Сагитова Гузель Рамзилевна
Общая информация
Родилась 13 марта 1982 в деревне Нижний Заит Шаранского района Республики Башкортостан.
Образование
2004 г. — окончила Башкирский государственный университет по специальности «филология» (2004 г.).
2007 г. — окончила аспирантуру в БГУ. Кандидат филологических наук.
Трудовая деятельность
2008-2018 гг. — ведущая и редактор в телерадиокомпании «Татарстан — Новый век».
2012-2018 гг. — педагог, доцент Казанской государственной консерватории им. Жиганова, заведующая кабинетом татарского языка.
С 5 сентября 2018 г. — директор Казанского Татарского государственного театра юного зрителя им. Г. Кариева.
С 2020 г. — депутат Казанской городской Думы.
Основатель творческого объединения «Калеб».
Награды и звания
Награждена благодарственным письмом правительства РТ (2016 г.), лауреат общественной премии имени Сиразиева (2016 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, ул Петербургская, 55Б
- Телефон: (843) 237-62-51
- Email: tatar.tyuz@tatar.ru
- Сайт: https://karievteatr.ru/
Дата последнего обновления: 06.10.2020