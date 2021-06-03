Арестованный экс-министр Аглям Садретдинов пожаловался на пытки

Его делом займутся Европейский суд по правам человека и трое казанских судей

Фото: Ирина Плотникова

В Страсбурге зарегистрировали жалобу 69-летнего казанца Агляма Садретдинова, обвиняемого по делу о взятках и убийстве. Бывший руководитель Буинского района и министерства экологии Татарстана надеется доказать в ЕСПЧ — длительный срок ареста нарушает его права. Решений по таким жалобам порой ждут годами, а накануне стало известно — разбираться в доказательствах вины и невиновности Садретдинова будет тройка судей Приволжского суда Казани. О правовых и медицинских доводах в пользу переноса процесса из Буинска в столицу Татарстана — репортаж «Реального времени».

Садретдинов: «Я даже на прогулку в СИЗО хожу с бутылкой»



На заседании Верховного суда Татарстана арестованный ветеран госслужбы жаловался на ряд болезней, в силу которых каждая поездка в автозаке за 150 километров (примерное расстояние от казанского СИЗО-1 до суда Буинска) — мучение.

«У меня сейчас обострение грыжи позвоночника — я ни сесть, ни лечь [не могу], и ходить мне очень трудно», — признался суду Аглям Садретдинов, а дальше озвучил еще один медицинский диагноз с показанием к срочной операции и потребностью посещения туалета дважды в час. «Если держаться дольше, у меня гипертонический криз начинается... Я даже на прогулку в СИЗО с бутылкой хожу», поделился 69-летний арестант.

С его слов, ту же бутылку он берет с собой в автозак и использует в дальней дороге в присутствии других людей. Возможности уединиться в конвойном транспорте нет, да и туалетом он не оборудован.

— Это настоящая пытка для меня. Прошу вас [провести процесс] в одном из судов Казани, чтобы было меньше времени при движении с учетом моего здоровья, — завершил свою речь обвиняемый в тяжких преступлениях, держась руками за решетку «клетки» (в заседании он участвовал по видеосвязи из СИЗО).

После этих слов председательствующий судья Айрат Усманов предложил Садретдинову присесть, если стоять трудно.

На заседании Верховного суда Татарстана арестованный ветеран госслужбы жаловался на ряд болезней. Фото: Ирина Плотникова

В Буинске подсудимому не хватило судей

На заседании Верховного суда Татарстана решался вопрос — где судить Садретдинова. Его уголовное дело изначально направлялось в Буинский горсуд республики. На территории этого района, по версии обвинения, были совершены четыре преступления — подстрекательство к убийству критиковавшего буинскую власть активиста Рашида Садыкова — его застрелили в 2003-м, и получение трех взяток на 650 тысяч рублей за содействие в получении муниципальной недвижимости.

Дело пришло в горсуд в апреле этого года. Однако предварительное слушание 12 мая председательствующий судья Павел Романчук начал с заявления о возможном конфликте интересов. Он сообщил, что более 10 лет назад, еще в статусе адвоката защищал Маскуда Назмиева (заплатившего 180 тысяч рублей убийцам Садыкова и уже осужденного к 4 годам колонии по этому делу, как подстрекатель убийства — прим. ред.). Представлял Романчук и интересы бизнесмена Шакирова, в интересах которого Назмиевым, по версии СК и прокуратуры, передавались взятки Садретдинову. Сейчас Назмиев и Шакиров — ключевые свидетели обвинения в деле бывшего главы и министра.

После этих слов судьи зампрокурора Татьяна Хазова заявила ходатайство о его отводе, и Павел Романчук его удовлетворил. 24 мая предварительные слушания продолжила судья Ильсеяр Хайбуллина и отказала в ходатайствах защиты. Адвокат Равиль Туктаров просил прекратить преследование своего клиента как незаконное, его коллега — адвокат Роберт Халиуллин настаивал на освобождении под домашний арест.

Горсуд продлил срок Садретдинова в СИЗО на три месяца — до 26 августа, однако поддержал самого подсудимого в желании, чтобы его дело рассматривала коллегия из трех федеральных судей. Такое право у обвиняемых в тяжких преступлениях есть, однако выбирают тройку реже, чем суд присяжных.

Далее судья Хайбуллина констатировала: поскольку в Буинском горсуде всего трое судей, и один из них уже отведен, то дело Садретдинова подлежит рассмотрению в ином суде. Именно для изменения территориальной подсудности материалы и передали в Верховный суд Татарстана.

