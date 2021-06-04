«Шторм какой-то» — строители предупредили о росте цен на жилье из-за подорожания металла

Российские металлурги предложили скидку предприятиям гособоронзаказа и государственным стройкам после того, как первый вице-премьер Андрей Белоусов пригрозил изъять у них 100 млрд рублей сверхдоходов из-за необоснованного роста цен на сталь. Идею обсудили на совещании у главы Минпромторга Дениса Мантурова. При этом аналитики считают, если взлетевшие цены на металл продержатся еще год, его производители заплатят 355 млрд рублей дополнительных налогов, что превысит потери бюджета от подорожания госпроектов. Пока же стремительное подорожание продукции металлургов, порой превышающее 100% по отдельным видам, вызвало дефицит оборотных средств в машиностроительном комплексе — часть предприятий торгуют в убыток. Строители же закладывают расходы по «золотому» металлу в стоимость жилья. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Отразится в цене квадрата жилья



В России за год металл по многим позициям подорожал вдвое. К примеру, профили листовые из нелегированной стали в прошлом апреле стоили 319,2 руб./кв. м, сейчас их отпускают за 671,9 руб./кв. м (+110,5%). То же самое с проволокой алюминиевой — цена выросла с 253,8 тыс. руб./т до 507 тыс. руб./т (+99,8%). Сталь нержавеющую в слитках или прочих первичных формах и полуфабрикаты из нержавеющей стали можно купить в среднем за 156,2 тыс. руб./т, хотя годом ранее они были вдвое дешевле — 80,4 тыс. руб./т (+94,2% за год).

Продукция, без которой не обойтись строительной отрасли, тоже существенно подорожала.

Сталь арматурная горячекатаная для железобетонных конструкций в прошлом марте стоила 37,1 тыс. руб./т, в этом — 51 тыс. руб./т (+37,4%). Трубы стальные водогазопроводные выросли в цене с 55,1 тыс. руб./т до 73,8 тыс. руб./т (+34%).

— Много что-то подорожал на самом деле, — подтвердил генеральный директор ГК «ЖИК», депутат Казгордумы Эмиль Хуснутдинов. — Нам вот только прислали письма о подорожании цен.

По его словам, «значительно» подорожал металл для системы фасадов: «Мне кажется, рост цен близок к ста процентам. Вырос в цене и черный металл и алюминий». По словам Хуснутдинова, причины ему непонятны, ведь и «доллар никуда не ушел, и энергоносители не выросли»:



— Я не понимаю куда смотрит антимонопольная служба. Это подорожание отразится в стоимости строительства и «квадрата». Металл — один из основных компонентов любой стройки: и арматура, и подсистема, и алюминиевые фасады. Трудно спрогнозировать, что будет дальше. Шторм какой-то непонятный, — посетовал глава девелоперской компании.

Средние цены производителей (внутренний рынок РФ), руб.

