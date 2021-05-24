Мелких собственников выводят из сетевых тарифов в регионах

Регионы поддержали инициативу Минстроя РФ ужесточить требования к владельцам мелких сетевых участков инженерной инфраструктуры

Фото: Олег Тихонов

Татарстан готовится очиститься от мелких сетевых игроков в сфере передачи коммунальных ресурсов (тепло, вода, канализация), предложив консолидировать их участки на балансе гарантирующих поставщиков услуг в каждом конкретном муниципалитете. «С ростом количества территориальных сетевых организаций (ТСО) происходит вымывание тарифной выручки у гарантирующих поставщиков, что приводит к недофинансированию ремонта сетей», — заявила на дискуссионной площадке по проблемам тарифного регулирования представитель энергокомпании Ирина Запольская. Крупные татарстанские компании поддержали инициативу Минстроя РФ по ужесточению требований к ТСО, в результате чего под поглощение естественных монополий подпадают около 20-ти владельцев тепловых сетей и почти все мелкие собственники в системе водоснабжения и водоотведения Татарстана.

Отсечь мелких сетевиков

Реформаторские изменения в тарифном регулировании коммунального комплекса, которые могут быть внедрены в стране с приходом российского вице-премьера Марата Хуснуллина, дошли до регионов. В Казани собрались руководители тарифных органов нескольких федеральных округов, чтобы оценить эффективность и последствия внедрения на местах. На дискуссионной площадке, посвященной «Развитию системы тарифного регулирования в субъектах РФ: постановка целей и задач на среднесрочную перспективу», приняли участие представители регуляторов Самарской области и Удмуртии (ПФО), Воронежской области, а также Сибири и Дальневосточного округа (Республика Тыва, Омская область и Забайкальский край).

Дискуссия проходила под эгидой Госкомитета РТ по тарифам, который настроен на скорое принятие федеральных изменений в сетевой инфраструктуре регионов. Дискуссия в Казани стала продолжением цикла дебатов вокруг концепции долгосрочного тарифного регулирования в сфере ЖКХ, начатой Федеральной антимонопольной службой в апреле этого года, пояснила журналистам зампредседателя тарифной службы РТ Лариса Хабибуллина перед началом встречи.

Ближайшие изменения ударят по мелким собственникам сетей в сфере теплоснабжения и системы водоснабжения и водоотведения. В этом году Минстрой РФ завершил разработку критериев, которые предъявляются к владельцам сетевых участков, претендующих на статус территориальной сетевой организации (ТСО), а вместе с ним и на тариф на передачу тепла или воды в 2021—2022 годах, сообщила Лариса Хабибуллина.

В этом году Минстрой РФ завершил разработку критериев, которые предъявляются к владельцам сетевых участков, претендующих на статус территориальной сетевой организации (ТСО), сообщила Лариса Хабибуллина

Для них установлено три критерия, которые зависят от численности населения. В мегаполисах численностью свыше 1 млн претендент на ТСО должен иметь в собственности участок сети с непрерывной протяженностью не менее 20 км, в городах свыше 500 тыс. человек — не менее 10 км, в небольших городах от 250 тыс. жителей — 3 км, а в еще меньших населенных пунктах — не менее 250 м. Иначе говоря, в Казани ТСО должно иметь не менее 20 км, в Набережных Челнах — 10 км, а вот в Зеленодольске, где идут бесконечные «войны» за сети, всего 250 м. При этом ТСО обязаны будут вести коммерческий учет, содержать аварийно-диспетчерскую службу. Аналогичные требования предъявляются и для собственников сетей в сфере водоснабжения и водоотведения, через которые идет транзит (их называют «транзитники»). Если у мелкого сетевика нет участка такой протяженности, то он автоматически лишается права на получение тарифа.

Эти требования были разработаны Минстроем РФ и закреплены в проекте постановления правительства РФ, который может быть принят в скором времени, сообщила Лариса Хабибуллина.

Сейчас статус ТСО может получить любая организация, которая имеет хотя бы 1 метр сети. После этого вправе получить на его обслуживание часть тарифной выручки гарантирующего поставщика (т.е. совокупные платежи потребителей). Никаких требований к ним не установлено, поэтому сесть на трубу может кто угодно. И чем больше становится «транзитников» и ТСО, тем меньше денег остается у гарантирующих поставщиков, что приводит к недофинансированию сетевого хозяйства, указывали участники дискуссии.

«Набрали участки по всему городу и «сели» на тариф

— Сегодня есть ресурсоснабжающие, транзитные и теплосетевые организации, которые пришли с не очень хорошими целями. Они взяли небольшой километраж сети (200-400 метров), набрали участки по всему городу. Собрали их вместе и просто хотят получать тариф за то, что стоки, вода или тепло проходят по их трубам. Хотят получать с этого финансовые средства и при этом никуда их не направлять — ни на реконструкцию, ни на модернизацию, — рассказала о сложившейся практике «влезания в тариф» зампред тарифной службы РТ Лариса Хабибуллина.



