Цитаты недели: Гафуров о пейнтболе, экс-главред NEXTA о Лукашенко, участники ПМЭФ о разном
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
Об Олимпийских играх в Казани
Так говорил на этой неделе министр спорта Татарстана Владимир Леонов — он заявил, что Казань готова подать заявку на проведение летних Олимпийских игр после окончания действий санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в 2022 году. Чуть позже Минспорта России в лице Олега Матыцина выразило поддержку инициативе столицы Татарстана. Между тем в Олимпийском комитете России (ОКР) не располагают информацией о том, что Казань выразила желание принять летнюю Олимпиаду.
О пейнтболе
Ректор КФУ, депутат Госсовета РТ Ильшат Гафуров на заседании Комитета по образованию, науке, культуре и национальным вопросам предложил ограничить и урегулировать занятия пейнтболом и страйкболом. В тот же день на Комитете обсуждали, как бы законодательно ограничить распространение деструктивной информации в интернете.
О ночном общепите
Неделю назад общепиту в Татарстане разрешили работать по ночам — но с условием, что 100% работников заведения будут вакцинированы. Прошла неделя. Ни одно заведение так и не получило разрешение на открытие после полуночи. Глава Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина заявила, что обсуждать снятия ограничений на ночную работу начали еще два месяца назад — и тогда рестораторы выражали готовность вакцинировать всех и вся, чтобы работать ночью. Но, видимо, что-то пошло не так.
О КАМАЗах
На этой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил завод двигателей ПАО «КАМАЗ». Мишустин назвал объем производства по 12 тысяч камазовских двигателей в год «классным заделом» для лидерства в своей отрасли. «Хотя КАМАЗ и так один из флагманов по производству автомобилей в своем классе — во всяком случае в России», — добавил премьер.
О платежах за тепло
Глава Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев на онлайн-конференции «Реального времени» обратил внимание, что в Татарстане тариф на тепло не рос с 1 июля 2020 года. Так он ответил на вопрос читательницы «Реального времени» о «высоких платежках на тепло» этой зимой.
О популяризации вакцинации
Президент России Владимир Путин выступал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) более трех часов — основные тезисы его речи (больше похожей на предвыборную) можно прочитать здесь, а самой важной новостью из этого выступления стало продление программы льготной ипотеки более чем на год. Но самая яркая цитата — все же про пиво с колбасой. Оно стало реакцией на предложение президента США Джо Байдена: тот договорился с компанией Anheuser-Busch, которая заявила, что раздаст всем американцам старше 21 года бесплатное пиво, если цель президента в 70% вакцинированных будет достигнута.
О металлических тестикулах Лукашенко
Белорусский госканал ОНТ выпустил интервью бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Напомним, его арестовали в Минске после экстренной посадки самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. В этом интервью он выступил совершенно нехарактерно для себя самого. Протасевич раскритиковал белорусскую оппозицию, заявил, что уважает Александра Лукашенко, а в конце даже пустил слезу. Позже родственники Романа заявили, что интервью он дал после пыток.
О финансировании NEXTA из России
Еще одно нашумевшее заявление из интервью Протасевича — о якобы российском финансировании канала. Хоть компанию тот и не называл, СМИ заключили: речь может идти только о Дмитрии Мазепине, бенефициаре «Уралхима». Вскоре после этого Дмитрий Мазепин неожиданно отменил свое выступление на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где он был заявлен в качестве спикера. На выступление Путина Мазепин все же пришел — но на вопросы журналистов отвечать не стал.
О бизнесе
Общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса, основатель сети семейных кафе «Андерсон» Анастасия Татулова на ПМЭФ раскритиковала условия для малого бизнеса в России. Еще одна громкая цитата из ее выступления — то, как она описала взаимоотношение власти и бизнеса: «Вы на нас плюете, а мы вас ненавидим».
О сверхдоходах
Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что на фоне пандемии в 2020 году российские металлургические компании увеличили доходы «в разы», в том числе за счет повышения цен на внутреннем рынке. И эти доходы должны вернуться в бюджет. Параллельно с этим обвиненные в мастерстве нахлобучки металлурги через профильную ассоциацию заявили, что в начале 2021 года уже заплатили рекордный объем налогов.
И еще о ПМЭФ
Депутат Госдумы Андрей Макаров на ПМЭФ раскритиковал инвестиционный климат в России. Он вспомнил, что в прошлом ПМЭФ проходил на фоне громких арестов — например, основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви или журналиста Ивана Голунова в 2019-м. Хотя и 2020-й не лыком шит — прямо перед открытием ПМЭФ задержали оппозиционеров Андрея Пивоварова и Дмитрия Гудкова.
комментарии
Пытки-непытки не знаю, но в целом как человек он у меня доверия не вызывает