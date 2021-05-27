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Хуснуллин: льготная ипотека повлияла на увеличение стоимости жилья

13:48, 27.05.2021 1
Хуснуллин: льготная ипотека повлияла на увеличение стоимости жилья
Фото: realnoevremya.ru

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что программа льготной ипотеки повлияла на рост цен на жилье — они выросли на 5%. Об этом он заявил после заседания коллегии Минстроя.

Он отметил, что хотя программа и повлияла на рост цен, но дала приток средств в отрасль. Льготная ипотека под 6,5% дала серьезное развитие.

При этом есть и другие факторы роста цен на новостройки в РФ, такие как приостановка строительства в ряде регионов России, нехватка рабочих, подорожание строительных материалов, особенно металла, пишет ТАСС. Также стоит учитывать инфляцию и недостаток предложения жилья.

В апреле Хуснуллин к годовщине программы льготной ипотеки под 6,5% подвел итоги ее реализации. Он напомнил, что программа была принята в период пандемии как мера поддержки. В середине июня после рассмотрения результатов по всем регионам власти примут решение, продлевать ли программу в дальнейшем. Кабмин рассматривает возможность применить дифференцированный подход к регионам при принятии решения о продлении льготной ипотеки на новостройки.

Ольга Плешкова
ОбществоНедвижимостьЭкономика
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 27 май
    Плохо образованные выходцы из деревень не понимают, что натворили введением льготной ипотеки. Теперь их возненавидели копившие на квартиру из-за подорожания, и скоро возненавидят взявшие эти ипотеки из-за потери работы.
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