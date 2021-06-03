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Минспорт поддержит заявку Казани на проведение Олимпийских игр

11:46, 03.06.2021 1
Минспорт поддержит заявку Казани на проведение Олимпийских игр
Фото: unian.net

Министерство спорта России поддержит Татарстан в случае, если Казань подаст заявку на проведение Олимпийских игр. Об этом сообщил министр спорта Олег Матыцин на ПМЭФ.

Казань может подать заявку на проведение летних Олимпийских игр после окончания срока действия санкций в отношении российского спорта. Изначально речь шла про Олимпиаду-2036.

Фото: minsport.tatarstan.ru

Напомним, ранее министр спорта РТ Владимир Леонов выразил заинтересованность в проведении Олимпийских игр на территории Татарстана.

СпортОбщество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 03 июн
    Хорошее дело.
    Спорт.
    И бизнес.
    Одновременно.
    Ответить
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