«Не готовы к послаблениям»: за неделю ни один общепит в Татарстане не получил добро на ночную работу
Сегодня после полуночи вечеринок опять не будет
Неделю назад власти Татарстана удовлетворили давнюю просьбу общепита — разрешить работать после полуночи. Но с одной важной оговоркой: такое право получат лишь те заведения, где 100% работников будут вакцинированы, причем двумя дозами (не считая тех, кому прививаться нельзя по медицинским показаниям). Такие заведения предоставляют в региональное Управление Роспотребнадзора копии штатного расписания и сертификаты о прививках на каждого работника. Ведомство пообещало рассматривать такие заявки оперативно, в течение трех дней.
Послабление явно стало результатом долгих переговоров между представителями общепита и региональным Управлением Роспотребнадзора. О таких переговорах ранее говорили рестораторы, в публичном поле обсуждались варианты со специальными наклейками для заведений, где не менее 70% вакцинированных, — по образу и подобию Пекина.
Однако выяснилось, что ни на момент послабления, ни неделю спустя ни одно заведение общепита в Татарстане не готово к открытию — нет заведений со 100%-ной вакцинацией. За это Патяшина сегодня на брифинге журила республиканский общепит: дескать, раз просили послабления, надо было к ним заранее готовиться.
— Когда мы к этому (послаблениям, — прим. ред.) пришли спустя два месяца, оказалось, что общественное питание не готово, не вакцинировано в том объеме, в котором оно обещало нам два месяца назад. После постановления Кабмина было общение с предприятиями общественного питания, где они пытались сказать: «Ну давайте хотя бы одну прививку, тогда мы откроемся». Нет, вы об этом заявили два месяца назад, и два месяца было достаточно, чтобы завершить курс вакцинации. Напомним, что иммунитет вырабатывается спустя 42 дня после первой прививки, — заявляла Патяшина.
Ее поддержал замглавы Минздрава Татарстана — глава Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. «Мы твердим об этом с декабря как заведенные: пожалуйста, [вакцинируйтесь], подумайте о своих близких. Подумайте о себе. А сейчас все начинают проявлять ответственность, только когда создались условия», — добавил он.
Отвечая на вопрос «Реального времени», Патяшина также сообщила: за теми, кто все же вакцинирует 100% работников, будут пристально следить, чтобы избежать махинаций — например, вывести невакцинированного работника за штат.
— Конечно, мы продолжаем контроль, в неделю от 400 до 600 объектов, и предприятия общественного питания у нас в приоритете. Более того, МВД проверяет предприятия, и мы будем информировать коллег о тех ресторанах и кафе, которые будут открыты в ночное время. И мы будем проверять заведения по количеству персонала. Это же несложно сделать: мы приходим на проверку, работают 10 человек. Фамилии их предоставляют, мы сверяем со штатным расписанием. На уловки способны все, и предпринимательское сообщество в этой части очень… предприимчивое. Но я уверяю вас, что это очень скоро и жестко проконтролируем.
«Вакцинация — дело добровольное»
Председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Михаил Шарипов рассказал «Реальному времени», что как минимум одно заведение в Казани, по его информации, уже вакцинировало сотрудников на 100%, еще несколько — близки к этому. Малое число готовых к открытию заведений он объяснил так:
Один из собеседников «Реального времени» в среде рестораторов Казани добавил, что представители общепита все же были удивлены именно такому снятию ограничений. Он обращает внимание, что некоторые регионы «открылись» гораздо раньше без условий по вакцинации — в их числе Москва, Петербург, Нижний Новгород. «Вероятность такого исхода событий для нас была очень неожиданной», — добавляет он.
Планку в 60% вакцинированных нужно достичь к осени
Патяшина сегодня посетовала и на темпы вакцинации в целом. Уже много недель подряд число ежесуточно выявленных заболевших держится на уровне 33—34 человека — как говорит глава Управления Роспотребнадзора, в республике остается еще много невакцинированных людей, которые и становятся «топливом» для новых случаев заболевания.
На сегодня привито свыше 385 тысяч человек — 12,4% от населения. Целевой же показатель для победы над вирусом — 60%, и достичь его хорошо бы к осени, говорит Патяшина, чтобы во всеоружии встретить сезонный подъем заболеваемости. Впрочем, позже она выразила уверенность — достичь такого показателя к осени получится.
Жаворонков подчеркнул, что вакцинация идет в машинах с символикой скорой помощи, но это не снятые с линии бригады скорой. «Это не так, это используются машины, которые у нас есть для выполнения этих функций (вакцинации, — прим. ред.). Количество скорых не поменялось», — пояснил он.
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