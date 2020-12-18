XXXIII Нуриевский фестиваль открылся самым знаковым в судьбе танцора балетом «Баядерка»

Вместе с казанской балетной труппой на сцену вышли солисты театров Москвы и Санкт-Петербурга

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарском театре оперы и балета им. М. Джалиля открылся XXXIII Нуриевский фестиваль. В этом году он пройдет в мини-формате и будет включать шесть балетов, два из которых представят гости из Санкт-Петербурга. О роковой постановке и ключе к славе, спорном авторстве и утраченных партитурах — в материале «Реального времени».

Поставить «Баядерку» и умереть

Не первый год афишу Нуриевского фестиваля украшает балет Людвига Минкуса «Баядерка». Дело в том, что это знаковый балет в творческой судьбе Рудольфа Нуриева. Впервые на парижской сцене он появился в «Тенях», необычной и пронзительной картине из балета. Это было в мае 1961 года, незадолго до знаменитого «прыжка к свободе». «Баядерка» стала и последней работой Нуриева как балетмейстера. В 1992 году он поставил спектакль на этой же сцене. Тогда больной и сильно похудевший, он появился перед публикой в образе Мольера, выйдя на поклон. Во фраке, с красным шарфом на плече, он благодарил поклонами зрителей, пока его поддерживали исполнители главных ролей — Изабель Герэн, Лоран Илер и Элизабет Плятель. Все понимали, что Рудольф Нуриев поднялся на сцену в последний раз. Через три месяца его не стало.

«Баядерка» Людвига Минкуса — один из ярчайших русских балетов, гармонично соединяющий классику и романтизм. В главной роли Никии в нем блистали Матильда Ксешинская, а для Анны Павловой эта партия стала «золотым ключиком», открывшим ей двери к славе и большому балету.

Судьба самого балета тоже не проста. До сих пор неизвестно точно, кто выступил автором либретто. Создали произведение сразу три гения своего времени — балетмейстер русской императорской труппы Мариус Петипа и драматург С.Н. Худеков, взяв за основу драму дневнеиндийского поэта Калидасы и балладу Гете «Бог и баядерка». Позже Петипа отрицал, что либретто — дело рук Худекова. Третьим в компании творцом стал придворный композитор императора Людвиг Минкус. Считается что «Баядерка» — его лучшее произведение.

Рудольф Нуриев в роли Солора в «Баядерке». 1974 г. Фото: rudolfnureyev.ru

Как время украшало балет

Интересно, что изначально и без того довольно продолжительный балет был создан в 1900-м в четырех действиях. Однако во время наводнения 1920-х годов часть декораций четвертого действия и партитура были утрачены. С тех пор спектакль ставился в трех частях. Ноты впоследствии были обнаружены в архивах Мариинского театра, но встретить оригинальную, четырехъактную постановку сегодня нелегко.

Кроме того, каждый постановщик вносил в балет свои идеи. Постепенно она «обрастала» колоритными национальными танцами, костюмы стали включать чалмы и сари, а для перехода в царство грез потребовались подручные средства… Так, и Рудольф Нуриев сделал несколько сцен более яркими. Например, из пантомимы, где Солор курит наргиле, перед тем, как перейти в царство Теней, он сделал «соло в плаще». Также он поставил танцы для друзей Солора в первом действии у Раджи, сделав их из статистов более значимыми действующими лицами.

Возвращаясь к истории балета, нельзя не сказать, что и в казанском театре «Баядерка» — один из старейших спектаклей. Он была поставлен в 1962 году Нинель Юлтыевой. В прошлом прима-балерина, она закончила балетмейстерское отделение Ленинградской консерватории, чтобы стать на родине главным балетмейстером театра им. Джалиля.

«Баядерка» не первый год украшает афишу Нуриевского фестиваля. Фото: Максим Платонов

«Я бы от противоядия не отказалась»

На открытии XXXIII Нуриевского фестиваля главную женскую партию исполнила солистка Московского театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Оксана Кардаш. Невысокая, очень худенькая, с длинными тонкими руками и огромными глазами, она была невесомой пушинкой в руках Солора, ее возлюбленного.

