Хуснуллин: льготная ипотека повлияла на увеличение стоимости жилья

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что программа льготной ипотеки повлияла на рост цен на жилье — они выросли на 5%. Об этом он заявил после заседания коллегии Минстроя.

Он отметил, что хотя программа и повлияла на рост цен, но дала приток средств в отрасль. Льготная ипотека под 6,5% дала серьезное развитие.

При этом есть и другие факторы роста цен на новостройки в РФ, такие как приостановка строительства в ряде регионов России, нехватка рабочих, подорожание строительных материалов, особенно металла, пишет ТАСС. Также стоит учитывать инфляцию и недостаток предложения жилья.

В апреле Хуснуллин к годовщине программы льготной ипотеки под 6,5% подвел итоги ее реализации. Он напомнил, что программа была принята в период пандемии как мера поддержки. В середине июня после рассмотрения результатов по всем регионам власти примут решение, продлевать ли программу в дальнейшем. Кабмин рассматривает возможность применить дифференцированный подход к регионам при принятии решения о продлении льготной ипотеки на новостройки.



Ольга Плешкова