Продукция январь 2020 г. февраль 2020 г. март 2020 г. апрель 2020 г. апрель 2021 г. Изменение, апрель/апрель Чугун зеркальный и передельный в чушках, болванках или в прочих первичных формах, тонна (1000 кг) 18.686,16 20.109,76 19.000,56 19.761,27 35.753,16 80,9% Чугун передельный в чушках, болванках или в прочих первичных формах, тонна (1000 кг) 18.432,76 19.886,56 18.802,22 19.478,87 35.432,13 81,9% Сталь нелегированная в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из нелегированной стали, тонна (1000 кг) 35.448,66 44.235,9 39.026,23 40.523,92 51.980,64 28,3% Сталь нержавеющая в слитках или прочих первичных формах и полуфабрикаты из нержавеющей стали, тонна (1000 кг) 70.460,48 105.282,8 75.227,2 80.410,45 156.195,01 94,2% Сталь легированная прочая в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из прочей легированной стали, тонна (1000 кг) 32.028,38 35.476,75 36.148,42 40.028,67 59.082,03 47,6% Прокат листовой горячекатаный стальной, без дополнительной обработки, тонна (1000 кг) 34.667,75 35.509,77 36.707,34 38.439,2 57.934,73 50,7% Прокат сортовой и катанка стальные прочие, кованые, горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дополнительной обработки, включая смотанные после прокатки, из нелегированных сталей, тонна (1000 кг) 28.243,42 28.751,83 27.846,9 29.423,6 43.129,13 46,6% Прокат сортовой и катанка из прочих легированных сталей прочие, кованые, горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дополнительной обработки, включая смотанные после прокатки, тонна (1000 кг) 41.471,54 37.867,26 40.695,89 43.406,55 57.388,5 32,2% Профили незамкнутые горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дополнительной обработки, из нелегированных сталей, тонна (1000 кг) 32.736,66 32.688,71 32.791,72 34.064,4 48.806,9 43,3% Профили незамкнутые горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дополнительной обработки, из прочих легированных сталей, тонна (1000 кг) 34.911,32 35.691,66 43.819,47 35.637,02 49.189,47 38,0% Рельсы железнодорожные широкой колеи, тонна (1000 кг) 39.191,99 39.718,69 39.930,77 39.977,67 40.380,77 1,0% Трубы стальные для нефте- и газопроводов бесшовные, тонна (1000 кг) 73.583,98 67.006,42 67.919,07 68.781,01 71.413,31 3,8% Трубы стальные бесшовные горячедеформированные, тонна (1000 кг) 64.271,67 60.299,72 62.335,67 66.512,81 83.540,94 25,6% Трубы стальные электросварные, тонна (1000 кг) 34.558,44 41.206,04 43.078,84 41.034,77 55.925,19 36,3% Трубы стальные водогазопроводные, тонна (1000 кг) 31.934,83 33.601,08 36.149,94 35.377,97 49.916,75 41,1% Трубы круглого сечения прочие стальные, тонна (1000 кг) 637.402,75 644.382,86 643.516,85 644.847,03 667.588,41 3,5% Трубы некруглого сечения стальные, тонна (1000 кг) 35.886,02 37.174,88 38.209,62 37.682,94 52.453,69 39,2% Трубы для нефте- и газопроводов сварные, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные, тонна (1000 кг) 65.150,25 63.659,1 55.002,86 56.360,97 63.266,83 12,3% Трубы сварные для нефте-и газопроводов, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные, тонна (1000 кг) 37.171,71 41.677,47 41.443,06 42.754,25 56.077,67 31,2% Трубы прочие, с открытым швом, клепаные или соединенные аналогичным способом, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные, тонна (1000 кг) 37.651,36 40.718,86 42.090,14 41.549,78 68.857,09 65,7% Прутки холоднотянутые, тонна (1000 кг) 59.932,08 59.325,06 58.874,55 61.955,36 72.739,78 17,4% Штрипс узкий холоднокатаный, тонна (1000 кг) 38.847,31 38.057,5 37.899,76 41.355,6 57.018,86 37,9% Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей, тонна (1000 кг) 55.222,49 52.621,41 57.694,65 53.458,11 73.386,57 37,3% Проволока холоднотянутая, тонна (1000 кг) 38.194,08 37.923,81 36.972,64 38.242,31 51.924,57 35,8% Алюминий необработанный, тонна (1000 кг) 111.512,38 109.660,57 114.012,53 130.807,87 144.001,49 10,1% Прутки, катанка и профили из алюминия или алюминиевых сплавов, тонна (1000 кг) 169.489,34 173.629,33 172.795,38 176.838,23 181.610,01 2,7% Проволока алюминиевая, тонна (1000 кг) 554.046,69 388.617,98 375.687,86 253.786,41 506.984,88 99,8% Плиты, листы, полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм, тонна (1000 кг) 179.461,02 184.257,7 186.104,6 193.416,94 236.944,21 22,5% Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм, тонна (1000 кг) 229.368,14 238.286,64 229.119,77 256.100,53 288.207,16 12,5% Плиты, листы, полосы медные и ленты из меди толщиной более 0,15 мм, тонна (1000 кг) 400.712,69 412.727,39 420.981,4 416.571,85 646.345,42 55,2% Трубы, трубки и фитинги для труб и трубок медные 471.137,51 477.092,27 484.253,43 486.753,97 734.653,46 50,9% Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия, тонна (1000 кг) 99.488,27 107.129,54 104.811,57 104.150,57 122.005,84 17,1% Бочки и аналогичные емкости из черных металлов, штука 1.234,28 1.200,78 1.297,12 1.177,59 1.277,36 8,5% Тара металлическая легкая, штука 4,12 4,15 4,88 4,6 5,02 9,1% Проволока скрученная, канаты, шнуры плетеные, стропы и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции, тонна (1000 кг) 91.004,5 84.455,21 84.975,18 90.920,93 101.779,69 11,9% Изделия крепежные резьбовые из черных металлов, не включенные в другие группировки, тонна (1000 кг) 65.579,26 62.109,65 66.483,78 64.047,29 92.400,96 44,3% Проводники электрические прочие на напряжение более 1 кВ, км (1000 м) 771.902,74 772.290,57 932.854,5 983.875,83 1.234.471,41 25,5% Провода для воздушных линий электропередач, тонна (1000 кг) 139.982,71 140.628,03 140.053,36 172.332,07 188.762,14 9,5% Прокат листовой из нелегированных сталей, шириной не менее 600 мм, плакированный, с гальваническим или иным покрытием, тонна (1000 кг) 45.155,57 45.122,93 46.348,78 49.017,64 84.941,13 73,3% Прокат листовой из электротехнической стали, шириной не менее 600 мм, тонна (1000 кг) 60.974 57.939,72 57.940,52 60.275,44 64.915,54 7,7% Трубы обсадные бесшовные стальные, тонна (1000 кг) 62.843,87 60.039,19 63.151,28 61.003,65 66.484,65 9,0% Трубы насосно-компрессорные бесшовные стальные, тонна (1000 кг) 64.098,22 63.790,85 65.016,88 65.804,09 63.324,04 -3,8% Трубы бурильные для бурения нефтяных и газовых скважин бесшовные стальные, тонна (1000 кг) 140.253,62 118.854,57 110.497,5 118.883,55 126.988,84 6,8% Радиаторы центрального отопления с неэлектрическим нагревом металлические, мегаватт (1000 киловатт) 1.339.567,94 1.390.654,4 1.366.196,08 1.291.210,39 1.702.969,86 31,9% Профили листовые из нелегированной стали, кв. м 396,11 376,01 365,84 319,17 671,91 110,5% Ванны из черных металлов, меди или алюминия, штука 3.522,89 3.331,41 3.481,87 3.427 4.127,55 20,4%

