случился подобный эпизод: скидывали снег с крыши и повредили вывеску. Виновником ситуации была управляющая компания. Она признала свою ошибку и пошла нам навстречу. Был произведен зачет ремонта в счет благоустройства дворовых территорий.

Шарафутдинова советует фиксировать все нарушения, произошедшие по причине безответственности коммунальных служб. Обязательно проверять, поступала ли телефонограмма, уведомляющая о предстоящих работах. И главное — заботиться о безопасности гостей заведения.



— Как правило, вывески располагаются над входными группами, — напомнила эксперт. — Здесь уже зона ответственности хозяина заведения.

Если УК не идет навстречу и отказывается делать ремонт, Шарафутдинова рекомендует обращаться за справедливостью в суд.

Мария Горшунова, генеральный директор ООО ПКФ «МАЙДАН» (сеть кафе и ресторанов «Сытый папа») отметила, что комплексы, в которых она ведет бизнес, — это частная собственность, отдельно стоящие здания. Поэтому уборка от снега и наледи целиком на фирме, и коммунальные службы просто не имеют возможности причинить вред имуществу.

Там, где бизнес арендует или делит здание с другими, Горшунова уверена, что так как собственники помещений платят управляющим компаниям за содержание общего имущества, то именно УК должна нести ответственность за неубранный вовремя снег.

— Я имею право, в рамках договора с управляющей компанией, обратиться к ней с требованием отремонтировать пробитую снегом крышу. И УК обязана будет выполнить соответствующие работы, — подытожила Горшунова.

Собеседница «Реального времени» уверена, что, даже если дело дойдет до суда, решение будет принято в пользу пострадавшей стороны.



Не стоит даже бодаться

— Проще починить поломку самим и списать все на издержки бизнеса! — считает Фархат Ибраев, владелец комплекса «Казанское подворье», — Судебный процесс — дело очень затратное. И надо четко понимать, что ты вступаешь в борьбу с монополистами. Такими, как ЖЭУ, управляющие компании и т. д. С ними бодаться бесполезно!

Ибраев до сих пор упрекает себя за то, что 3-4 года тому назад судился с коммунальщиками из-за кафе «Ханума»:

— Надо было сделать ремонт и продолжать работать дальше. А так только зря потратили нервы и деньги!

Во время ливневых дождей подвал «Ханумы» затопило сточными водами. Ибраев оценил ущерб, причиненный ему стихией, в 8 млн рублей. Пострадавший подал иск против управляющей компании, пытаясь наказать ее за неисправные ливневки, но проиграл дело.



Обращайтесь в полицию

Казанский юрист Елена Федотова, по просьбе «Реального времени», рассказала как лучше действовать пострадавшим собственникам в подобных ситуациях.

Зафиксируйте происшествие на фото или видео.

Если не успели сделать видеозапись или у вас просто не было такой возможности, используйте свидетельские показания. Наверняка клиенты или сотрудники видели, как все происходило.

Обратитесь в ближайшее отделение полиции за составлением протокола об административном правонарушении. Полиция проведет проверку и установит, кто должен нести ответственность за причинение вреда.

Получив копию протокола, обращайтесь за независимой экспертизой, призванной оценить ваши потери от порчи имущества.

Направьте досудебную претензию предполагаемому виновнику происшествия.

Выждав положенные 10 дней, с ответом или без него пишите заявление в суд.

— Как правило, юристы нашей компании подают иск сразу и на управляющую компанию, несущую ответственность за благоустройство территорий, и на подрядчиков, занимавшихся очисткой снега, — рассказала Елена Федотова, — Если подрядчики нам неизвестны, то иск подается только на УК, которая, в свою очередь, во время суда может сослаться на организацию, выполнявшую работы по договору подряда.

В этом случае подрядчики привлекаются к делу в качестве соответчиков. Такое решение избавляет от необходимости составлять дополнительный иск.



Ничего особенного не происходит

Управляющий партнер «Казанского юридического центра» Джаудат Латыпов утверждает, что ситуация причинения ущерба коммунальными службами абсолютна стандартна.

— Она ничем не отличается от, скажем, ДТП или от залива квартиры, — заявил эксперт. — И подчиняется тем же правилам об ответственности и возмещении вреда. В первую очередь надо зафиксировать повреждения. Как вариант — на камеру телефона. Но лучше снять видео в динамике: с причинителем вреда в кадре. Если виновник ТС — желательно сфотографировать номера. Сейчас суды гораздо охотнее исследуют видео- и фотодоказательства.

По словам Латыпова, в случаях, когда работала спецтехника, необходимо сообщить о случившемся в ГИБДД. Затем самостоятельно составить акт осмотра, указав в нем все обнаруженные повреждения:

— Желательно оформлять акт в присутствии водителя, управлявшего «провинившейся» техникой, — подчеркнул эксперт. — Однако если водитель уехал с места происшествия, придется привлечь в качестве свидетелей двух граждан или же оценщика. Если же на ваше имущество упал снег с карниза или крыши, рекомендую обратиться в обслуживающие здание управляющую компанию или ТСЖ. Когда ситуация вызывает много вопросов, советую не медлить, а обращаться с заявлением в полицию.

Собрав необходимые документы и получив ответы от правоохранительных органов, нужно заказать оценку ущерба у независимого эксперта, подчеркнул юрист. Затем, если виновник не компенсировал ущерб в добровольном порядке, нужно подать в суд иск о возмещении убытков.