— Репетиций у нас было мало, но тем больше интерес к спектаклю, больше самоотдача. Нуриевский фестиваль я люблю, как и Казань. Особенно прекрасен ваш город зимой — я впервые его вижу в это время года, потому что обычно мы приезжаем к вам выступать в мае. В нашем театре идет спектакль с несколько другой хореографией, но и в любом случае отмечу, что роль Никии — хоть и любимая, но очень нелегкая. Мне ведь еще важно ничего не перепутать, здесь, в другой постановке под ту же музыку мне нужно выполнять другие движения. Очень легко потеряться, — с улыбкой призналась прима.

В спектакле ее героиню отравляет соперница чуть ли не в самом начале. Благо, потом ей приходится танцевать собственную тень и душу, с которой в конце соединяется любимый. Интересно, что героиня, зная, что умирает от яда змеи, отказывается принять противоядие из рук брахмана — умирая, она заставляет поклясться Солора в вечной любви и верности.

Главную женскую партию исполнила солистка Московского театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Оксана Кардаш. Фото: Ринат Назметдинов

— Стала бы я сама отказываться от лекарства, произойди вся эта история со мной и в наше время? Ну, учитывая современные реалии, конечно же, нет, — честно ответила Оксана Кардаш на провокационный вопрос «Реального времени».



«Не хочу копировать даже гения»

В главной мужской партии Солора выступил премьер Мариинского театра, корейский танцор Кимин Ким. Артист не вышел поговорить с прессой — он уже размялся и предпочел не покидать гримерку. Однако корреспондента «Реального времени» он все же принял у себя, пока костюмер прямо на нем подгоняла костюм.



Кимин Ким с 2012 года танцует в Мариинском театре, с 2015 года он — премьер. Лауреат престижной международной премии «Душа танца», он честно признался, что «Баядерка» — самый дорогой его сердцу балет. Однако он не смог точно охарактеризовать своего героя — это наивный влюбленный юноша или коварный изменник. Но не потому, что плохо владеет русским языком:

— Мне трудно сказать словами, я все сделаю в танце. Да, я знаю, что сам Рудольф Нуриев очень дорожил ролью Солора. Осталось много записей танцев этого артиста, я их часто пересматриваю. Когда я только учился, я часто копировал своего кумира, но теперь я уже могу сам создавать образы своих героев, несмотря ни на кого, на авторитеты и правила, — рассказал корейский артист.

Кимин Ким признался, что «Баядерка» — самый дорогой его сердцу балет. Фото: Ринат Назметдинов

Танцы с противоковидными мерами



Изменений в Нуриевском фестивале в этом году много. Во-первых, он мог вообще не состояться из-за ковида. Однако руководство республики приняло решение все же провести фестиваль, но в мини-формате, с мини-рассадкой и максимально в масках. В его афише — всего шесть спектаклей, причем два из них — гастрольные. Балет «Руслан и Людмила» на музыку М. Глинки-В. Агафонникова привезет в Казань театр «Кремлевский балет», а завершит фестиваль спектакль «Анна Каренина» на музыку П.Чайковского от театра балета Бориса Эйфмана из Санкт-Петербурга. Гости будут представлять свои балеты по два вечера подряд, так что в целом фестиваль в этом году займет восемь вечеров. К слову, гастрольные спектакли будут идти под фонограмму.

Художественный руководитель балета Татарского театра им. М. Джалиля Владимир Яковлев отметил, что ему трудно выделить что-то яркое и необычное:

— Пусть это прозвучит нескромно, но каждое представление в этом году особенное. Нам пришлось отойти от традиционного приглашения на фестиваль зарубежных гостей, но все же иностранные артисты у нас присутствуют. Правда, только те, кто работает и живет в России, например Кимин Ким в «Баядерке», а Якопо Тисси и Марк Чино выступят в спектакле «Лебединое озеро». Балет «Шурале» на музыку Фарида Яруллина полностью исполняют артисты нашего театра.

1 / 24 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов