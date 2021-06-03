Александр Груничев: «Мы думаем, причина больших платежек — в тарифах, а на самом деле — в объемах»

Главный по тарифам в Татарстане — о разнице в оплате ЖКХ услуг и необходимости регулировать расценки на вывоз септика и транспортные расходы регоператоров

Фото: Ринат Назметдинов

Как в Татарстане будут снижать дифференциацию в суммах платежек за услуги ЖКХ, рассказал на онлайн-конференции «Реального времени» председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев. Гость редакции, отвечая на вопросы читателей, сообщил, как относится к громким инициативам ФАС России по сдерживанию роста платы за тепло, и объяснил, почему возмущаться нужно не самими тарифами. В ведомстве также планируют на федеральном уровне ввести тарифное регулирование на вывоз септика и транспортные расходы регоператоров.

Идея ФАС по снижению платы за тепло

В России, по инициативе ФАС, хотят ввести «эталонные тарифы на теплоснабжение». Новшество будут реализовывать поэтапно: пилоты в нескольких регионах планируется запустить с 1 июля 2022 года.

Эталонный подход предполагает, что «тарифы определят по среднему уровню расходов компаний на рынке, а не по параметрам конкретной организации, которые могут быть завышены или занижены». Это должно позволить избежать роста платежей за тепло, считают антимонопольщики.



Аргументируют следующим образом: сейчас тарифы теплоснабжающих организаций устанавливают органы регулирования в субъектах РФ, они основаны на расходах предприятий, которые каждая компания может доказать. В этой системе всегда было пространство для завышения или занижения расходов энергетиков, тогда как эталонный подход, по замыслу ФАС, будет заключен в определении среднего уровня расходов среди участников рынка. Сегодня «тариф может быть, например, на 20% выше среднего по рынку, если компания, допустим, вложила крупную сумму в модернизацию оборудования, а в случае с эталонным подходом завысить расценки в такой ситуации не получится».

— Предприятия и сотрудники тарифных комитетов ЖКХ понимают как строить отношения с тарифными организациями, что упрощает подходы к предприятиям наших сотрудников, и помогает регулировать процессы экономических отношений. Последние инициативы ФАС в части эталонности теплоснабжений начнутся со сбыта, затем на производство перейдет, и потом на передачу тепла, — объяснил на онлайн-конференции «Реального времени» Александр Груничев инициативу своих коллег.

Предприятия и сотрудники тарифных комитетов ЖКХ понимают, как строить отношения с тарифными организациями, что упрощает подходы к предприятиям наших сотрудников, и помогает регулировать процессы экономических отношений

У коммунальщиков появятся тариф «Базовый» и тариф «Профиль»

По мнению главы Госкомитета РТ по тарифам, нормирование затрат в области тарифного регулирования можно только приветствовать. «Всем понятно, что когда норматив потребления воды или тепла опубликован и ясен — то он всем доступен: этот норматив можно просто умножить на объем своего потребления, и получить свой тариф. Это приветствуется и организациями, и населением», — заявил Александр Груничев. При этом, считает он, должна быть полная автоматизация всех тарифных процессов. Тем более что последнее развитие техники и больших баз данных позволяет агрегировать все, начиная с формирования тарифных решений. Впрочем, пока с этим проблемы даже в Татарстане — нехватка автоматизации в отдельных районах объясняется недостатком финансирования.

— Если ФАС добьется единой системы тарификации, то все получится. ФАС предлагает два решения интересных. Как с тарифами сотовой связи. Предлагать для коммунальных предприятий два тарифа: или тариф «Базовый», или тариф «Профиль». «Базовый» — это минимальный уровень тарифа для регионов, если предприятие согласно — процедура упрощается. Если оно не согласно, то обращается за тарифом «Профиль», — рассказал Груничев об еще одной инициативе антимонопольной службы.

По его словам, это максимально упростит процессы, тем более что сегодня, по его словам, многие предприятия не могут правильно доказать свои тарифы из-за нехватки компетенций и знаний: автоматизация, информатизация и тарифы «Базовый» и «Профиль» — сделают все доступнее и прозрачнее. В Госкомитете по тарифам РТ пообещали попытаться реализовать многие инициативы, и показать результаты работы уже через год.

— Мы в Татарстане цифровизацией и внедрением типовых шаблонов занимаемся давно, где-то с 2010 года. Из 12 госуслуг, которые мы сегодня предоставляем — 10 услуг уже приведены в цифровой вид. К 1 сентября 2021 года процесс закончим, несмотря на проблемы финансирования, — заявил Груничев.

