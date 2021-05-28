Школа дубляжа, онлайн-игры или разговорный клуб — кому достанется приз «Үз телем»?

Организаторы конкурса по популяризации татарского языка провели очные слушания участников

Фото: Рустам Рамазанов и Гузель Сагитова. Фото предоставлено организаторами

«Мы хотим сохранить татарский язык живым и востребованным, а татарскую культуру сделать модной и популярной» — такую цель ставят себе организаторы конкурса «Үз телем», стартовавшего в апреле. Авторы лучших идей по развитию языка Тукая получат деньги на реализацию собственного проекта. Призовой фонд — 1 млн рублей. На этой неделе в выставочном зале Национальной библиотеки РТ проходит очный этап защиты заявок. Какие проекты представили участники и смогли ли удивить жюри — подробнее в материале «Реального времени».



У кого есть идея на миллион?

«Предложи идею развития татарского языка и татарской культуры и получи от нас деньги на реализацию собственного проекта» — обратились организаторы конкурса к подросткам и молодежи.

Участвовать в состязании могли ученики 5—11 классов и молодые люди до 35 лет. Из первой категории в Нацбиблиотеке оказался восьмиклассник Батырхан Шайхутдинов с проектом «Электронная оболочка для татарско-русского и русско-татарского словарей».

Конкурс инициировал депутат городской думы Рустам Рамазанов, предоставивший средства на призовой фонд — миллион рублей. Также в организаторах — мэрия Казани. С 5 апреля заявки принимались на сайте конкурса. Хотя результаты должны были объявить еще 25 мая, нескольких участников жюри решило заслушать очно, поэтому сроки определения победителей сдвинули. Сами проекты нужно закончить до 31 декабря.

Интересно, что участники представляли свои работы, в основном, по-татарски, пока в середине выступлений один из заявителей не поинтересовался: все ли понимают язык. Кстати, это была школа дубляжа BERENCHE, которая просила денег не на то, чтобы переводить фильмы (об этой затее мы писали), а обучать других озвучивать ролики, вести блоги, записывать подкасты — с помощью педагогов и специалистов.

В жюри, как выяснилось, не все понимали татарский, и автор перешел на русский. Вопросы также звучали больше на русском. Главным носителем языка Тукая среди экспертов выступала Гузель Сагитова, заместитель руководителя исполкома по вопросам социальной сферы, в феврале попавшая в команду Рустема Гафарова. В 2020 году, став депутатом Казгордумы, она возглавила постоянную комиссию по образованию, культуре и национальным вопросам, и на третьей сессии выступила с речью о проблемах сохранения родного языка. Решение проблемы, по мнению Сагитовой, — в развитии образования, создании языковой среды, в частности, программы ознакомления школьников с татарскими театрами. Мэр Казани Ильсур Метшин тогда поддержал спикера. Одна из идей уже реализована — это короткие видео-уроки татарского в метро. В инстаграм-аккаунт инициатора пишут активисты, спрашивая, когда появятся такие же уроки на русском языке, не понимая, видимо, что этот видеопроект работает на оба языка сразу. Также мэрия объявила конкурс на рассказы о Казани: их планируется издать книгой.

Вместе с Рамазановым и Сагитовой в жюри заседали арт-директор Дирекции парков и скверов Дарья Куракова, директор SMM-агентства FRAGENCY Регина Фасхеева, основатель креативного агентства IMCompany Анастасия Аксенова, главный редактор интернет-журнала Enter Данил Губайдуллин, блогер Алина Гималтдинова, креативный продюсер продакшна «Громкие рыбы» Тимур Исмаев, автор и организатор проекта «Хатлар йорты» Энже Садыйкова, первый заместитель министра по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов и заместитель директора Национальной библиотеки РТ Табрис Яруллин.

Лица знакомые, как и некоторые из тех, кто выходил представлять проекты. Сагитова даже в какой-то момент заметила, что хотелось бы видеть больше новых проектов, а не уже существующие. К примеру, среди известных оказались SkyTat — клуб, который проводит уроки онлайн, причем большая часть занятий — это разговоры, а также квиз на татарском «Ябалак», уже достаточно стабильно собирающий любителей викторин в течение нескольких лет.

Дитя за компом, а в компе — татарский

А какие были новые? К примеру, в рамках проекта «TA-Game» предлагалось проводить стримы, онлайн-баттлы, записывать прохождения для любителей компьютерных игр, в частности — CS:GO, GTA и World of Tanks. Еще один IT-проект — приложение Chamala с набором игр на русском, татарском, английском и латинском языках. У заявителя уже готова демо-версия, однако он готов принять предложения по бесплатной озвучке.