Дефицит оборотных средств в машиностроительном комплексе

О проблемах, вызванных подорожанием металла у машиностроителей, рассказал председатель правления машиностроительного кластера Татарстана Сергей Майоров:

— Цены на металл меняются каждую неделю. Настолько быстро, что даже те предприятия, которые учитывают месячный рост и пытаются отразить его в своей цене, в результате все равно торгуют себе в убыток.

По его оценке, черные и цветные металлы подорожали более чем на 50%. Все это негативно сказалось на деятельности компаний, занятых в реальном секторе экономики. Предприятия, по его словам, столкнулись с дефицитом оборотных средств:

— Вчера денег в «оборотке» надо было в полтора раза меньше для производства той же самой продукции. Сегодня эти 50% из «оборотки» просто исчезли. Отыграть их на цене не получается, а если и получается, дефицит оборотных средств все равно сохраняется, — пояснил Майоров.

Металл дорожает и за рубежом, а причины повышения цен внутри страны — в том, что российским металлургам выгоднее продавать продукцию в долларовом эквиваленте, подтягивая цену в рублях к доллару, отметил он: «Металлурги говорят — почему мы должны продавать дешевле на внутреннем рынке, когда можем продать на экспорт?»



Средние цены на приобретенные строительными организациями основные материалы, детали и конструкции, руб./тонна

Продукция январь 2020 г. февраль 2020 г. март 2020 г. апрель 2020 г. май 2020 г. июнь 2020 г. июль 2020 г. август 2020 г. сентябрь 2020 г. октябрь 2020 г. ноябрь 2020 г. декабрь 2020 г. январь 2021 г. февраль 2021 г. март 2021 г. Изменение март к марту Сталь арматурная горячекатаная для железобетонных конструкций 36.719,68 37.501,76 37.142,28 38.343,55 38.060,38 37.769,06 37.654,83 38.441 39.436,38 40.635,89 41.777,11 42.833,21 47.076,88 50.705,59 51.022,56 37,4% Профили листовые из нелегированной стали 75.553,96 75.635 75.554,63 74.473,03 74.497,64 74.937,67 75.222,85 75.656,92 74.846,82 74.279,5 75.564,85 76.212,59 67.346,03 63.812,75 62.408,69 -17,4% Трубы стальные электросварные 41.799,74 45.162,94 47.846,89 54.411,44 46.971,65 45.046,28 42.126,29 45.015,18 49.271,71 52.453,2 54.393,95 52.681,34 74.807,24 50.330,12 55.047,61 15,0% Трубы стальные водогазопроводные 55.070,47 56.680,06 55.103,37 54.348,74 54.730,56 54.645,91 58.571,05 55.238,51 52.226,73 58.477,76 60.029,02 61.973,11 66.144,37 91.858,27 73.784,55 33,9%

Экспорт вырос на треть



По данным Федеральной таможенной службы, в первом квартале этого года Россия экспортировала черного металла на треть больше, выручив $5,2 млрд против $3,9 млрд годом ранее за тот же период (+32,5%). Аналогичная ситуация с алюминием и изделиями из него. В первом квартале за пределы страны этой продукции продали на $1,5 млрд против $1,1 млрд годом ранее (+32,1%).



Для решения проблемы татарстанские машиностроители даже выходили с инициативой во время видеоконференции Владимира Путина:

— К сожалению, не было включено в эфир, но было взято в работу мое обращение с предложением квотирования для внутреннего рынка, чтобы была какая-то фиксированная цена, либо введения экспортных пошлин. Председатель правительства уже объявил, что готовится введение экспортных пошлин, — сообщил Сергей Майоров «Реальному времени».

