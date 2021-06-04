«Не готовы к послаблениям»: за неделю ни один общепит в Татарстане не получил добро на ночную работу

Фото: Максим Платонов

Сегодня после полуночи вечеринок опять не будет

Неделю назад власти Татарстана удовлетворили давнюю просьбу общепита — разрешить работать после полуночи. Но с одной важной оговоркой: такое право получат лишь те заведения, где 100% работников будут вакцинированы, причем двумя дозами (не считая тех, кому прививаться нельзя по медицинским показаниям). Такие заведения предоставляют в региональное Управление Роспотребнадзора копии штатного расписания и сертификаты о прививках на каждого работника. Ведомство пообещало рассматривать такие заявки оперативно, в течение трех дней.

Послабление явно стало результатом долгих переговоров между представителями общепита и региональным Управлением Роспотребнадзора. О таких переговорах ранее говорили рестораторы, в публичном поле обсуждались варианты со специальными наклейками для заведений, где не менее 70% вакцинированных, — по образу и подобию Пекина.

Сегодня же на еженедельном брифинге глава управления Марина Патяшина подтвердила: с просьбами в ведомство рестораторы пришли еще два месяца назад. «Разрешите нам работать, мы всех вакцинируем», — пересказывала Патяшина обещания представителей общепита.

Однако выяснилось, что ни на момент послабления, ни неделю спустя ни одно заведение общепита в Татарстане не готово к открытию — нет заведений со 100%-ной вакцинацией. За это Патяшина сегодня на брифинге журила республиканский общепит: дескать, раз просили послабления, надо было к ним заранее готовиться.



— Когда мы к этому (послаблениям, — прим. ред.) пришли спустя два месяца, оказалось, что общественное питание не готово, не вакцинировано в том объеме, в котором оно обещало нам два месяца назад. После постановления Кабмина было общение с предприятиями общественного питания, где они пытались сказать: «Ну давайте хотя бы одну прививку, тогда мы откроемся». Нет, вы об этом заявили два месяца назад, и два месяца было достаточно, чтобы завершить курс вакцинации. Напомним, что иммунитет вырабатывается спустя 42 дня после первой прививки, — заявляла Патяшина.

Ее поддержал замглавы Минздрава Татарстана — глава Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. «Мы твердим об этом с декабря как заведенные: пожалуйста, [вакцинируйтесь], подумайте о своих близких. Подумайте о себе. А сейчас все начинают проявлять ответственность, только когда создались условия», — добавил он.

Отвечая на вопрос «Реального времени», Патяшина также сообщила: за теми, кто все же вакцинирует 100% работников, будут пристально следить, чтобы избежать махинаций — например, вывести невакцинированного работника за штат.

— Конечно, мы продолжаем контроль, в неделю от 400 до 600 объектов, и предприятия общественного питания у нас в приоритете. Более того, МВД проверяет предприятия, и мы будем информировать коллег о тех ресторанах и кафе, которые будут открыты в ночное время. И мы будем проверять заведения по количеству персонала. Это же несложно сделать: мы приходим на проверку, работают 10 человек. Фамилии их предоставляют, мы сверяем со штатным расписанием. На уловки способны все, и предпринимательское сообщество в этой части очень… предприимчивое. Но я уверяю вас, что это очень скоро и жестко проконтролируем.

Фото: Максим Платонов

«Вакцинация — дело добровольное»

Председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Михаил Шарипов рассказал «Реальному времени», что как минимум одно заведение в Казани, по его информации, уже вакцинировало сотрудников на 100%, еще несколько — близки к этому. Малое число готовых к открытию заведений он объяснил так:

— Мы пошли по пути того, что вакцинация — дело добровольное. Мы все понимаем, что надо вакцинироваться, это наша позиция тоже. Но мы не стали давить на наших людей, вместо этого мы создали все условия для того, чтобы если человек захотел вакцинироваться — он легко мог бы это сделать (ранее сообщалось, что для сотрудников общепита организовали «зеленый коридор» в пункты вакцинации, чтобы те могли попасть на прививку без ожидания, — прим. ред.). Если у человека есть какие-то сомнения, страхи в этом вопросе, мы на них отвечали на официальном уровне, и спасибо органам Роспотребнадзора — они нас снабдили всеми материалами по этой теме. А в остальном, да, мы не получили того результата, что все люди ринулись, ну и не получили право работать ночью. Тут как — один человек не вакцинируется, уже всё.

Один из собеседников «Реального времени» в среде рестораторов Казани добавил, что представители общепита все же были удивлены именно такому снятию ограничений. Он обращает внимание, что некоторые регионы «открылись» гораздо раньше без условий по вакцинации — в их числе Москва, Петербург, Нижний Новгород. «Вероятность такого исхода событий для нас была очень неожиданной», — добавляет он.



Планку в 60% вакцинированных нужно достичь к осени

Патяшина сегодня посетовала и на темпы вакцинации в целом. Уже много недель подряд число ежесуточно выявленных заболевших держится на уровне 33—34 человека — как говорит глава Управления Роспотребнадзора, в республике остается еще много невакцинированных людей, которые и становятся «топливом» для новых случаев заболевания.

На сегодня привито свыше 385 тысяч человек — 12,4% от населения. Целевой же показатель для победы над вирусом — 60%, и достичь его хорошо бы к осени, говорит Патяшина, чтобы во всеоружии встретить сезонный подъем заболеваемости. Впрочем, позже она выразила уверенность — достичь такого показателя к осени получится.

Для удобства вакцинации в Казани открылись пункты у метро: как рассказал сегодня Жаворонков, сейчас такие пункты работают на девяти станциях, их нет пока у «Кремлевской» и «Аметьево».

Жаворонков подчеркнул, что вакцинация идет в машинах с символикой скорой помощи, но это не снятые с линии бригады скорой. «Это не так, это используются машины, которые у нас есть для выполнения этих функций (вакцинации, — прим. ред.). Количество скорых не поменялось», — пояснил он.



Александр Артемьев