Помимо различных клубов и интернет-проектов, энтузиасты озвучивали много предложений, связанных с изданием. К примеру, одна из идей — детский журнал «Яшел китап», посвященный природе, путешествиям, активному отдыху, эковоспитанию, выросший из клуба отдыха на свежем воздухе для родителей и детей «Урман клубы».

Безусловно, чего не хватало конкурсу, — это подготовки участников. В Татарстане уже достаточно много грантовых историй, но нет стабильно работающего центра, который помогал бы энтузиастам в оформлении их идей. Кстати, о таком ресурсном центре инициатив молодежи Казани, курировать который будет Сагитова, а заниматься им Управление культуры, Комитет по делам детей и молодежи и Дирекция парков и скверов, сообщали в конце апреля. Ожидается, что он будет работать по системе одного окна.

А пока что, к примеру, в библиотеке озвучили проект освоения и понятия татарской песни и музыки за короткий срок: автор рассказал, что занимается аккомпанементом в ДК «Сайдаш» и посетовал, что баянистов в Татарстане очень мало, а значит, нужен фестиваль народной музыки.

— А зачем вам фестиваль? Каковая цель — вы хотите обучать? — спросили из жюри.

— Да!

— Ну тогда вы можете организовать секцию в ДК?

— Ну такая у нас есть, но там собираются старики…

Другой, достаточно стандартный, проект назывался «Аулак өй», включавший в себя мастер-классы от татарских блогеров, кулинаров по приготовлению татарских блюд, знакомство с татарским театром, костюмами разных времен, а также обучение игре на татарских музыкальных инструментах.

«Я ожидала, что будут люди, которые мыслят по-новому, современному»

— Было приятно принимать участие в таком важном проекте, который продвигает татарский язык и интерес к языку в целом, — сказала Алина Гималтдинова. — Мы рассмотрели много идей участников, были и очень сильные упакованные проекты, и проекты, требующие больших доработок. Оценивали подробно и тщательно по балльной системе, задавали много уточняющих вопросов. Мне понравился проект «Яшел китап», проект Игоря Смирнова (книга «Син онытма мине») тоже интересный. В целом это был своего рода мозговой штурм, и, как оказалось, столько крутых проектов можно создавать во благо развития татарского языка. Но мне хочется сказать, что мало создать продукт, важно его еще эффективно и грамотно продвигать. Пусть у всех этих талантливых и творческих участников все получится!

— В связи с трагедией в 175-й школе я не смогла просмотреть все проекты, — резюмирует Сагитова. — Были знакомые проекты типа «Үзебезчә! Тәмле! Татарча!» или идеи от лектория «Хәлбүки». Вчера мы отобрали семь, еще несколько посмотрим онлайн. Проекты были сделаны по-разному. Кто-то готовился, сделал смету, определил проблематику, будущее проекта. А у кого-то были интересные, но не проработанные идеи. Мы, как практики, видели, что многие запрашивали мало денег. А ведь еще есть налоги, даже у самозанятых. А раз объем работы был неправильно оценен, мы боимся, что при хорошей идее, но малом количестве денег проект может выйти тяп-ляп.

По ее словам, среди отобранных проектов было немало оригинальных: «Но я ожидала, что будут люди, которые мыслят по-новому, современному, словом, по-другому. Таких было мало — это надо сказать. Это поколение участников мыслит все еще по-нашему. Как бы то ни было, «Үз телем» — редкий проект в год родных языков и народного единства, который рассчитан не на бюджетные организации, а на обычных сограждан. И при этом не является конкурсом чтецов. К тому же частный».

— Честно говоря, проекты даже превзошли мои ожидания, — заявил Рустам Рамазанов. — Здорово, что есть из чего выбирать, что есть очень разные проекты — от татарских стримов до классных познавательных книг. Сейчас мы сформировали шорт-лист проектов, предложим их авторам доработать проекты вместе с нашими партнерами и консультантами. Потом окончательно определим победителей. Но в целом я очень доволен качеством конкурса. В очередной раз я убедился в том, что все решает маркетинг. Но, к сожалению, почти все авторы проектов о нем забывают или даже пренебрегают им сознательно. Это видно и по нашим конкурсантам, и по целому ряду других общественных проектов: даже если сама по себе идея хорошая, без должной упаковки и продвижения она просто не «полетит». Поэтому, какие бы не создавались проекты для развития татарского языка, в первую очередь надо обращать внимание на то, как они продвигаются. Ну и еще один важный фактор — это практичность. К сожалению, часто предлагаются проекты, отнесенные к слишком глубокой философии, системности. Мне кажется, действовать надо прямо сейчас, поэтому нужны практичные идеи.