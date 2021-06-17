По мотивам «Сказания о Юсуфе»: от инсталляции о голоде до перформанса о слепоте

Что приготовили участники проекта по изучения поэмы «Кыйссаи Йосыф»

Фото: пресс-служба фонда "Живой город"

На этой неделе, 18-19 июня, в Казани в рамках фестиваля «Город Арт-подготовка» от фонда «Живой город» пройдет серия инсталляций, перформансов и даже опера-променад в рамках проекта по изучению поэмы «Кыйссаи Йосыф». Ее вели 15 человек под кураторством хореографа Марселя Нуриева, преподавателя по актерскому мастерству Нурбека Батуллы и режиссера Туфана Имамутдинова. Корреспондент «Реального времени», как участник проекта, попросил коллег поделиться историями созданиями работ и впечатлениями от знакомства с поэмой Кул Гали.

«Кыйссаи Йосыф» — самое популярное произведение на тюркском языке почти с 900-летней историй, настольная книга многих поколений. Новелла о пророке Юсуфе, который благодаря вере в бога сумел превозмочь все невзгоды, неоднократно ставилась на сцене. В данном случае Имамутдинов, Нуриев и Батулла, набрав по кастингу людей разных профессий (иногда очень далеких от сценических), занялись ее изучением, а также — уроками пластики, актерского искусства (по школе Демидова), современного искусства. В результате значительная часть участников придумали различные проекты, вдохновленные поэмой.

Перформанс «SUKIR»

С 18 июня 20:00 до 19 июня 20:00



Творческая лаборатория «Угол», ул. Парижской коммуны, 25/39

Отец Йусуфа был счастлив, зная, что рядом с ним находится пророк, но, лишившись Йусуфа, он потерял возможность видеть то, что вокруг него. Перформанс-лаборатория о человеке, который ровно на сутки лишит себя возможности видеть, но у которого останется возможность слышать и чувствовать.

— Для меня эта поэма — инструкция по жизни, потому что в ней можно найти все те вещи, с которыми мы каждый день встречаемся, — говорит перформер Радик Айнуллов (в миру — танцор и программист). — Как оставаться человеком, как не скатиться до животных историй? Эта поэма показывает до чего может дойти иногда человек из-за зависти, гордыни. Все грехи, которые встречаются в нашей жизни, она помогает увидеть и осознать. Про проект: когда человек что-то теряет, он сразу осознает, что не ценил. Я хотел бы приблизиться к этому чувству. И помочь людям осознать, что для них важно.



Перформанс «ТАШБАШ»

19 июня, 10:00 — 12:00

Ул.Ш.Марджани 16 (рядом с памятником Ш.Марджани)

Перформер Марат Казиханов приглашает зрителей выстроить гору камней вокруг себя. Казиханов — известный в городе брейкдансер, который также играет в перформанс «sak-sok», на фестивале современной хореографии Context. Diana Vishneva, он и Батулла получили особую награду танцовщикам от Voss.

Один из перформансов из процесса обучения

Опера-променад «Юл»

19 июня, 11:00 — 12:00

Адмиралтейская слобода

— Сначала появилась идея, что Адмиралтейская слобода — это и есть Юсуф, — говорит один из авторов, историк Энже Дусаева. — Я сразу поняла, что это будет опера! Звуковой ландшафт слободы разнообразен. Здесь слышно Волгу, лают бездомные и домашние собаки, люди, дожидающиеся приговора, выкрикивают прохожим из окон СИЗО, мимо ездят фуры и легковые машины. Это целый мир и поэтому важно было вписать музыку в то, что уже есть.

Главным инструментом в опере стал баян, а голосом — баритон. Так появились Ильназ Дудкин и Алексей Чайников, говорит Дусаева. Музыку написала Анастасия Костюкова, а еще один автор проекта Анна Сокольская предложила обогатить текст Кол Гали и историю слободы текстами Введенского.

— Появление нашей работы, естественно, потому что мы с Энже с осени занимались слободой, — говорит историк и эко-активистка Гузель Гиматдинова. — Мы вели экскурсии, брали интервью у местных жителей. Так что мы нашли параллели между слободой и жизнью Юсуфа. Пространство само продиктовало нам определенные темы и формат.

