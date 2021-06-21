Бизнес-аккаунт дня: уроки рисования и арт-встречи от казанской художницы

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 92-я

В последнее время все большую популярность набирают так называемые арт-вечеринки и встречи. Когда компании друзей или родственников собираются на сеанс рисования, которым руководит профессиональный художник. Участникам встреч при помощи специалиста предлагают написать портрет, пейзаж или натюрморт и украсить своим творением дом или подарить его. Такие вечеринки в Казани устраивает молодая художница Арина Салыкбаева. Параллельно ведет уроки живописи в школе. Ее бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению блога дают эксперты ведущих СММ-агентств Поволжья.

Научиться рисовать может каждый

Художница и преподаватель Арина Салыкбаева считает, что рисование стало трендом, поскольку люди стали тянуться к прекрасному, искусству. А научиться рисовать, по ее мнению, может каждый, даже тот, кто уверен, что не рожден для этого, и последний раз рисовал на уроках ИЗО в школе.

Девушка уверена, что процесс написания картины — своего рода арт-терапия, которая помогает упорядочить мысли, отвлечься от проблем и даже воплотить на листе бумаги свои мечты. Для этого Арина проводит уроки и арт-встречи, корпоративы, организует мастер-классы по росписи одежды, устраивает арт-девичники. Обучает не только взрослых, но и детей от 4 до 6 лет — у нее своя студия «Юный художник».

В Казань Арина приехала из Магнитогорска и поступила в КГАСУ, где отучилась пять лет. Окончив вуз в прошлом году, она решила нести свой талант в массы — начала преподавать мастерство живописи. Об этом она мечтала со школы, а любовь к изобразительному искусству проявилась еще в раннем детстве. Увидев в дочке творческие задатки, родители отдали ее в художественную школу, где Арина отучилась 8 лет и закончила ее с отличием.

Сегодня разбор бизнес-профиля @art_salykbaeva выполнил Никита Захаров — интернет-маркетолог мультисервисного агентства R52.RU (Нижний Новгород). На рынке digital-услуг оно еще с 1999 года, имеет в своем портфолио более 1 000 клиентов, в числе которых крупные промышленные и финансовые компании России, на счету ее экспертов — порядка 2500 реализованных проектов.

Четкая структура ленты сделает аккаунт красивым

Шапка аккаунта. Когда пользователь попадает в аккаунт, первое, что он видит — это шапка профиля. Сюда входит аватар, логин, название, описание аккаунта и ссылка. Всё это создает первое впечатление об аккаунте. Здесь очень важно всё грамотно оформить, чтобы у пользователя было желание остаться и изучать аккаунт дальше. В этом аккаунте Арина сделала правильное решение — поставила в качестве аватара своё фото. Разве что, я бы подумал над размещением фото с фоном.



Логин, название и описание аккаунта подобраны правильно. Тут Арина молодец! Никаких вопросов не возникает, при входе в аккаунт сразу понимаешь, что тут к чему.



Хайлайтсы. Здесь мне понравилось, что есть много отзывов, видео с арт-встреч и прайс. Но, нет единого оформления и не хватает раздела с информацией об Арине. Приведу примеры аккаунтов этой тематики с удачным оформлением шапки профиля и хайлайтсов:





Визуал постов. После изучения шапки профиля и хайлайтсов взгляд пользователя опускается к постам. Что мы видим в этом аккаунте:

все фото качественные;

представлены фото клиентов, процесс работы, фото Арины-владельца аккаунта и, собственно, сами картины.

но, нет единой композиции. Посты с оформлением и просто фото разбросаны хаотично. Да и над оформлением постов нужно поработать.

Что я предлагаю? Выстроить четкую структуру ленты. Ведь так аккаунт будет выглядеть красиво, гармонично и стильно. А также, такой аккаунт лучше продает и позволяет получать больше подписчиков.

Какие схемы расположения постов подходят для этой и смежных сфер бизнеса:

В столбик — это самая простая структура. Столбиков может быть один, два или три. Для построения такой схемы нужно выбрать определенный контент (в нашем случае, арт-встречи) и публиковать его в отдельный столбики.

Шахматный порядок. В такой структуре нужно чередовать посты через один. В нашем случае можно чередовать выкладку оформленных постов и фото без оформления.

Но, можем оставить и тот, формат ленты, что прослеживается в последних 9 постах:



в первом ряду идет чередование через один



во втором ряду публикуются 3 фото



в третьем ряду снова посты чередуются/

Но, можем оставить и тот, формат ленты, что прослеживается в последних 9 постах:

в первом ряду идет чередование через один

во втором ряду публикуются 3 фото

в третьем ряду снова посты чередуются.

Как я уже говорил ранее, над оформлением постов тоже стоит поработать. То оформление, что есть сейчас, выглядит устаревшим. Я предлагаю рассмотреть такой вариант:



Фото размещать в полный размер, а не смещать вправо

Рассмотреть размещение текста как на плашке, так и без. В качестве плашке можно использовать мазок кисти

Сам шрифт тоже можно попробовать поменять и выбрать более интересный.

Вот пример красивого оформления постов с удачно подобранным шрифтом:

В постах — больше информации о рисовании и хозяйке аккаунта

Контент. Арина грамотно оформляет посты. Использует релевантные хэштеги. Большой плюс ей за это. Сам контент разнообразный. Пишет и продающие посты, и информационные, а также закрывает возражения. Мне здесь не хватает личного контента. Хочется побольше узнать о владельце аккаунта.

Также, думаю, что стоит разнообразить посты публикацией видео процесса. Ещё, хотелось бы получать больше информации о рисовании: техники, что нужно художнику для рисования, где брать вдохновение и т.д. Можно собрать сотни идей. Как вариант, можно спросить у своих подписчиков, чтобы им хотелось бы узнать.



Но есть небольшой минус. Контент публикуется нерегулярно. Бывает по два поста в день, а потом простой почти неделю. Так не пойдет. При нерегулярном ведении аккаунта, видимость ваших постов снижается. Публикуйте пост минимум раз в три дня.

Вовлеченность в аккаунте низкая, комментариев практически нет. Для того, чтобы побуждать аудиторию комментировать, следует в постах обращаться к ней и задавать вопросы. Ещё увеличить активность поможет публикация информационного и личного контента.



Модерация. На те комментарии, которые всё-таки оставляют пользователи, Арина отвечает грамотно, не сухо и подробно. С этим всё отлично) Желаю успеха!