Мы в Татарстане цифровизацией и внедрением типовых шаблонов занимаемся давно, где-то с 2010 года. Из 12 госуслуг, которые мы сегодня предоставляем — 10 услуг уже приведены в цифровой вид

«Зима была холоднее»

Глава Госкомитета по тарифам РТ объяснил также, почему большая часть претензий населения к суммам в квартплате, которые поступают, в том числе и в ведомство Груничева, направляется не по адресу. Главным образом, эти претензии касаются не самих тарифов, а объемов потребления, которые в конечном счете и влияют на величину платежей. По данным главы Госкомитета по тарифам, это касается 95% обращений граждан:

— Когда мы получаем платежку, мы все видим (там же прозрачно и ясно): тариф, объем потребления, и какой платеж в итоге нужен. Про тариф [в платежках] пишется, когда он утвержден, кем и где. Второе — это объем потребления. И вопросы граждан касаются именно объемов! Мы думаем, что причина больших платежек — в тарифах, но на самом деле вопросы касаются правильности начислений объемов потребления, которыми занимаются управляющие компании.

Отвечая на вопрос читательницы «Реального времени» о «высоких суммах в платежках на тепло» этой зимой, Александр Груничев отметил, что как раз роста тарифа на теплоснабжение с 1 июля 2020 года в РТ не было, и объяснил, что большие суммы в большинстве своем связаны даже не с просчетами управляющих компаний, а холодной зимой, в частности февраля.

— Февраль 2021 года был холоднее февраля 2020 года, поэтому начисления за тепло выросли. Если вы в УК сходили и не нашли пути решения проблемы, стоит прийти второй раз — а уже потом обращаться в вышестоящие инстанции, то есть в Жилищную инспекцию РТ. И наконец, если абсолютно уверены в правоте (а по моим данным, только три процента из «абсолютно уверенных в правоте» могут подтвердить неправильность начислений…) — в прокуратуру, — предложил чиновник татарстанцам.

Мы думаем, что причина больших платежек — в тарифах, но на самом деле вопросы касаются правильности начислений объемов потребления, которыми занимаются управляющие компании

«Взяли «Челныводоканал» как эталон, там 7% потерь всего»

Комментируя разность тарификации, в зависимости от зон и территорий Татастана, Александр Груничев отметил, что многое здесь зависит от разной себестоимости. Так, к примеру, сегодня Госкомитет по тарифам РТ устанавливает тарифы по восьми видам коммунальных услуг, от водоснабжения до газа и электричества, с 2019 года добавился вывоз мусора, и мало востребованная услуга «Тариф за дрова» (для тех, у кого нет газа или электричества). Себестоимость тарифов складывается из нескольких частей, отметил на онлайн-конференции «Реального времени» глава комитета Александр Груничев.

— Возьмем тепло или водоснабжение. Тариф по водоснабжению зависит от того, например, какой способ доставки воды: поверхностный водозабор (это, прежде всего в РТ — Челны, Казань), или подземные скважины (сельские пункты Татарстана), или же как в Альметьевске, когда вода транспортируется из Челнов? Способ доставки влияет на цену! Самый дешевый способ — поверхностный водозабор, — объяснил он.

Кроме того, тариф по водоснабжению очень сильно зависит от потерь в сетях, считает он. В Госкомитете по тарифам РТ уже провели анализ по воде, «какой уровень потерь допустим». И стараются теперь сделать так, чтобы предприятия достигли этого уровня потерь через 3—5 лет.

— Взяли «Челныводоканал» как эталон, там 7% потерь всего. А у нас в Татарстане есть предприятия, где потери составляют 20%! Если мы добьемся лучшего результата, то снизим себестоимость, и отправим часть денег на инвестиционную составляющую.

Тариф по водоснабжению зависит от того, например, какой способ доставки воды: поверхностный водозабор, или подземные скважины, или же, как в Альметьевске, когда вода транспортируется из Челнов. Способ доставки влияет на цену! Самый дешевый способ — поверхностный водозабор

Энерготарифы зависят от способа выработки

По расчетам Александра Груничева, в теплоснабжении основная составляющая тарифа — это газ (до 80%). Если газ становится дороже, тепло — тоже становится дороже. Нельзя забывать и о зарплатах людей, работающих в отрасли ЖКХ, добавил Груничев, а вопрос повышения зарплат стоит постоянно.

Сегодня уровень зарплат на крупных предприятиях теплоснабжающих организаций — от 50 до 60 тыс. рублей, уровень этот глава Госкомитета по тарифам РТ считает достойным. Но этот уровень неизбежно влияет на себестоимость тарифов, отметил он.

— Необходимо увеличивать и долю инвестиций в конечном тарифе. Для этого наш Госкомитет старается снизить долю себестоимости в тарифе, и увеличивать инвестиционную составляющую. Третья доля — плановая прибыль в размере утвержденных 5%. И все это в рамках предельной платы граждан, которую превышать нельзя.

В величине тарифа на теплоснабжение многое зависит от способа выработки тепловой энергии. Есть, по словам Александра Груничева, комбинированная, когда одновременно с теплом вырабатывается и электричество. Есть котельные, работающие только на доставку тепла (продавая его и предприятиям). Комбинированная выработка — у ТЭЦ-1 в Казани. Некомбинированная — на «Казэнерго».



