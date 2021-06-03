Минспорт поддержит заявку Казани на проведение Олимпийских игр

Министерство спорта России поддержит Татарстан в случае, если Казань подаст заявку на проведение Олимпийских игр. Об этом сообщил министр спорта Олег Матыцин на ПМЭФ.

Казань может подать заявку на проведение летних Олимпийских игр после окончания срока действия санкций в отношении российского спорта. Изначально речь шла про Олимпиаду-2036.

Фото: minsport.tatarstan.ru

Напомним, ранее министр спорта РТ Владимир Леонов выразил заинтересованность в проведении Олимпийских игр на территории Татарстана.