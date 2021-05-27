«Баядерка» — первый выход звезд «Астаны Оперы» на казанскую сцену

Балет Минкуса глазами артистов из Казахстана, нежности к Никии и претензии к Солору

Фото: пресс-служба ТАГТОиБ

Прошло всего пять месяцев, и «Баядерка» Людвига Минкуса вновь украсила Нуриевский фестиваль. Правда, в декабре прошлого года этот балет открыл праздник танца в мини-формате, а теперь он стал одним из драгоценных камней в ожерелье фестиваля классического балета. Исполнить главные партии в Казань приехали звезды казахстанской сцены Айгерим Бекетаева и Бахтияр Адамжан из крупнейшего театра Центральной Азии «Астана Опера». В роли коварной Гамзатти выступила Аманда Гомер, а в образе Золотого Божка предстал солист Музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Иннокентий Юлдашев.

«Чистота и искренность нас объединяет»

26 мая заслуженный деятель Казахстана Айгерим Бекетаева исполнила на сцене Татарского театра оперы и балета партию Никии в балете «Баядерка». В своем театре, «Астана Опера», она ведет все сольные партии, а в этом балете ей знакома и роль Гамзатти, которую в этот вечер исполнила казанская прима Аманда Гомес.

— Никия — одна из сложнейших балетных партий. Я бы ее сравнила даже с «Лебединым озером». Это один из моих любимых образов. Пожалуй, мы в чем-то похожи с Никией — чистота, искренность, вера в любовь. Первые два акта требуют большого актерского мастерства. Если в первом акте моя героиня полностью растворяется в любви, то во втором она видит всю бездну предательства любимого. Пожалуй, все эмоции я отдаю во время этих двух актов, а к третьему прихожу в крайне взволнованном состоянии. Там же очень много технических сложностей, на которых балерине необходимо сосредоточиться.

Прима уже не может сосчитать, сколько раз ей приходилось выходить на сцену в образе Никии, однако в Казани играть любовь и смерть в Древней Индии ей довелось впервые.

— Как только я приехала в город из аэропорта, я сразу в него влюбилась — такая особенная архитектура, красота природы не могут оставить равнодушным. И, конечно же, я предвкушала свой первый выход на сцену казанского театра. Кстати, только здесь я узнала, что в этом театре трудятся и наши ребята из Казахстана. Меня это очень обрадовало и вдохновило.

«Танец рабов» многое объясняет

Айгерим Бекетаева отметила, что постановка худрука балета Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля Владимира Яковлева несколько отличается от той, что идет в «Астане Опере» — нет танца рабов во второй картине первого акта:

— Для меня в этом маленьком кусочке кроется самая изюминка — из-за чего разгорается весь сыр-бор. Здесь этого нет, Солор сразу выходит с моим шарфиком. Тем не менее казанская постановка тоже очень интересная, своеобразная и яркая.

Артистка рассказала «Реальному времени», что в силу своей молодости пока не ставит перед собой рамок, ей интересно все, от голубой классики до современного танца. Ей нравится и Одетта и Никия, если говорить о классическом балете. К слову, казахские Никия и Солор привезли костюмы с собой, так что костюмерам не пришлось ни перешивать, ни подгонять под них наряды прим и премьеров нашей сцены. Нужно отметить, что Айгерим Бекетаева и Бахтияр Адамжан — давний сложившийся дуэт.

«Я бы за свою любовь боролся!»

В одном из интервью Айгерим Бекетаева призналась, что «Бахтияр Адамжан — это первый казах, который вывел казахстанский балет на новую ступень». На родине пресса называет его «восходящей звездой», а сам артист уверен, что в балете не место зависти. Он советует начинающим танцорам учиться только у лучших и вбирать в себя только самое лучшее.

— Солор — воитель, и в этом мы похожи. Не в моем характере промолчать, если что-то идет не так, как следует, пусть даже и во вред себе. А разница между нами в том, что свою любовь я бы отстаивал до конца. Хотя кто знает, как все было в те времена, насколько это было возможным для Солора…

Бахтияр Адамжан, как и его коллега, в Казани впервые, хотя до пандемии он уже получал приглашение в Татарстан, но не успел им воспользоваться. Он прилетел за день до спектакля, и все, что успел увидеть — утренние и вечерние репетиции и, собственно, само выступление на фестивале.

«Спартак» на счастье

Среди своих любимых партий он, прежде всего, называет «Спартака» в постановке Юрия Григоровича. Хореограф приезжал в «Астана Опера» для новой постановки и выбрал на главную роль именно Бахтияра. «Этот спектакль мне нравится, так как по темпераменту, по технике и в актерском мастерстве я раскрываюсь в нем на все сто процентов. Учитывая нашу генетику номадов, сыграть образ воина-героя мне было не так сложно», — признавался артист и раньше. Спартак — первая большая роль артиста, и потому — самая памятная. По сути, она стала счастливым билетом для артиста в его карьере.

За античным героем следует роль Квазимодо в постановке Ролана Пети «Собор Парижской Богоматери» на музыку Мориса Жарра, а также главная роль в постановке того же хореографа «Юноша и смерть», это одноактный балет в 2 картинах на музыку «Пассакальи» Иоганна Себастьяна Баха.

На сладкое — два балета и два гала

Можно сказать, что сегодня XXXIV Нуриевский фестиваль выходит на финишную прямую. Впереди только «Спартак» и «Дон Кихот», а также главные и долгожданные гала-концерты, самые сладкие для зрителей. Среди гостей яркого заключительного аккорда или, вернее сказать, эффектного гран жете, как можно назвать заключительные концерты 1 и 2 июня ожидаются Евгения Образцова, Артемий Беляков и Анастасия Сташкевич из Большого театра, из Мариинки приедут Мария Хорева, Иван Васильев, Марат Шемиунов и Сабина Яппарова, и, конечно же, блеснут звезды казанской сцены — Кристина Андреева, Аманда Гомес, Олег Ивенко и другие.