Защитники Садретдинова предлагали выбрать один из казанских судов, чтобы не затягивать процесс и не подрывать здоровье подсудимого. Фото: Ирина Плотникова

Почему суд отверг выбор прокурора

Представитель прокуратуры РТ Лилия Цеханович поддержала передачу дела в иной суд, но первоначально предложила суд Тетюшского района — соседнего с Буинским. Судья Усманов сообщил — там судей для формирования коллегии тоже не хватит. С учетом нагрузки в некоторых районах правосудие отправляют один-два судебных состава. «Ближайший [к Буинску] суд, где можно — Верхнеуслонский, Зеленодольский», — добавил он. После чего прокурор стала настаивать на переносе процесса в Верхний Услон.

Выяснилось, из 30 из 40 свидетелей по делу проживают в Буинске. Как и вдова расстрелянного предпринимателя — потерпевшая по делу. А вот ее сын, также получивший этот статус, и еще пятеро свидетелей сейчас в Казани. Заметим, в заседании потерпевшие Садыковы участия не предпринимали — просили решить вопрос без их участия.

Арестованный возражал прокурору: «До Верхнего Услона добираться где-то час, с грыжей позвоночника и без туалета тяжело будет».

Защитники Садретдинова предлагали выбрать один из казанских судов, чтобы не затягивать процесс и не подрывать здоровье подсудимого. Ведь содержат его именно в казанском СИЗО. А по итогам двух его «этапов» в Буинский горсуд дважды приходилось вызывать скорую.

При этом адвокат Роберт Халиуллин довел до председательствующего, что в самом большом райсуде Казани — Советском ранее избиралась оспариваемая мера пресечения его клиенту, рассматривались 7 жалоб на действия силовиков и два вынесенных постановления позже были отменены. Изменилось в кассации со слов адвоката и некое решение Кировского райсуда Казани, по которого Садретдинов участвовал в качестве одной из сторон. Никакого предпочтения какому-либо из казанских судов Халиуллин не высказывал. Он и Равиль Туктаров просили выбрать любой.

После нескольких минут в совещательной комнате судья Айрат Усманов постановил — дело обвиняемого во взятках и подстрекательстве к убийству отправить для рассмотрения тройкой судей в Приволжский райсуд Казани. Судья назвал этот суд ближайшим.

Как выяснило «Реальное время», Приволжский райсуд для обвиняемого тоже не чужой. Там в 2019-м рассматривался его гражданский иск по взысканию ущерба за поврежденный BMW Х5 при столкновении с Камазом в Казани у Кировской дамбы в августе 2018-го.

Что до буинских свидетелей, то с учетом новых технологий, имеется возможность их дистанционного допроса — с помощью видеоконференцсвязи с тем же Буинским судом, который отказался судить бывшего главу района.

Представитель прокуратуры РТ Лилия Цеханович поддержала передачу дела в иной суд. Фото: Ирина Плотникова

Жалоба Садретдинова дошла до Страсбурга

В ожидании процесса адвокаты подсудимого продолжают оспаривать постановление Буинского горсуда от 24 мая в части отказа в прекращении дела и продлении стражи. «Само избрание данной меры пресечения уже обжаловано и за пределами Российской Федерации. «В материалах дела есть уведомление секретариата ЕСПЧ от 9 марта 2021 года», сообщил вчера Верховному суду автор жалобы адвокат Роберт Халиуллин.

Впрочем, в базе Европейского суда по правам человека дела «Аглям Садретдинов против Российской Федерации» пока нет. Есть жалоба его однофамильца.

Как сообщил «Реальному времени» Роберт Халиуллин, документы в Страсбург по этому делу были направлены в январе 2021 года. Ключевым доводом защиты является длительность содержания Садретдинова под стражей и основания для данной меры пресечения. Еще один момент — медпомощь в условиях изолятора. Адвокат считает, что жалобу Садретдинова в Страсбурге могут рассмотреть по аналогии с делом «Дирдизов против РФ».

Речь об уроженце Нурлата Фарите Дирдизове, которого обвиняли в краже и незаконном хранении оружия. В 2009-2010-м в Татарстане неоднократно продлевали срок ареста, несмотря на жалобы о невозможности нахождения под стражей в связи с прогрессирующей болезнью. В результате Дирдизову установили инвалидность второй степени, а в 2012-м ЕСПЧ взыскал с РФ в его пользу 22 тысячи евро — компенсацию морального и материального вреда, а также судебные издержки.

Садретдинова задержали в Советском райсуде Казани в июле 2020-го. Фото: пресс-служба Советского райсуда Казани

Что до Агляма Садретдинова — то в СИЗО он находится с июля 2020-го. Его задержали в Советском райсуде Казани после оглашения решения о согласии на реанимацию прекращенного в 2010-м году уголовного дела. Арестованный настаивает — его оговаривают настоящие преступники. В этом году ему исполнится 70.