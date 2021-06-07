День в истории: золотой запас империи в Казани, создание краудфандинга и открытие полония

Чем примечательна дата 7 июня

Фото: Олег Тихонов

Сегодня, 7 июня, в России День краудфандинга. В этот день в партии эсеров произошел раскол, из Самары в Казань вывезли часть золотого запаса империи, в Москве проложили первую временную линию конно-железной дороги, а Пьер Кюри объявил об открытии нового химического элемента — полония. На свет 7 июня родились русский философ и публицист Петр Чаадаев, автор шкалы Апгар Вирджиния Апгар. Скончались папа римский Виргилий, татарский композитор Сара Садыкова, литературный критик и публицист Виссарион Белинский, американский писатель и художник Генри Миллер. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Золотой запас России, разделение казанского авиамоторного комбината



В 1908 году родилась член Союза писателей СССР Мария Николаевна Елизарова. В 1941 году она стала первым директором литературного музея А. М. Горького в Казани (ныне это — музей А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина). Она занимала эту должность до 1978 года. Елизарова оставила небольшое творческое наследие. Ее сочинения издавались в виде небольших книг и брошюр, входили в состав отдельных сборников, печатались в газетах и журналах, в том числе фронтовых. Она писала пьесы, рассказы, очерки, киносценарии. После выхода на пенсию Елизарова вела общественную работу как председатель Совета ветеранов Вахитовского района Казани, но и поддерживала связь с музеем А.М. Горького.

Фото: gorkiy.tatmuseum.ru

В 1909 году в Казани в «Новом клубе» (сейчас— театр им. Тинчурина) открылась вторая в истории города фотовыставка, в которой участвовали мастера Сибири и Кавказа. Всего на выставке было представлено порядка 600 фотографий.

7 июня 1918 года из Самары эвакуировали в Казань часть золотого запаса Российской империи — золото в виде российской и иностранной монеты, слитков и самородков из хранилищ Санкт-Петербургского горного университета. Казань выбрали, поскольку она казалась тыловым городом на фоне событий мятежа чехословацкого корпуса. Золото в Казань прибывало в вагонах по железной дороге, упакованное в ящиках с пломбами и нумерацией, вес каждого ящика приблизительно был около 3 пудов. По предварительным данным, в Казани было более 657 миллионов рублей золотом. Его перевозили в Самару, а затем в Омск, где при переучете обнаружили лишь 651 миллион рублей. Некоторые историки утверждают, что недостающие 6 миллионов были украдены чехами. «Реальное время» подробно освещало события о золотом запасе в четырех частях: путь от столицы Татарстана до Иркутска, путь от Казани в Самару, путь от столицы Татарстана до Иркутска в третьей и четвертой частях.

В 1939 году наркомат авиационной промышленности издал приказ, по которому самолетно-моторный комбинат №124/27 разделялся на два самостоятельных предприятия: завод №27 моторного производства и завод №124 самолетного производства. Изначально в 1935 году согласно приказу Главного управления авиационной промышленности «Гипроавиапром» должен был спроектировать самолетное и авиамоторное производство на площадях «Завода №124 имени Серго Орджоникидзе», но в 1936 году встал вопрос о нецелесообразности размещения в одном корпусе самолетного и авиамоторного производств. Так, в апреле 1937-го Москва разрешила развивать авиамоторный завод №27 отдельно.

Первая в Москве конка, освещение храма Христа Спасителя и праздник краудфандинга

В 1872 году Военное министерство проложило по центральным улицам Москвы первую временную линию конно-железной дороги — от Тверской заставы до Красной площади. Ее необходимость возникла в связи с тем, что до этого времени в городе не было общественного транспорта, который был бы доступным и регулярным. Все доступные на то время средства пассажирского транспорта были основаны на конной тяге. Однако по мере развития города такой транспорт больше не отвечал его нуждам — услуги извозчика каждый себе позволить не мог, а общественный транспорт был дорогим и относительно медленным. Торжественное открытие состоялось спустя месяц — 7 июля того же года. На мероприятии присутствовал Александр II.

Фото: amsrus.ru

В 1883 году состоялось торжественное освящение храма Христа Спасителя, которое совпало с днем коронации императора Александра III. В объявленном Александром I конкурсе среди архитекторов победителем стал архитектор Александр Витберг. Торжественная закладка храма состоялась осенью 1817-го, а окончательный проект сооружения утвердили в 1825 году. В это время к власти пришел Николай I, строительство храма приостановили, а Витберга отправили в ссылку на 15 лет. В 1832 году император утвердил новый проект, архитектора Константина Тона. Для храма выбрали другое место — на берегу реки Москвы, на Волхонке. Закладка состоялась в 1839 году. После освящения храма в нем на регулярной основе проходили богослужения, отмечали коронации и проводили православные праздники.

Фото: new.xxc.ru

В 2012 году начал работу один из первых российских краудфандинговых сервисов — сайт Planeta.ru. Именно с этим связана дата празднования Дня краундфайдинга в России, начиная с 2015 года. Сервис создали три друга — бас-гитарист группы «Би-2» Макс Лакмус, Федор Мурачковский и Василий Андрющенко. Изначально предполагалось, что Planeta.ru будет сервисом для предварительного заказа альбомов музыкальных групп, но в процессе сервис перешел на принцип краудфандинга.

«Петиция о правах», строительство Тадж-Махала и открытие полония

В 1628 году английский король Карл I утвердил законопроект, подтверждающий права и свободы подданных, — «Петицию о правах». Английский парламент представил ее королю в конце мая того же года. В документе содержался протест против нарушений монархией прав и свобод граждан, которые охранялись британским законодательством со времен раннего средневековья. Нововведений парламенту было не нужно, только подтверждение старых прав нации. Король хотел помешать обсуждению петиции и грозил парламенту роспуском. Тем не менее петиция была подписана. Король нуждался в средствах для войны с Францией, а палата общин отказала выделить деньги для снаряжения флота до утверждения петиции, и Карл I отступил.

В 1632 году 7 июня (по одной из версий) в индийской державе Великих Моголов заложили мавзолей Тадж-Махал. Он был заложен на берегу реки Джамна в Агре, тогдашней столице индийской империи Великих Моголов по приказу потомка Тамерлана, падишаха империи Великих Моголов Шах-Джахана, в память о жене Мумтаз-Махал, которая скончалась при родах четырнадцатого ребенка. Позже здесь был похоронен и сам Шах-Джахан. Тадж-Махал считается лучшим примером архитектуры стиля моголов. Он содержит в себе элементы индийского, персидского и арабского архитектурных стилей. Внутри мавзолея расположены две гробницы — шаха и его жены. Мечеть строили более 20 лет.

Фото: wikipedia.org

В 1903 году в Берлине Пьер Кюри объявил об открытии нового химического элемента — полония. Название элементу придумала Мария Кюри — элемент стал называться полонием в честь ее родины Польши. Полоний в дальнейшем нашел применение, в том числе в качестве инициатора ядерной реакции во второй американской бомбе «Толстяк», сброшенной 9 августа 1945 года на Нагасаки. Первую бомбу — «Малыш», которую использовали на Хиросиме тремя днями ранее, устраивали по другому принципу. В последующем полоний использовали как источник ионизации воздуха на предприятиях с использованием чувствительной к статическому электричеству аппаратуры, и в портативных источниках тепла для космических аппаратов.