Цитаты недели: Гафуров о пейнтболе, экс-главред NEXTA о Лукашенко, участники ПМЭФ о разном

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Об Олимпийских играх в Казани



Мечты об Олимпиаде у нас есть давно. Мы их не теряем. Как только появится возможность, мы эту тему будем прорабатывать с федеральным центром, потому что подает заявку не какой-то город или республика, а страна. И там нужны определенные гарантии правительства. Вся дорожная карта понятна. Для летних Игр Казань — самый готовый в стране город

Так говорил на этой неделе министр спорта Татарстана Владимир Леонов — он заявил, что Казань готова подать заявку на проведение летних Олимпийских игр после окончания действий санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в 2022 году. Чуть позже Минспорта России в лице Олега Матыцина выразило поддержку инициативе столицы Татарстана. Между тем в Олимпийском комитете России (ОКР) не располагают информацией о том, что Казань выразила желание принять летнюю Олимпиаду.



О пейнтболе

Этот бардак по большому счету нужно тоже прекращать. А мы инициируем такие вещи, говоря, что это замена «Зарницы». Никакая это не замена «Зарнице», мы учим изначально детей стрелять в человека. Это не только компьютерные игры, это уже физическое воздействие

Ректор КФУ, депутат Госсовета РТ Ильшат Гафуров на заседании Комитета по образованию, науке, культуре и национальным вопросам предложил ограничить и урегулировать занятия пейнтболом и страйкболом. В тот же день на Комитете обсуждали, как бы законодательно ограничить распространение деструктивной информации в интернете.



О ночном общепите

После постановления Кабмина было общение с предприятиями общественного питания, где они пытались сказать: «Ну давайте хотя бы одну прививку, тогда мы откроемся». Нет, вы об этом заявили два месяца назад, и два месяца было достаточно, чтобы завершить курс вакцинации. Напомним, что иммунитет вырабатывается спустя 42 дня после первой прививки

Неделю назад общепиту в Татарстане разрешили работать по ночам — но с условием, что 100% работников заведения будут вакцинированы. Прошла неделя. Ни одно заведение так и не получило разрешение на открытие после полуночи. Глава Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина заявила, что обсуждать снятия ограничений на ночную работу начали еще два месяца назад — и тогда рестораторы выражали готовность вакцинировать всех и вся, чтобы работать ночью. Но, видимо, что-то пошло не так.



О КАМАЗах

Я встречался с коллегами из стран СНГ в Минске — все спрашивают об одном: как можно еще приобрести новые модели КАМАЗа

На этой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил завод двигателей ПАО «КАМАЗ». Мишустин назвал объем производства по 12 тысяч камазовских двигателей в год «классным заделом» для лидерства в своей отрасли. «Хотя КАМАЗ и так один из флагманов по производству автомобилей в своем классе — во всяком случае в России», — добавил премьер.



О платежах за тепло

Она, читательница, не согласна с начислениями, которые идут за объем потребления! Начисления делаются управляющими компаниями. Зимой 2020—2021 года было холоднее в феврале, чем в 2019—2020 годах, поэтому начисления выросли. Если в УК сходили и не нашли пути решения проблемы, стоит прийти второй раз — а уже потом в вышестоящие инстанции, то есть Жилищную инспекцию РТ. И наконец, если абсолютно уверены в правоте (процента 3 из «абсолютно уверенных в правоте» могут подтвердить неправильность начислений) — в прокуратуру

Глава Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев на онлайн-конференции «Реального времени» обратил внимание, что в Татарстане тариф на тепло не рос с 1 июля 2020 года. Так он ответил на вопрос читательницы «Реального времени» о «высоких платежках на тепло» этой зимой.



