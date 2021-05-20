«Рынок микрофиансирования сильно изменился»: заем получают лишь 20% обратившихся
МФО используют скоринговые программы, реструктурируют долги заемщиков и работают с юрлицами
Бесконтрольная выдача займов неплатежеспособным гражданам и выбивание долгов любой ценой в работе микрофинансовых организаций остались в прошлом. Об этом заявили спикеры онлайн-сессии конкурса региональной финансовой журналистики «Рублевая зона», который прошел накануне в прямом эфире. Как утверждают эксперты, рынок под присмотром Центробанка России и с принятием ряда законов стал более цивилизованным. Сегодня МФО используют в своей работе скоринговые системы, ужесточили кредитную политику, пошли на реструктуризацию долгов заемщикам и введение кредитных каникул. Многие компании нарастили капитал и теперь в числе их клиентов — ИП и коммерческие организации. Однако высокий спрос на микрозаймы сохраняется: общий кредитный портфель МФО составляет 260 млрд рублей. На сессии конкурса также обсудили работу коллекторских агентств. Подробнее — в материале «Реального времени».
Одобрено в два раза меньше заявок, чем годом ранее
Работа микрофинансовых организаций после пандемии и падения доходов российских граждан остается одной из самых социально чувствительных тем. Однако директор Российского микрофинансового центра (РМЦ) и директор СРО «МиР» Елена Стратьева заявила, что те, кто думает, что микрофинансирование — это выдача займов под грабительский процент неплатежспособным гражданам, а потом выбивание долгов с помощью угроз — тот мыслит застарелыми штампами. По ее словам, сегодня рынок микрофинансирования сильно изменился. Прошло много процессов, перестроивших деятельность МФО, в том числе и в работе с клиентами. Это запуск скоринговых систем, ужесточение кредитной политики при том гигантском спросе, который был и сохраняется. Медленно, но растет и финансовая грамотность россиян.
В связи с пандемией многие МФО, как и банки, пошли на реструктуризацию долгов заемщикам, вводили кредитные каникулы. Эти меры продолжаются и сегодня.
По данным РМЦ, средняя доля одобрения заявок в январе — марте составила всего 15—20%, что в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее повышенный спрос на микрозаймы сохраняется. Общий кредитный портфель МФО по данным I квартала 2021 года составляет 260 млрд рублей. Вырос портфель онлайн-займов. Это обусловлено не только локдауном, но и тем, что рынок получил доступ к различным информационным системам, в том числе и государственным, где можно быстро и качественно проверить заемщика.
«МФО по-другому себя ведут»
Елена Стратьева отметила и изменение отношения клиентов к микрофинансовым организациям. Во-первых, выросло доверие к компаниям, люди обращаются сюда повторно, во-вторых, пришло много новых клиентов, среди которых есть и юридические лица, и индивидуальные предприниматели. Работа с юрлицами — это новое перспективное направление работы МФО. Многие из них были докапитализированы, после чего стали выдавать займы МСП и коммерческим организациям.
— Клиент сегодня оценивает продукт, нужность этого продукта и его удовлетворенность им — то есть насколько он соответствует его ожиданиям. Поэтому клиенты по-другому оценивают микрофинансовые организации, и МФО по-другому себя ведут.
Глава РМЦ отметила, что одна из компаний-членов СРО делала собственный анализ рынка и отмечает, что уровень дефолтов стал значительно ниже. Стратьева не смогла дать среднюю дефолтность по рынку, потому что он сильно различается по компаниям: более крупные игроки могут себе это позволить, мелким делать это сложнее.
«Добро пожаловаться»
Директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин рассказал, что происходит на рынке взыскания долгов. Сегодня этим занимаются коллекторские агентства, которые входят в государственный реестр Федеральной службы судебных приставов России (ФССП РФ), банки и микрофинановые организации.
Первые коллекторские компании появились в 2005 году и в первую очередь обслуживали кредитные организации. В 2007 году они объединились в ассоциацию НАПКА, она стала саморегулируемой организацией. После появления кодекса организации, три года назад был принят федеральный закон 230-ФЗ «О защите прав граждан при взыскании просроченной задолженности».
Он отметил, что НАПКА принимает обращения и жалобы граждан по поводу взыскания долгов. Для этого существует специальный сервис «Добро пожаловаться». Претензий достаточно много — более 3 тысяч. По их количеству ассоциация занимает 3-е место в России после Центробанка и ФССП РФ.
Воронин посоветовал тем, кто столкнулся с неадекватным поведением коллекторов обращаться в службу судебных приставов, а НАПКА разбирает сложные случаи, связанные с вопросами денежного характера и договоренностей, помогает прийти к компромиссному решению, отозвать исполнительный лист и т. д.
Модератор сессии, главный редактор портала Finversia.ru, эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку Ян Арт добавил, что не все знают, что НАПКА и СРО «МиР» рассматривают претензии, вопросы и просто консультируют клиентов.
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