Белоусов предложил забрать у металлургов 100 млрд рублей «сверхдоходов» — это много или мало?

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что на фоне пандемии в 2020 году российские металлургические компании увеличили доходы «в разы», в том числе за счет повышения цен на внутреннем рынке. В связи с этим металлурги получили около 100 млрд рублей сверхдоходов, которые они теперь должны вернуть в бюджет страны, заявил чиновник.

— И мы посчитали, извините за это слово, металлурги нахлобучили нас — государство, бюджет — в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей по году. Эти деньги, я считаю, они должны нам вернуть в виде налога, — заявил Белоусов в интервью РБК.

Один из возможных механизмов такого возврата — через повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), добавил Белоусов. «У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили, у них забрать. Это, я думаю, мы сделаем», — сказал он.

На фоне заявлений вице-премьера акции металлургических компаний снижаются на 1—6%.

Сами металлурги также негативно отреагировали на ситуацию. Так, владелец НЛМК Владимир Лисин язвительно отреагировал на инициативу Белоусова и отдельно остановился на значении слова «нахлобучить»: «В этом коротком сообщении сразу выразилось многое. Неизгладимый синдром Госплана — болезнь «красных глаз». А «нахлобучить» — это не очень распространенный глагол, но смысл этого слова общеизвестные словари поясняют как «надвинутый на лоб или на глаза клобук (шапка)», — заявил бизнесмен.

Владелец НЛМК Владимир Лисин язвительно отреагировал на инициативу Белоусова. Фото: lipetsknews.ru

100 млрд рублей «сверхдоходов» металлургических компаний — это:

2,6% от общих поступлений в бюджет России от НДПИ в 2020 году — от 3,819 трлн рублей.

— от 3,819 трлн рублей. Треть от планируемых в 2021 году инвестиций в металлургической отрасли — это, по заявлению Ассоциации предприятий черной металлургии «Русская сталь», 300 млрд рублей.

— это, по заявлению Ассоциации предприятий черной металлургии «Русская сталь», 300 млрд рублей. Половина той суммы, которую металлурги планировали заплатить в бюджет по итогам первого полугодия 2021 года: 200 млрд рублей, по заявлению «Русской стали».



по итогам первого полугодия 2021 года: 200 млрд рублей, по заявлению «Русской стали». В 751 раз меньше, чем чистая прибыль одной только «Северстали», крупнейшей металлургической компании России. В 2020 году она зафиксировала чистую прибыль в размере чуть более миллиарда долларов по МСФО.

крупнейшей металлургической компании России. В 2020 году она зафиксировала чистую прибыль в размере чуть более миллиарда долларов по МСФО. В полтора раза меньше, чем штраф «Норникеля» за разлив топлива под Норильском, — он составил 146 млрд рублей. Почти вся эта сумма ушла в федеральный бюджет.

— он составил 146 млрд рублей. Почти вся эта сумма ушла в федеральный бюджет. Бюджет целого региона — например, Архангельской области в 2021 году.

Александр Артемьев