Проект «АЧЛЫК»

19 июня, 14:00 — 15:00

Старо-татарская слобода, дворик Татарской усадьбы, ул. Каюма Насыри, 5

Айгуль Камалова, Гульнара Иванова, Алия Гайнуллина, Сюмбуль Глимшина пытаются понять своих прабабушек и прадедушек, которым пришлось пройти через голод.

— В этом году я много читала про голод в Поволжье, — говорит геолог Сюмбуль Глимшина. — А потом я ознакомилась с поэмой и увидела строчки, как Юсуф спас народ от голода, расшифровав сон правителя.

По всему Поволжью погибло 5 миллионов человек, но про это никто не говорит, отмечает Глимшина, считая, что сообщество должно серьезно проработать этот вопрос, как это было со Второй мировой войной: «Это фундаментальный вопрос о том, почему жизнь человека стоит меньше идеи государства».



Перформанс для одного зрителя «МЕСТО, ЧТОБЫ ПЛАКАТЬ»

19 июня, 15:00 — 19:00

Комната уединения в Национальной библиотеке РТ (ул.Пушкина 86, 2 этаж)

Исполнительница на домре Регина Рокитянская создала комнату, в которой можно поплакать.

— Вообще, когда подруга мне скинула ссылку на лабораторию, я не придала значение тому, про что она, — говорит Регина. — Позже я прочитала поэму. А идея проекта родилась в самолете, где я попыталась поспать, а рядом плакал мальчик, на которого, в итоге, начал кричать брат. Я подумала: как часто наши эмоции ограничиваются свободой другого человека. Я всегда стеснялась плакать на людях, боялась что кто-то увидит мою слабость, пока не узнала у психолога, что это можно делать.

Один из перформансов из процесса обучения

Перформанс « [а] »

19 июня, 16.30 — 17:30

Переход на Баумана. Напротив подземного входа в ТЦ «Кольцо», около входа в метро.

— Сейчас, почти по завершению проекта, я поняла, что с самого его начала отслеживала для себя те же самые темы, что и в итоговой работе: страх, доверие к людям, любовь, связь людей: духовное родство и кровные узы — что сильнее? — говорит художник и декоратор Алия Гайнуллина — Как интроверт по жизни, я иду на этот перформанс, даже в голове, на стадии идеи, первого ее порыва, как на личный подвиг. А ведь просто иду навстречу людям, смотреть в глаза, протягивать руки, дарить любовь. Не знаю, любовь ли? но ее рождению внутри я хочу помочь и отследить этот процесс.



[а] — это чистый звук, начало жизни, поток энергии любви от одного человека к другому, разъясняет Гайнуллина. Также это «awe», что с английского переводится, как «трепет, благоговение, страх».

— Читая поэму, я прожила себя в разных ролях, телах и сознаниях разных героев, притом в начале изучения я была одним, потом другим, сейчас стала Юсуфом, — говорит автор. — Это разговор с собой. Слишком откровенный, болезненный, внутренний, чтобы читать его между дел, в поезде или просто рядом с кем-то. Благодаря поэме, я одновременно перестала стесняться (почти!) говорить о личном через искусство, но и ясно увидела, какая тонкая грань между личноединичным и социальным, какая живая пульсирующая связь между одним хрупким человеком и целым, таким плотным обществом.

Маска Юсуфа

Перформанс «Яралар no filters»

Палуба Набережной озера Кабан,

19 июня, 20:30 — 21:30

Радиф и Камиля Кашаповы

Этот проект мы делаем с моей дочерью. Ей 13 лет, она активно занимается декоративно-прикладным искусством. Она сшила большой костюм Волка и создала маски других персонажей. В перформансе мы обыгрывали несколько постоянных активностей, происходящих на озере Кабан, сделали аллюзию на проект «Театр горожан», где слово дается обычным жителям Казани. Но главное — мы задались вопросом, чем является поэма «Кыйссаи Йосыф» в массовом сознании? И тут нам на помощь пришли назойливые аниматоры с Баумана.



Поэма о Юсуфе — бренд эпохи, но насколько он помогает докопаться до сути, почему люди читали это произведение? Наверное, потому что видели себя? Почему не начать видеть в этом тексте не просто глубокое философское повествование, но поэму, которую вновь стоило бы читать всей семьей.

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