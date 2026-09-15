Валиева выступит на Passio Tour 2026 в Мексике

Выступления пройдут 3 и 4 октября

Фото: Руслан Ишмухаметов

Российская фигуристка Камила Валиева примет участие в шоу Passio Tour 2026 в Мехико. Выступления пройдут 3 и 4 октября на арене Pista de Hielo Santa Fe, сообщает пресс-служба шоу, передает ТАСС.

В числе участников также заявлены мексиканский фигурист Донован Каррильо и чемпионка Европы 2024 года бельгийка Луна Хендрикс, а также другие звезды фигурного катания.

Напомним, Валиева решила возобновить карьеру после четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка тренируется в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. До отстранения Валиева занималась в группе Этери Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что в ISU отклонили апелляции Валиевой и Кондратюка на отзыв нейтрального статуса.

Алсу Сабирзанова