О популяризации вакцинации

Во многих странах тем, кто вакцинируется, уже пиво наливают, еще что-то придумывают. Но можно действовать более цивилизованными способами, наверное. Может быть, [и мы привлечем пивоваров], нальют пиво с колбасой

Президент России Владимир Путин выступал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) более трех часов — основные тезисы его речи (больше похожей на предвыборную) можно прочитать здесь, а самой важной новостью из этого выступления стало продление программы льготной ипотеки более чем на год. Но самая яркая цитата — все же про пиво с колбасой. Оно стало реакцией на предложение президента США Джо Байдена: тот договорился с компанией Anheuser-Busch, которая заявила, что раздаст всем американцам старше 21 года бесплатное пиво, если цель президента в 70% вакцинированных будет достигнута.



О металлических тестикулах Лукашенко

Во многих моментах он поступал, извиняюсь за выражение, как человек со стальными яйцами. Несмотря на все давление и так далее

Белорусский госканал ОНТ выпустил интервью бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Напомним, его арестовали в Минске после экстренной посадки самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. В этом интервью он выступил совершенно нехарактерно для себя самого. Протасевич раскритиковал белорусскую оппозицию, заявил, что уважает Александра Лукашенко, а в конце даже пустил слезу. Позже родственники Романа заявили, что интервью он дал после пыток.



О финансировании NEXTA из России

Российские деньги и правда присутствовали. Степан [Путило, основатель NEXTA] похвастался, что одна российская компания делает крупные переводы — 3000 евро, 5000 евро. Стабильно раз в неделю. Не помню название, что-то связанное с горной добычей. Урал... Но самое интересное, я решил поискать в интернете информацию об этой фирме, и я помню, что владелец компании известный в России олигарх. Этот человек — прямой конкурент Михаила Гуцериева. Они работают в одной сфере

Еще одно нашумевшее заявление из интервью Протасевича — о якобы российском финансировании канала. Хоть компанию тот и не называл, СМИ заключили: речь может идти только о Дмитрии Мазепине, бенефициаре «Уралхима». Вскоре после этого Дмитрий Мазепин неожиданно отменил свое выступление на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где он был заявлен в качестве спикера. На выступление Путина Мазепин все же пришел — но на вопросы журналистов отвечать не стал.



О бизнесе

Прибыльность (равно эффективность) бизнеса и безопасность — больше ничего не нужно бизнесу, от слова совсем. Меньше всего ему нужны форумы. Не надо нам, пожалуйста, институтов, которые нас развивают. Нигде, ни в одном лозунге на сегодняшний момент, ни в одной стратегии очередной, которая написана по малому и среднему бизнесу, даже слов таких нет. Что угодно есть — цифровизация, акселерация, генерация, песочница. Только вот этих двух слов нет…

Общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса, основатель сети семейных кафе «Андерсон» Анастасия Татулова на ПМЭФ раскритиковала условия для малого бизнеса в России. Еще одна громкая цитата из ее выступления — то, как она описала взаимоотношение власти и бизнеса: «Вы на нас плюете, а мы вас ненавидим».



О сверхдоходах

И мы посчитали, извините за это слово, металлурги нахлобучили нас — государство, бюджет — в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей по году. Эти деньги, я считаю, они должны нам вернуть в виде налога

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что на фоне пандемии в 2020 году российские металлургические компании увеличили доходы «в разы», в том числе за счет повышения цен на внутреннем рынке. И эти доходы должны вернуться в бюджет. Параллельно с этим обвиненные в мастерстве нахлобучки металлурги через профильную ассоциацию заявили, что в начале 2021 года уже заплатили рекордный объем налогов.



И еще о ПМЭФ

Третий день форума, а здесь еще никого не арестовали — это огромный плюс, но есть недоработки. Майкл Калви, которого не было два года назад здесь, насколько я понимаю, на Питерский экономический форум не приехал. Вряд ли только потому, что он не хотел сюда приехать. Наверное, он все-таки хотел, но не смог

Депутат Госдумы Андрей Макаров на ПМЭФ раскритиковал инвестиционный климат в России. Он вспомнил, что в прошлом ПМЭФ проходил на фоне громких арестов — например, основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви или журналиста Ивана Голунова в 2019-м. Хотя и 2020-й не лыком шит — прямо перед открытием ПМЭФ задержали оппозиционеров Андрея Пивоварова и Дмитрия Гудкова.

