Арестованный экс-министр Аглям Садретдинов пожаловался на пытки
Его делом займутся Европейский суд по правам человека и трое казанских судей
В Страсбурге зарегистрировали жалобу 69-летнего казанца Агляма Садретдинова, обвиняемого по делу о взятках и убийстве. Бывший руководитель Буинского района и министерства экологии Татарстана надеется доказать в ЕСПЧ — длительный срок ареста нарушает его права. Решений по таким жалобам порой ждут годами, а накануне стало известно — разбираться в доказательствах вины и невиновности Садретдинова будет тройка судей Приволжского суда Казани. О правовых и медицинских доводах в пользу переноса процесса из Буинска в столицу Татарстана — репортаж «Реального времени».
Садретдинов: «Я даже на прогулку в СИЗО хожу с бутылкой»
На заседании Верховного суда Татарстана арестованный ветеран госслужбы жаловался на ряд болезней, в силу которых каждая поездка в автозаке за 150 километров (примерное расстояние от казанского СИЗО-1 до суда Буинска) — мучение.
«У меня сейчас обострение грыжи позвоночника — я ни сесть, ни лечь [не могу], и ходить мне очень трудно», — признался суду Аглям Садретдинов, а дальше озвучил еще один медицинский диагноз с показанием к срочной операции и потребностью посещения туалета дважды в час. «Если держаться дольше, у меня гипертонический криз начинается... Я даже на прогулку в СИЗО с бутылкой хожу», поделился 69-летний арестант.
С его слов, ту же бутылку он берет с собой в автозак и использует в дальней дороге в присутствии других людей. Возможности уединиться в конвойном транспорте нет, да и туалетом он не оборудован.
— Это настоящая пытка для меня. Прошу вас [провести процесс] в одном из судов Казани, чтобы было меньше времени при движении с учетом моего здоровья, — завершил свою речь обвиняемый в тяжких преступлениях, держась руками за решетку «клетки» (в заседании он участвовал по видеосвязи из СИЗО).
После этих слов председательствующий судья Айрат Усманов предложил Садретдинову присесть, если стоять трудно.
В Буинске подсудимому не хватило судей
На заседании Верховного суда Татарстана решался вопрос — где судить Садретдинова. Его уголовное дело изначально направлялось в Буинский горсуд республики. На территории этого района, по версии обвинения, были совершены четыре преступления — подстрекательство к убийству критиковавшего буинскую власть активиста Рашида Садыкова — его застрелили в 2003-м, и получение трех взяток на 650 тысяч рублей за содействие в получении муниципальной недвижимости.
Дело пришло в горсуд в апреле этого года. Однако предварительное слушание 12 мая председательствующий судья Павел Романчук начал с заявления о возможном конфликте интересов. Он сообщил, что более 10 лет назад, еще в статусе адвоката защищал Маскуда Назмиева (заплатившего 180 тысяч рублей убийцам Садыкова и уже осужденного к 4 годам колонии по этому делу, как подстрекатель убийства — прим. ред.). Представлял Романчук и интересы бизнесмена Шакирова, в интересах которого Назмиевым, по версии СК и прокуратуры, передавались взятки Садретдинову. Сейчас Назмиев и Шакиров — ключевые свидетели обвинения в деле бывшего главы и министра.
После этих слов судьи зампрокурора Татьяна Хазова заявила ходатайство о его отводе, и Павел Романчук его удовлетворил. 24 мая предварительные слушания продолжила судья Ильсеяр Хайбуллина и отказала в ходатайствах защиты. Адвокат Равиль Туктаров просил прекратить преследование своего клиента как незаконное, его коллега — адвокат Роберт Халиуллин настаивал на освобождении под домашний арест.
Горсуд продлил срок Садретдинова в СИЗО на три месяца — до 26 августа, однако поддержал самого подсудимого в желании, чтобы его дело рассматривала коллегия из трех федеральных судей. Такое право у обвиняемых в тяжких преступлениях есть, однако выбирают тройку реже, чем суд присяжных.
Далее судья Хайбуллина констатировала: поскольку в Буинском горсуде всего трое судей, и один из них уже отведен, то дело Садретдинова подлежит рассмотрению в ином суде. Именно для изменения территориальной подсудности материалы и передали в Верховный суд Татарстана.