По ее словам, сети на 200-400 метров они берут в аренду, поэтому им невыгодно вкладываться в реконструкцию.

По оценке Хабибуллиной, после введения новых критериев лишатся статуса ТСО в Татарстане около 20 компаний в сфере теплоснабжения и почти все «транзитники» в сфере водоснабжения. Ведь протяженность сетей у каждого из локальных игроков по отдельности меньше будущих стандартов. И если они не объединятся между собой, то будут отсечены от общей трубы. Какой объем тарифной выручки «откусывают» мелкие игроки у гарантирующих поставщиков, не уточнялось.

По оценке Хабибуллиной, после введения новых критериев лишатся статуса ТСО в Татарстане около 20 компаний в сфере теплоснабжения и почти все «транзитники» в сфере водоснабжения

«Татэнерго» выплатило смежникам 5% тарифной выручки

Главным недостатком присутствия мелких ТСО в системе теплоснабжения энергокомпании называют накопленный за ними недоремонт. В качестве примера представитель «Татэнерго» Ирина Запольская привела историю деятельности смежной ТСО «Савиново», которая с 2009 года обслуживала 75 и 59 кварталы Ново-Савиновского района Казани. Тогда ТСО получила тепловые сети в аренду у застройщика данных микрорайонов «ФОН», однако в 2017 году обанкротилась, а сети по решению исполкома Казани были переданы на баланс «Татэнерго». По словам Запольской, за 10 лет ТСО «Савиново» получила тарифную выручку в 93 млн рублей, но при передаче сети оказались в плохом состоянии. В результате «Татэнерго» пришлось потратить на их ремонт 95 млн рублей. «Пришлось платить дважды, и оба раза за счет платежей населения», — указала спикер.

«В последнее время количество ТСО в теплоснабжении стало расти, что приводит к вымыванию тарифной выручки единой теплосетевой организации (ЕТО)», — пожаловалась во время дискуссии Ирина Запольская. По ее данным, сегодня в их пользу перечисляется 5% тарифной выручки «Татэнерго», хотя эти средства могли быть направлены на ремонтную компанию. Так, за 10 лет «Татэнерго» выплатило около 2,5 млрд рублей за услуги по передаче тепла сторонним компаниям, отметила она. Этих денег с лихвой хватило бы на «строительство около 100 км новых тепловых сетей и котельной».

В заключении представитель «Татэнерго» высказалась в пользу скорейшего принятия проекта постановления правительства РФ о введении критериев к смежным ТСО. «Он поддерживается всеми субъектами РФ, крупными игроками. Всеми теми, кто отвечает за качество теплоснабжения», — отметила она. По ее мнению, контрдовод о том, что «убивается конкуренция на рынке», не работает, так как посредник между ЕТО и потребителем «абсолютно не нужен».

Челныводоканал: «Хищения и аварии в чужих сетях приходится устранять нам»

Особенно много разногласий у гарантирующих поставщиков с «транзитниками» в сфере водоснабжения и водоотведения. Но здесь причиной конфликтов является еще и отсутствие достоверного коммерческого учета при отпуске воды в сеть, а также высокая аварийность, которую приходится устранять гарантирующему поставщику.

— Наверное, можно считать большой удачей, что практика заключения договоров с транзитными организациями не получила широкого распространения в Челнах. Сегодня ими являются две компании — Набережночелнинская ТЭЦ и Нижнекамская ГРЭС. Они владеют незначительными объемами сетей, — сообщил коммерческий директор «Челныводоканала» Владимир Чучкалов, чья компания выступает единственным гарантирующим поставщиком в Набережных Челнах.

Особенно много разногласий у гарантирующих поставщиков с «транзитниками» в сфере водоснабжения и водоотведения

Однако спокойствие монополиста в этом году нарушили два игрока. Так, входящая в Челны федеральная РСК запустила компанию по заключению договора на передачу воды по своим сетям и, разумеется, может отнять несколько процентов тарифной выручки водоканала. И еще одна частная компания, владеющая водопроводными сетями, которая «пока не имеет соответствующего тарифа на отпуск воды гарантирующему поставщику».

— Проблемы гарантирующего поставщика (ГП) с транзитными организациями начинаются на стадии заключения договора, — констатировал Владимир Чучкалов. — В последнее время эти разногласия обостряются складывающейся судебной практикой, когда ГП обязывают производить оплату в пользу транзитной организации при наличии только утвержденного тарифа и при отсутствии заключенного договора.

Но если все-таки водоканал идет навстречу, то отношения лучше не становятся. По словам Владимира Чучкалова, обнаруживаются расхождения по объемам отпуска воды, а проще говоря, возникают необъяснимые потери, за которые приходится расплачиваться ГП. «И получается, что заинтересованности в отсутствии утечек и хищении воды у транзитных организаций нет, все остается на совести гарантирующего поставщика», — посетовал он.

