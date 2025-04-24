Рособрнадзор не видит необходимости отменять ЕГЭ для победителей олимпиад

Фото: Максим Платонов

Рособрнадзор не планирует отменять обязательную сдачу ЕГЭ для победителей школьных олимпиад. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев, пишет РИА «Новости».

— У нас все победители олимпиад высокого уровня, как правило, стобалльники. Для них преодолеть порог в 80 баллов не стоит ничего. От самих победителей олимпиад к нам тоже жалоб не поступает, — подчеркнул Музаев.



Данное заявление прозвучало в ответ на инициативу депутатов Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду», которые планируют внести в парламент законопроект, предлагающий освободить победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников от сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Законопроект предусматривает освобождение победителей и призеров заключительного этапа олимпиады от ГИА.

Рената Валеева