Строим баню по заветам кота Матроскина

На чем нельзя экономить при строительстве бани, а на чем — можно. Советы и лайфхаки

«Мне экономить нужно», — говорил обаяшка-Матроскин, рассчитывая свои финансы. Примерим на себя его полосатую шкуру и разберем общие моменты того, на чем в бане можно сэкономить, а где экономия обернется большими затратами и испорченным настроением в будущем. Мы имеем в виду баню из соснового сруба.

Чем баня отличается от дома?



Особенности строительства бани и особенно выбора материалов для нее обусловлены уникальными функциями и тем, насколько сильно она отличается от дома. Жилой дом в холодное время года практически никогда не остывает: его постоянно протапливают. Баня же имеет неприятное свойство перемерзать.

Кроме того, в бане повышенная влажность. И для основного материала, и для деревянной облицовки помещения это не сказать чтобы самые комфортные климатические условия. Зато для гнилостных бактерий, которые с удовольствием питаются вкусной и сочной, влажной банной древесиной, в самый раз.

Не забываем и о перепаде температур. Даже летом, когда на улице +30, температуры в некоторых саунах могут достигать и 90 градусов. Думаете, это нелегко переносить только человеку? Сильно ошибаетесь. Человека можно даже и натренировать (если он здоров и активен), а вот материалы надо выбирать уже готовые, «натренированные».

Эти три фактора всегда надо учитывать, особенно когда возникнет желание сэкономить на каком-нибудь ключевом участке, закупив стройматериал по дешевке.

На чем нельзя экономить при строительстве бани

К инженерной части в бане надо подходить серьезнее, чем в доме — по всем вышеозвученным причинам. И вот на ней экономить точно не надо. Что же еще точно не нужно делать?

Не строить баню из сырой древесины — она не будет долго служить, вы замучаетесь изводить грибок.

Не экономить на лакокрасочных материалах для защиты дерева, иначе вам придется раз в пятилетку перекрашивать и лакировать заново поверхность (чтобы обеспечить ему защиту).

Нельзя экономить на сборе печи. Все места соединений металлической печки с трубами и дымоходом должны быть обустроены согласно правилам пожарной безопасности, стыки должны быть абсолютно герметичными. А труба прокладывается утеплителем, причем обязательно огнестойким и хорошего качества — ведь дымоход перекаляется, его нагрузки в бане относятся скорее к пиковым, чем к регулярным.

Электрическая проводка должна быть надежно закреплена и изолирована, скрыта. Иначе будет фейерверк, пожар и прочие спецэффекты.

Не покупайте выключатели и розетки китайского производства. Помним: баня — помещение, по сути, экстремальное. Поэтому здесь рисковать нельзя, лучше добавьте немного денег и обратите внимание на качественные бренды.

А на чем можно?

Например, можно сэкономить на выборе древесины для сруба. Кто-то ищет обязательно липу, кому-то милее дуб, а кто-то вообще мечтает сработать себе баньку из палисандра. Так вот на древесине можно экономить — но только в том смысле, что и в бюджетном сегменте можно найти подходящие варианты. Так, для бани подойдет и сосна. Но это должна быть хорошая сосна — правильно высушенная и оцилиндрованная, шлифованная — помните, на компромисс мы пошли уже тогда, когда отказались от красного дерева. Поэтому среди соснового леса выбирайте самую качественную древесину.

Можно очень мощно сэкономить, если не подводить к бане воду, ведь это сделать недешево. И если выбран такой вариант, то решается проблема по-разному. Кто-то носит воду ведрами и наполняет бак. Кто-то протягивает в баню шланг из дома. Этим и объясняется то, что жители нашей страны стараются держать баню максимально рядом с домом (капитально нервируя при этом службу МЧС).

Инфракрасное отопление в комнате отдыха здорово поможет экономить — оно съедает совсем немного энергии. Да, при строительстве придется потратиться на него — зато потом вы будете радоваться платежкам, приходящим от поставщиков энергии.

Строительные материалы закупайте зимой — тогда спрос сильно падает, а вместе с ним могут подвинуться ниже и цены. А кроме того, зимняя древесина хорошо может противостоять жучку и прочим вредителям.

Можно не разрабатывать собственный проект бани, а взять его уже готовым — строительные компании предлагают такие проекты.

Если для вас критичен каждый рубль — просто сделайте баньку меньше по площади. К вам же не приезжает рота солдат «на помойку» или вся ваша компания.

Три полезных совета о строительстве бани

Лакокрасочные материалы, которыми вы обрабатываете дерево, чтобы оно не портилось, нужно наносить по всей окружности детали. Рекомендуем с этими целями делать зазоры между стенками и полком (надо обработать даже торец полка, иначе будет гниение). Многие строители обрабатывают таким образом даже бревна для срубов — наносят средство даже на те поверхности, которые впоследствии никто не увидит, они будут соприкасаться. Чтобы баня не гнила, есть золотое правило: после того, как попарились — сделайте еще одну протопку, контрольную. Слив в бане-бочке, как правило, идет в круглое отверстие. Если канализационная магистраль от вашего дома далеко, есть смысл сделать сливную трубу потолще. Ведь легкий доступ в бане есть только для близлежащего участка вашей трубы. Поэтому специалисты советуют брать более широкие трубы: чем дальше уходит ваша точка от технологического центра, тем больше вероятности того, что она забьется.

Самое распространенное мнение — баню можно построить тысяч за 150. Но если вам надо стационарную баню с фундаментом и комнатой отдыха — начинать надо от 400 тысяч рублей (если вы сами строить не будете своими золотыми руками).