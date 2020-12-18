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XXXIII Нуриевский фестиваль открылся самым знаковым в судьбе танцора балетом «Баядерка»

00:00, 18.12.2020

Вместе с казанской балетной труппой на сцену вышли солисты театров Москвы и Санкт-Петербурга

XXXIII Нуриевский фестиваль открылся самым знаковым в судьбе танцора балетом «Баядерка»
Фото: Ринат Назметдинов

В Татарском театре оперы и балета им. М. Джалиля открылся XXXIII Нуриевский фестиваль. В этом году он пройдет в мини-формате и будет включать шесть балетов, два из которых представят гости из Санкт-Петербурга. О роковой постановке и ключе к славе, спорном авторстве и утраченных партитурах — в материале «Реального времени».

Поставить «Баядерку» и умереть

Не первый год афишу Нуриевского фестиваля украшает балет Людвига Минкуса «Баядерка». Дело в том, что это знаковый балет в творческой судьбе Рудольфа Нуриева. Впервые на парижской сцене он появился в «Тенях», необычной и пронзительной картине из балета. Это было в мае 1961 года, незадолго до знаменитого «прыжка к свободе». «Баядерка» стала и последней работой Нуриева как балетмейстера. В 1992 году он поставил спектакль на этой же сцене. Тогда больной и сильно похудевший, он появился перед публикой в образе Мольера, выйдя на поклон. Во фраке, с красным шарфом на плече, он благодарил поклонами зрителей, пока его поддерживали исполнители главных ролей — Изабель Герэн, Лоран Илер и Элизабет Плятель. Все понимали, что Рудольф Нуриев поднялся на сцену в последний раз. Через три месяца его не стало.

«Баядерка» Людвига Минкуса — один из ярчайших русских балетов, гармонично соединяющий классику и романтизм. В главной роли Никии в нем блистали Матильда Ксешинская, а для Анны Павловой эта партия стала «золотым ключиком», открывшим ей двери к славе и большому балету.

Судьба самого балета тоже не проста. До сих пор неизвестно точно, кто выступил автором либретто. Создали произведение сразу три гения своего времени — балетмейстер русской императорской труппы Мариус Петипа и драматург С.Н. Худеков, взяв за основу драму дневнеиндийского поэта Калидасы и балладу Гете «Бог и баядерка». Позже Петипа отрицал, что либретто — дело рук Худекова. Третьим в компании творцом стал придворный композитор императора Людвиг Минкус. Считается что «Баядерка» — его лучшее произведение.

Рудольф Нуриев в роли Солора в «Баядерке». 1974 г. Фото: rudolfnureyev.ru

Как время украшало балет

Интересно, что изначально и без того довольно продолжительный балет был создан в 1900-м в четырех действиях. Однако во время наводнения 1920-х годов часть декораций четвертого действия и партитура были утрачены. С тех пор спектакль ставился в трех частях. Ноты впоследствии были обнаружены в архивах Мариинского театра, но встретить оригинальную, четырехъактную постановку сегодня нелегко.

Кроме того, каждый постановщик вносил в балет свои идеи. Постепенно она «обрастала» колоритными национальными танцами, костюмы стали включать чалмы и сари, а для перехода в царство грез потребовались подручные средства… Так, и Рудольф Нуриев сделал несколько сцен более яркими. Например, из пантомимы, где Солор курит наргиле, перед тем, как перейти в царство Теней, он сделал «соло в плаще». Также он поставил танцы для друзей Солора в первом действии у Раджи, сделав их из статистов более значимыми действующими лицами.

Возвращаясь к истории балета, нельзя не сказать, что и в казанском театре «Баядерка» — один из старейших спектаклей. Он была поставлен в 1962 году Нинель Юлтыевой. В прошлом прима-балерина, она закончила балетмейстерское отделение Ленинградской консерватории, чтобы стать на родине главным балетмейстером театра им. Джалиля.

«Баядерка» не первый год украшает афишу Нуриевского фестиваля. Фото: Максим Платонов

«Я бы от противоядия не отказалась»

На открытии XXXIII Нуриевского фестиваля главную женскую партию исполнила солистка Московского театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Оксана Кардаш. Невысокая, очень худенькая, с длинными тонкими руками и огромными глазами, она была невесомой пушинкой в руках Солора, ее возлюбленного.