— При этом дифференциация энерготарифов в Татарстане все же незначительная, — уверен Груничев. — Дифференциация в России сильнее, чем в республике. Если у нас уровень дифференциация, когда я пришел только в Госкомитет, составлял 3,3 [может в среднем отличаться в районах в три раза], то в России она составляет десятки раз! В Якутии тепло однозначно будет в десятки раз дороже, чем на юге! Сегодня уровень дифференциации стал ниже 3. В комбинированной выработке тепла стоимость должна быть в районе 800 рублей за гигакалорию, в некомбинированной — 600. Мы их стараемся выравнивать в Татарстане.

В комбинированной выработке тепла стоимость должна быть в районе 800 рублей за гигакалорию, в некомбинированной — 600. Мы их стараемся выравнивать в Татарстане

Казань, Челны, Нижнекамск — лучшие территории по инвестициям



Помимо этого, на уровень платежей влияет и состояние коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, которые достались нам в наследство с советских времен. «Вопрос ведомственных котельных», где за десятки лет сложилась определенная структура, и был определенный низкий уровень тарифов: «котельные, дома близко, тариф низкий». В рамках оптимизации процессов, или закрытия предприятий, котельные передают, например, «Казэнерго» (как котельные КВЗ). Тарифы в итоге неизбежно меняются. Однако в Госкомитете РТ по тарифам пообещали «пики сгладить», чтобы еще сильнее снизить тарифную разницу по районам и городам.

Чтобы простимулировать рост инвестиций в сферу ЖКХ, Груничев считает необходимым создать Фонд амортизации, который позволил бы всем предприятиям отрасли более конкретно контролировать средства и направлять на «необходимые вещи».

— ФАС же предлагает: 1% в тарифе заложить на Фонд амортизации, и так финансировать вопросы инфраструктурные, которые уже назрели, — объяснил глава Госкомитета по тарифам РТ.

По его данным, объем инвестиций все же растет в ЖКХ Татарстана. Так, в 2017 году было 15 инвестпрограмм, сегодня — 21 (прежде всего, по замене коммунальных изношенных сетей). Рост по объему инвестиций по теплу — с 2 млрд до 3,2 млрд рублей, по водоснабжению и водоотведению — с 800 млн до 1,3 млрд рублей. Лучшие территории по инвестированию в теплохозяйство: Зеленодольск, Казань, Нижнекамск, Челны, Бугульма, Елабуга, Бавлы. «Если посмотреть по воде — лучшие это Нижнекамск, Челны, Альметьевск, Казань».

Отдельно ФАС ставит задачу довести долю инвестиционной составляющей в тарифах теплоснабжения к 2030 году до 30% (это при имеющейся средней доле сегодня всего в 5%):

— Это очень тяжелая задача, но наверное, отражает инфраструктурные вопросы, которые надо решать. Мы [в Татарстане] будем доводить долю с 5 до 30% за счет снижения доли себестоимости.

Сегодня тариф на вывоз мусора состоит из затрат на захоронение его на полигонах и транспортировку мусора: полигоны мы регулируем, но транспортные расходы нет, а надо вводить нормативы!

Зачем регулировать тарифы на вывоз септика и транспортные расходы регоператоров

Под занавес беседы глава Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев рассказал сразу о нескольких законодательных инициативах, с которыми комитет выступил на федеральном уровне в последнее время, из которых для населения, мы выделили следующие. Во-первых, он предложил ввести тарифное регулирование по вывозу септиков (которые сегодня либо не вывозятся вообще, либо вывозятся в нерегулируемые зоны). Во-вторых, предложил прописать четкий критерий отнесения предприятий, имеющих собственные сети, к «транзитникам» (которые сегодня могут ставить очень высокие тарифы для населения) — и снизить их количество: «Мы считаем, что число транзитных организаций должно соответствовать экономическим реалиям, и увеличение их приведет к росту тарифа для населения». В-третьих, ввести нормативы для регоператоров на транспортные расходы по вывозу бытовых отходов, чтобы снизить дифференциацию по тарифам в рамках отдельных регионов.

— Сегодня тариф на вывоз мусора состоит из затрат на захоронение его на полигонах и транспортировку мусора: полигоны мы регулируем (их доля в тарифе составляет 30—35%), но транспортные расходы нет, а надо вводить нормативы! Что приведет к средней цене по РТ и РФ, и дифференциацию тарифов в целом позволить снизить. У нас два регоператора, а есть регионы — где их достаточно много, и тарифы там сильно в рамках региона в итоге отличаются.

Наконец, в-четвертых, Госкомитет предлагает ввести стандартизированные ставки по подключению к водоснабжению и водоотведению, «как это было с газом и электричеством». Кроме того, в ведомстве хотят ввести единый срок подачи тарифных заявок — ориентировочно 1 июня или 1 июля. И запретить для коммунальных компаний возможность внесения пакета необходимых документов в последний момент:

— Пока это очень неудобно! У нас иногда нет возможности эти документы достаточно точно оценить, так как объективно оценить не можем. Но предприятия в итоге могут пойти в суд и выиграть его, включив свои затраты в тариф. Нужен последний срок подачи документов 1 ноября. И не мешало бы в рамках цифровизации, чтобы наш Госкомитет по тарифам имел доступ к базам данных иных госорганов, в частности ФНС.