«Рынок микрофиансирования сильно изменился»: заем получают лишь 20% обратившихся

МФО используют скоринговые программы, реструктурируют долги заемщиков и работают с юрлицами

Бесконтрольная выдача займов неплатежеспособным гражданам и выбивание долгов любой ценой в работе микрофинансовых организаций остались в прошлом. Об этом заявили спикеры онлайн-сессии конкурса региональной финансовой журналистики «Рублевая зона», который прошел накануне в прямом эфире. Как утверждают эксперты, рынок под присмотром Центробанка России и с принятием ряда законов стал более цивилизованным. Сегодня МФО используют в своей работе скоринговые системы, ужесточили кредитную политику, пошли на реструктуризацию долгов заемщикам и введение кредитных каникул. Многие компании нарастили капитал и теперь в числе их клиентов — ИП и коммерческие организации. Однако высокий спрос на микрозаймы сохраняется: общий кредитный портфель МФО составляет 260 млрд рублей. На сессии конкурса также обсудили работу коллекторских агентств. Подробнее — в материале «Реального времени».

Одобрено в два раза меньше заявок, чем годом ранее

Работа микрофинансовых организаций после пандемии и падения доходов российских граждан остается одной из самых социально чувствительных тем. Однако директор Российского микрофинансового центра (РМЦ) и директор СРО «МиР» Елена Стратьева заявила, что те, кто думает, что микрофинансирование — это выдача займов под грабительский процент неплатежспособным гражданам, а потом выбивание долгов с помощью угроз — тот мыслит застарелыми штампами. По ее словам, сегодня рынок микрофинансирования сильно изменился. Прошло много процессов, перестроивших деятельность МФО, в том числе и в работе с клиентами. Это запуск скоринговых систем, ужесточение кредитной политики при том гигантском спросе, который был и сохраняется. Медленно, но растет и финансовая грамотность россиян.

В связи с пандемией многие МФО, как и банки, пошли на реструктуризацию долгов заемщикам, вводили кредитные каникулы. Эти меры продолжаются и сегодня.

— Я горжусь членами нашей СРО, они показали себя хорошо. Но что самое важное, пандемия еще не закончилась, а все продолжается, никто не ослабил подходы в скоринговой оценке, никто не начал, как это было раньше, выдавать займы направо и налево. По-прежнему сохраняется жесткая кредитная политика и требования к заемщику, — отметила Стратьева.

По данным РМЦ, средняя доля одобрения заявок в январе — марте составила всего 15—20%, что в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее повышенный спрос на микрозаймы сохраняется. Общий кредитный портфель МФО по данным I квартала 2021 года составляет 260 млрд рублей. Вырос портфель онлайн-займов. Это обусловлено не только локдауном, но и тем, что рынок получил доступ к различным информационным системам, в том числе и государственным, где можно быстро и качественно проверить заемщика.

«МФО по-другому себя ведут»

Елена Стратьева отметила и изменение отношения клиентов к микрофинансовым организациям. Во-первых, выросло доверие к компаниям, люди обращаются сюда повторно, во-вторых, пришло много новых клиентов, среди которых есть и юридические лица, и индивидуальные предприниматели. Работа с юрлицами — это новое перспективное направление работы МФО. Многие из них были докапитализированы, после чего стали выдавать займы МСП и коммерческим организациям.

— Клиент сегодня оценивает продукт, нужность этого продукта и его удовлетворенность им — то есть насколько он соответствует его ожиданиям. Поэтому клиенты по-другому оценивают микрофинансовые организации, и МФО по-другому себя ведут.



Глава РМЦ отметила, что одна из компаний-членов СРО делала собственный анализ рынка и отмечает, что уровень дефолтов стал значительно ниже. Стратьева не смогла дать среднюю дефолтность по рынку, потому что он сильно различается по компаниям: более крупные игроки могут себе это позволить, мелким делать это сложнее.

Три года назад был принят федеральный закон 230-ФЗ «О защите прав граждан при взыскании просроченной задолженности». Фото: www.youtube.com

«Добро пожаловаться»

Директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин рассказал, что происходит на рынке взыскания долгов. Сегодня этим занимаются коллекторские агентства, которые входят в государственный реестр Федеральной службы судебных приставов России (ФССП РФ), банки и микрофинановые организации.

Первые коллекторские компании появились в 2005 году и в первую очередь обслуживали кредитные организации. В 2007 году они объединились в ассоциацию НАПКА, она стала саморегулируемой организацией. После появления кодекса организации, три года назад был принят федеральный закон 230-ФЗ «О защите прав граждан при взыскании просроченной задолженности».

— Закон получился достаточно интересный, в нем очень много деталей, он такой практический. И он был во многом инициирован из-за того, что хулиганы из одной микрокредитной компании подожгли ребенка в Ульяновске. Сейчас он действует для всех — и для банков, и для микрофинансистов. К нему также прилагается кодекс административных правонарушений, в котором прописаны разного рода штрафы. И сейчас мы ждем изменения в 230-ФЗ, где будет много новых интересных нововведений. Также есть поправки в кодекс административных правонарушений, очередная итерация произошла буквально на днях, когда для банков и МФО повысили штрафы. Раньше они были ниже, чем для коллекторских компаний, выяснилось в процессе, что повышать надо и для них, — рассказал Воронин.

Он отметил, что НАПКА принимает обращения и жалобы граждан по поводу взыскания долгов. Для этого существует специальный сервис «Добро пожаловаться». Претензий достаточно много — более 3 тысяч. По их количеству ассоциация занимает 3-е место в России после Центробанка и ФССП РФ.

Воронин посоветовал тем, кто столкнулся с неадекватным поведением коллекторов обращаться в службу судебных приставов, а НАПКА разбирает сложные случаи, связанные с вопросами денежного характера и договоренностей, помогает прийти к компромиссному решению, отозвать исполнительный лист и т. д.

Модератор сессии, главный редактор портала Finversia.ru, эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку Ян Арт добавил, что не все знают, что НАПКА и СРО «МиР» рассматривают претензии, вопросы и просто консультируют клиентов.

— Не все верят, что это будет не отмазка, не пересыл жалобы тем же, на кого жаловались. Это будет реальная работа. В той же НАПКе помимо жалоб бывает необходимость получить консультацию, поддержку с точки зрения расшивки долгов, когда их несколько. Более того, сами коллекторские агентства занимаются подобными вопросами. Призываю помнить об этих опциях людям, которые находятся в кредитной зависимости. Потому, что люди с такими проблемами, как правило, пребывают не в самой лучшей эмоциональной форме с точки зрения рационального принятия решений: куда бежать, кого искать, кто и чем может помочь, — резюмировал Арт.