— Репетиций у нас было мало, но тем больше интерес к спектаклю, больше самоотдача. Нуриевский фестиваль я люблю, как и Казань. Особенно прекрасен ваш город зимой — я впервые его вижу в это время года, потому что обычно мы приезжаем к вам выступать в мае. В нашем театре идет спектакль с несколько другой хореографией, но и в любом случае отмечу, что роль Никии — хоть и любимая, но очень нелегкая. Мне ведь еще важно ничего не перепутать, здесь, в другой постановке под ту же музыку мне нужно выполнять другие движения. Очень легко потеряться, — с улыбкой призналась прима.

В спектакле ее героиню отравляет соперница чуть ли не в самом начале. Благо, потом ей приходится танцевать собственную тень и душу, с которой в конце соединяется любимый. Интересно, что героиня, зная, что умирает от яда змеи, отказывается принять противоядие из рук брахмана — умирая, она заставляет поклясться Солора в вечной любви и верности.

Главную женскую партию исполнила солистка Московского театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Оксана Кардаш. Фото: Ринат Назметдинов

— Стала бы я сама отказываться от лекарства, произойди вся эта история со мной и в наше время? Ну, учитывая современные реалии, конечно же, нет, — честно ответила Оксана Кардаш на провокационный вопрос «Реального времени».

«Не хочу копировать даже гения»

В главной мужской партии Солора выступил премьер Мариинского театра, корейский танцор Кимин Ким. Артист не вышел поговорить с прессой — он уже размялся и предпочел не покидать гримерку. Однако корреспондента «Реального времени» он все же принял у себя, пока костюмер прямо на нем подгоняла костюм.

Кимин Ким с 2012 года танцует в Мариинском театре, с 2015 года он — премьер. Лауреат престижной международной премии «Душа танца», он честно признался, что «Баядерка» — самый дорогой его сердцу балет. Однако он не смог точно охарактеризовать своего героя — это наивный влюбленный юноша или коварный изменник. Но не потому, что плохо владеет русским языком:

— Мне трудно сказать словами, я все сделаю в танце. Да, я знаю, что сам Рудольф Нуриев очень дорожил ролью Солора. Осталось много записей танцев этого артиста, я их часто пересматриваю. Когда я только учился, я часто копировал своего кумира, но теперь я уже могу сам создавать образы своих героев, несмотря ни на кого, на авторитеты и правила, — рассказал корейский артист.

Кимин Ким признался, что «Баядерка» — самый дорогой его сердцу балет. Фото: Ринат Назметдинов

Танцы с противоковидными мерами

Изменений в Нуриевском фестивале в этом году много. Во-первых, он мог вообще не состояться из-за ковида. Однако руководство республики приняло решение все же провести фестиваль, но в мини-формате, с мини-рассадкой и максимально в масках. В его афише — всего шесть спектаклей, причем два из них — гастрольные. Балет «Руслан и Людмила» на музыку М. Глинки-В. Агафонникова привезет в Казань театр «Кремлевский балет», а завершит фестиваль спектакль «Анна Каренина» на музыку П.Чайковского от театра балета Бориса Эйфмана из Санкт-Петербурга. Гости будут представлять свои балеты по два вечера подряд, так что в целом фестиваль в этом году займет восемь вечеров. К слову, гастрольные спектакли будут идти под фонограмму.

Художественный руководитель балета Татарского театра им. М. Джалиля Владимир Яковлев отметил, что ему трудно выделить что-то яркое и необычное:

— Пусть это прозвучит нескромно, но каждое представление в этом году особенное. Нам пришлось отойти от традиционного приглашения на фестиваль зарубежных гостей, но все же иностранные артисты у нас присутствуют. Правда, только те, кто работает и живет в России, например Кимин Ким в «Баядерке», а Якопо Тисси и Марк Чино выступят в спектакле «Лебединое озеро». Балет «Шурале» на музыку Фарида Яруллина полностью исполняют артисты нашего театра.

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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
Анна Тарлецкая
ОбществоКультура Татарстан Татарский Академический Государственный Театр оперы и балета имени Мусы Джалиля

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