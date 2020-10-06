Сагитова Гузель Рамзилевна

Общая информация

Родилась 13 марта 1982 в деревне Нижний Заит Шаранского района Республики Башкортостан.

Образование

2004 г. — окончила Башкирский государственный университет по специальности «филология» (2004 г.).

2007 г. — окончила аспирантуру в БГУ. Кандидат филологических наук.

Трудовая деятельность

2008-2018 гг. — ведущая и редактор в телерадиокомпании «Татарстан — Новый век».

2012-2018 гг. — педагог, доцент Казанской государственной консерватории им. Жиганова, заведующая кабинетом татарского языка.

С 5 сентября 2018 г. — директор Казанского Татарского государственного театра юного зрителя им. Г. Кариева.

С 2020 г. — депутат Казанской городской Думы.

Основатель творческого объединения «Калеб».

Награды и звания

Награждена благодарственным письмом правительства РТ (2016 г.), лауреат общественной премии имени Сиразиева (2016 г.).

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