Почему суд отверг выбор прокурора
Представитель прокуратуры РТ Лилия Цеханович поддержала передачу дела в иной суд, но первоначально предложила суд Тетюшского района — соседнего с Буинским. Судья Усманов сообщил — там судей для формирования коллегии тоже не хватит. С учетом нагрузки в некоторых районах правосудие отправляют один-два судебных состава. «Ближайший [к Буинску] суд, где можно — Верхнеуслонский, Зеленодольский», — добавил он. После чего прокурор стала настаивать на переносе процесса в Верхний Услон.
Выяснилось, из 30 из 40 свидетелей по делу проживают в Буинске. Как и вдова расстрелянного предпринимателя — потерпевшая по делу. А вот ее сын, также получивший этот статус, и еще пятеро свидетелей сейчас в Казани. Заметим, в заседании потерпевшие Садыковы участия не предпринимали — просили решить вопрос без их участия.
Арестованный возражал прокурору: «До Верхнего Услона добираться где-то час, с грыжей позвоночника и без туалета тяжело будет».
Защитники Садретдинова предлагали выбрать один из казанских судов, чтобы не затягивать процесс и не подрывать здоровье подсудимого. Ведь содержат его именно в казанском СИЗО. А по итогам двух его «этапов» в Буинский горсуд дважды приходилось вызывать скорую.
При этом адвокат Роберт Халиуллин довел до председательствующего, что в самом большом райсуде Казани — Советском ранее избиралась оспариваемая мера пресечения его клиенту, рассматривались 7 жалоб на действия силовиков и два вынесенных постановления позже были отменены. Изменилось в кассации со слов адвоката и некое решение Кировского райсуда Казани, по которого Садретдинов участвовал в качестве одной из сторон. Никакого предпочтения какому-либо из казанских судов Халиуллин не высказывал. Он и Равиль Туктаров просили выбрать любой.
После нескольких минут в совещательной комнате судья Айрат Усманов постановил — дело обвиняемого во взятках и подстрекательстве к убийству отправить для рассмотрения тройкой судей в Приволжский райсуд Казани. Судья назвал этот суд ближайшим.
Как выяснило «Реальное время», Приволжский райсуд для обвиняемого тоже не чужой. Там в 2019-м рассматривался его гражданский иск по взысканию ущерба за поврежденный BMW Х5 при столкновении с Камазом в Казани у Кировской дамбы в августе 2018-го.
Что до буинских свидетелей, то с учетом новых технологий, имеется возможность их дистанционного допроса — с помощью видеоконференцсвязи с тем же Буинским судом, который отказался судить бывшего главу района.
Жалоба Садретдинова дошла до Страсбурга
В ожидании процесса адвокаты подсудимого продолжают оспаривать постановление Буинского горсуда от 24 мая в части отказа в прекращении дела и продлении стражи. «Само избрание данной меры пресечения уже обжаловано и за пределами Российской Федерации. «В материалах дела есть уведомление секретариата ЕСПЧ от 9 марта 2021 года», сообщил вчера Верховному суду автор жалобы адвокат Роберт Халиуллин.
Впрочем, в базе Европейского суда по правам человека дела «Аглям Садретдинов против Российской Федерации» пока нет. Есть жалоба его однофамильца.
Как сообщил «Реальному времени» Роберт Халиуллин, документы в Страсбург по этому делу были направлены в январе 2021 года. Ключевым доводом защиты является длительность содержания Садретдинова под стражей и основания для данной меры пресечения. Еще один момент — медпомощь в условиях изолятора. Адвокат считает, что жалобу Садретдинова в Страсбурге могут рассмотреть по аналогии с делом «Дирдизов против РФ».
Речь об уроженце Нурлата Фарите Дирдизове, которого обвиняли в краже и незаконном хранении оружия. В 2009-2010-м в Татарстане неоднократно продлевали срок ареста, несмотря на жалобы о невозможности нахождения под стражей в связи с прогрессирующей болезнью. В результате Дирдизову установили инвалидность второй степени, а в 2012-м ЕСПЧ взыскал с РФ в его пользу 22 тысячи евро — компенсацию морального и материального вреда, а также судебные издержки.
Что до Агляма Садретдинова — то в СИЗО он находится с июля 2020-го. Его задержали в Советском райсуде Казани после оглашения решения о согласии на реанимацию прекращенного в 2010-м году уголовного дела. Арестованный настаивает — его оговаривают настоящие преступники. В этом году ему исполнится 70.
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