Затем он привел пример недобросовестности «транзитника», который умудрился в обход «Челныводоканала» получить право на выдачу техусловий на подключение к сетям. «И с чем мы столкнулись? Эта организация, не имея ни тарифа, ни договора с ГП, просто перестала выдавать технические условия на подключение к водопроводно-канализационным сетям. Теперь частные домовладения не могут подключиться к источнику водоснабжения», — рассказал он.

Другая беда — аварии. «Как головная организация мы столкнулись с такой проблемой — возникает аварийная ситуация, «транзитник» ее не устраняет. ФАС привлекала к ответственности. «Челныводоканал» сам устранил аварию, а потом через суд изыскивал потраченные средства», — пожаловался он.

Представители коммунального сектора единодушно попеняли, что мелкие сетевики «не обладают ни квалифицированным персоналом, ни диспетчерской службой, ни ремонтной службой. Фото: Олег Тихонов

Представитель «Челныводоканала» уверен, что мелкие владельцы заходят в общую сеть ради наживы. «Они («транзитники») стремятся получить часть тарифной выручки ГП, а не на оплату сетей, которые, действительно, требуют ремонта, — заявил Владимир Чучкалов. — Они стараются получить новые сети, чтобы получить часть тарифной выручки на транспортировку, а не на восстановление сетей, которые действительно требуют ремонта. А когда те достигнут износа, то окажутся бесхозными».

Представители коммунального сектора единодушно попеняли, что мелкие сетевики «не обладают ни квалифицированным персоналом, ни диспетчерской службой, ни ремонтной службой. И любая авария может иметь серьезные последствия для потребителей». Исходя из этого, участники дискуссии предложили передавать их активы сначала на баланс исполкома, а оттуда гарантирующим поставщикам. Впрочем, механизм изъятия сетей конкретно не обсуждался.

Как раскрутить на инвестиции

Но объективности ради надо сказать, что и без мелких собственников износ тепловых и водопроводно-канализационных сетей, находящихся под управлением крупных компаний, высок. «Кто-то же довел сети и котельные до износа, хотя жители платили немало? Куда ушли эти ресурсы?» — возразил во время дискуссии представитель интересов потребителей Тимур Халиков. По его мнению, сами естественные монополисты не полностью исполняют инвестиционные программы, не осваивают амортизацию, что и тормозит модернизацию сетевого хозяйства.



— Сейчас монополисты часто жалуются, что низкий тариф не дает возможности реализовать программы обновления. Но есть противоположная практика. Мы услышали, что у субъектов есть документы, что инвестпрограммы не выполняются, средства на амортизацию не осваиваются. Как так? Инвестпрограммы не исполняем, а ресурсов нет? — недоумевал он.



В Бугульме на условиях ГЧП реализуется проект модернизации тепловых котельных общей стоимостью свыше 200 млн рублей, рассказал главный инженер ОАО «Бугульминское ПТС» Вячеслав Наумов

В ответ зампредседателя Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина сообщила, что в республике реализуется 29 проектов в сфере сетевого хозяйства на общую сумму 16,5 млрд рублей. Контроль за их исполнением в энергетике ведет Минпромторг РТ, в коммунальной сфере — Минстрой РТ, а сводный — за Госкомитетом РТ по тарифам.



Для сравнения: в 2017 году их количество было минимальным — это 18 программ на 11,3 млрд рублей, из которых 8,9 млрд рублей приходилось на тарифные источники (т.е. платежи потребителей) и только 2,3 млрд рублей — собственные и привлеченные средства. Среди новых программ — это два известных проекта МУП «Водоканал» в Казани (строительство КНС «Заречная» и завод по утилизации илового осадка). В Бугульме на условиях ГЧП реализуется проект модернизации тепловых котельных общей стоимостью свыше 200 млн рублей, рассказал главный инженер ОАО «Бугульминское ПТС» Вячеслав Наумов. Проект финансируется в партнерстве с Фондом реформирования ЖКХ — выделено 99 млн рублей, сообщил он. Концессионное соглашение подписано сроком на 10 лет, а обновление котельных должно пройти за три года.



«Освоение средств идет по графику», — сообщил Наумов. Тарифы обещают не поднимать выше предельно допустимого уровня в 4% в год, а возврат средств планируется за счет меньшего удельного расхода топлива. «Рассчитывать на плату за подключение к сетям не приходится, так как Бугульма не растет и нет новых потребителей», — пояснил «Реальному времени» представитель компании. Представители этих компаний указали, что видят основной риск возврата инвестиций в угрозе пересмотра тарифного регулирования.



«При перекройке сетевого хозяйства важна золотая середина: чтобы излишне не наступить на кошельки жителей и дать возможность монополиям получать ресурсы. Но перед этим нужно навести порядок и проверить исполнение инвестиционных программ и освоение амортизации», — высказал своей мнение Тимур Халиков». Он предупредил, что после поглощения мелких игроков не стоит рассчитывать на резкий рост тарифов для потребителей.