В объединении очень надеются, что аппетиты металлургов это поубавит, и на внутреннем рынке это решение должно отразиться в виде снижения цены для российских потребителей. По словам эксперта, все отрасли, которые так или иначе используют черные и цветные металлы, вынуждены поднимать цену. Это сказывается на конечном потребителе:

— Мало того что у нас последние 5 лет покупательная способность населения падает, мы еще и к цене добавляем, что ускоряет процессы обнищания населения. Это серьезный негативный момент, — посетовал Майоров.

Экспорт Российской Федерации, млн $

Продукция 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021 Изменение 1 кв к 1 кв 2020-2021 гг IV квартал IV квартал IV квартал IV квартал IV квартал I квартал I квартал ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ 3.995,2 5.406,7 5.802,3 4.023,2 4.306,1 3.953,9 5.238,2 32,5% ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 750,7 1.176,1 877,1 1.103,8 849,4 807,3 695,5 -13,8% МЕДЬ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ 875,1 1.415,7 1.381,6 1.405,7 2.032,2 1.083,9 1.327,1 22,4% НИКЕЛЬ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО 579 657,6 741 785,1 1.249,5 695,9 597,1 -14,2% АЛЮМИНИЙ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО 1.537,8 2.456,7 1.606,7 1.183,3 1.537 1.108 1.462,9 32,1% СВИНЕЦ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО 69,8 93,8 40,7 63,4 49,6 46,5 64,8 39,5% ЦИНК И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО 24,3 29,6 24,7 3,7 2,7 14, 2,4 -82,7% ОЛОВО И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО 3,3 2,3 2,4 1,1 5 1 5 315,2%

Будет ли управа на сверхприбыль металлургов



— За последние полгода в два раза подорожал металл в среднем. От 75% до 200% рост по рынку, — указала старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. — Если взять стандартный лист профнастила, то у него цена за 8 месяцев выросла на 120% минимум.



При этом, по словам специалистов, крупные девелоперы пока не индексируют цены из-за подорожания металла, а сокращают собственную маржу. Но такой возможности нет у других строителей, а значит, это отразится в стоимости жилья, подтвердили в агентстве. Как и то, что экспортные цены подняли стоимость стали в стране. Ведь нет никаких заградительных пошлин, чтобы не гнать металл за рубеж:

— Есть разговор на уровне правительства, чтобы установить экспортную пошлину на черные металлы, но пока это только разговоры. И производителям, и оптовым продавцам, действительно, выгоднее продавать за рубеж, зарабатывать дополнительно на демпинге цен пока рубль является достаточно слабым. И цены, которые ориентированы на иностранных покупателей, закономерно тянут за собой и внутренние цены тоже, потому что здесь никакого регулирования нет. Та же ситуация на рынке зерна, мясомолочной продукции. Все, что свободно сейчас продается за рубеж и не регламентируется заградительными пошлинами, все тянет за собой внутренние цены.

По оценке эксперта, возник определенный дефицит металлов, потому что прошлый год был достаточно сложным для производителей. К тому же, российские поставщики за счет курса рубля могут предлагать демпинговые цены, снижая цену в валюте и конвертируя позже в рубли и зарабатывая на курсовой разнице. Говоря о перспективах рынка в этом году, Анна Бодрова считает, что тренд сохранится:



— К сожалению, эта тенденция продолжится в этом году. Она продолжается, сейчас идет еще одна волна повышения цен на всю продукцию, связанную с металлами. Это и горячий прокат, и холодный прокат, вплоть до вязальной проволоки.

Надежды на курс рубля как на инструмент выравнивания цен не очень много, считает аналитик. Решением проблемы может стать, заградительный режим в виде повышенных экспортных пошлин или в виде экспортных лимитов, утвержденных на уровне правительства.

Может причина внутри?

Директор Центра разработки бизнес-планов компании «Позитив Консалтинг» Ирек Галямов считает, что на стоимость металлов влияет не только внешний, но и внутренний рынок. На внешнем рынке сыграл фактор повышения курса доллара. На внутреннем — ценообразование определили спрос и предложение.

— Возможно, спрос был вызван строительством, металлоемкими производствами. Рынок идет за счет того, что увеличивается спрос, а предложение не в силах его удовлетворить. Рентабельность бизнеса компаний по литью составляет от 30% до 45%. Это отнюдь не самая привлекательная финансовая модель, — отметил Галямов.



По мнению эксперта, есть недостаток производственных площадок: «У нас же производством никто не занимается, все хотят в инстаграмах продавать что-нибудь. Если ограниченное предложение металлов, а спрос большой, то цена увеличивается».