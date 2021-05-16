Цитаты недели: Путин — о героизме учителей казанской школы, музыканты — об отмене концертов, Маск — о биткоине

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Фото: instagram.com/ignatevaelle (на фото - погибшая учительница школы №175 Эльвира Игнатьева)

О героизме

И учителя, и все сотрудники гимназии в критической ситуации действовали мужественно, героически и в высшей степени профессионально. Спасали детей, как своих родных, закрывали собой так, как это сделала совсем юная девушка, учительница английского языка Эльвира Игнатьева, пожертвовала жизнью ради своих учеников

Так президент России Владимир Путин прокомментировал действия сотрудников казанской гимназии №175, где на этой неделе произошло массовое убийство — бывший ученик школы пришел туда с оружием. Погибли семеро детей и двое учителей. Путин поручил наградить сотрудников школы государственными наградами.



Об убийце

За время учебы показал себя тихим, спокойным, опрятным, неконфликтным. Уважительно относился к группе и преподавателям. Без вредных привычек

Это цитата из характеристики 19-летнего Ильназа Галявиева — именно он напал на казанскую школу с оружием в руках. До недавнего времени он учился в колледже ТИСБИ, но в последние полгода перестал появляться на занятиях. Поведение Галявиева до дня трагедии не вызывало вопросов у одногруппников и преподавателей, да и следствие заявляло: в «группах смерти» он не состоял, на учете у психиатра — тоже. Но ранее Галявиев неоднократно обращался к врачам из-за сильных головных болей. В прошлом году ему поставили диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. А уже через несколько дней после трагедии стали всплывать и более пугающие подробности: так, Галявиев предлагал сокурснику «вступить в секту». Напомним, что перед нападением и после него Ильназ Галявиев называл себя «богом» и призывал к массовым убийствам.



Об ифтаре в день трагедии

Это же не веселый праздник, ифтар — причина встретиться, — сказал муфтий Камиль хазрат Самигуллин. — И мы все равно решили собраться и использовать мероприятие как причину для дуа, чтобы вместе с нами несколько тысяч человек сказали: «Аминь». Мы видели, как Рустам хазрат Хайруллин искренне делал дуа, как пострадавший человек, тот, кого беда коснулась непосредственно. Понятно, она всех нас затронула, каждый проецировал на себя. Я сегодня ехал и думал: «А если с моим ребенком что-то случится, что я могу сделать?» Но, хвала Аллаху, мероприятие прошло, мы все с вами помолились

В день нападения в Татарстане отменили большую часть массовых мероприятий, но Республиканский ифтар в Kazan Expo все же состоялся. Но в связи с трагедией в программу внесли изменения, а мусульмане также помолились за пострадавших и погибших в тот день и их близких. У упомянутого Рустама хазрата Хайруллина, имама мечети «Гаиля», в тот день в школе было двое детей, оба были ранены.



Об академическом

Я даже не про самого Алибаева говорю, но как может человек, не будучи доктором наук, командовать докторами-профессорами, заведующими кафедрами и факультетами? Как он может в условиях того, что творится, в частности, вчера творилось в Казани, руководить таким гигантским вузом? Или как может руководить, например, человек, который уничтожает все гуманитарные предметы, какие только может и которые ни в коем случае нельзя было уничтожать? Поэтому далеко не всех устраивали кандидатуры, выдвинутые и самим университетом!

Так один из профессоров КАИ прокомментировал «Реальному времени» назначение и.о. ректора вуза Тимура Алибаева — бывшего главы Авиастроительного и Ново-Савиновского района. Его не было среди четырех кандидатур на пост руководителя главного технического вуза республики (и выборы пока не проходили). Согласно указу Минобрнауки РФ, Алибаев будет исполнять обязанности ректора до выборов в вузе.



О пожарах

Прошло чуть более недели после нашей последней встречи, на которой мы обсуждали вопрос о дополнительных мерах по стабилизации обстановки с пожарами. Обстановка остается сложной. Существенного прорыва в вопросах защиты людей и территорий от пожаров пока не достигнуто

Об этом заявил премьер-министр РТ Алексей Песошин на заседании республиканской Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. В Татарстане с начала года произошло 2332 пожара, на которых погибли 90 человек и еще 71 пострадал. При этом в период с 5 по 12 мая удалось снизить количество пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46%, или в абсолютных цифрах на 176 пожаров.



О биткоине

Криптовалюты — во многом хорошая идея, и мы считаем, что у них большое будущее. Но оно не должно стоить окружающей среде так дорого

Этим твитом Илон Маск обрушил капитализацию биткоина почти на 20%. Он написал, что Tesla больше не будет продавать автомобили за биткоины из-за потребления слишком большого количества электроэнергии, а это вредит окружающей среде. При этом Tesla ранее вложила в биткоин $1,5 млрд. В 2021 году на положительных твитах Маска о биткоине криптовалюта установила новые исторические рекорды — более $62 тысяч за биткоин.



О ценах на продукты

И здесь важно сказать еще об одной причине, почему растут цены. Это жадность отдельных производителей и торговых сетей. Многие предприниматели, не желая терять выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми. А импортируемая инфляция стала оборотной стороной наших успехов в наращивании экспортного потенциала АПК. Что подтолкнуло рост цен внутри страны, прежде всего на социально значимые товары

Так объясняет рост цен на продукты премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Еще он напомнил, что разогнали инфляцию в мире низкие процентные ставки и необеспеченные товарами деньги на рынке.



О концертах

Прессинг музыкантов и отмены концертов к 2021 году стали в России обычной практикой. Каждую неделю мы читаем эти новости: отменили концерт Нойзу МС, «Ногу свело!», «Порнофильмам»… Таких примеров десятки, а по всей стране сотни. Причины придумывают разные: пропаганда наркотиков, насилия, однополых отношений, употребление мата, неуважение к чувствам верующих. Последнее время к этому списку добавились «ковидные» ограничения, которыми можно оправдать что угодно. Но никто не решается произнести вслух истинную причину: несогласие артистов с политической ситуацией в стране и их активную гражданскую позицию

На сайте Change.org появилась петиция, которая требует от российских властей отказаться от практики отмены концертов и других способов давления на музыкантов по политическим причинам. Под ней подписались Noize MC, Вася Обломов, группы «Порнофильмы», «Ногу свело!», «Йорш», «Рабфак», «Аркадий Коц», лидеры групп «Тараканы!» и «Несчастный случай» Дмитрий Спирин и Алексей Кортнев, участница группы «Барто» Мария Любичева.



Об Украине

Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости

Такое заявление сделал Путин на совещании с членами Совбеза РФ в эту пятницу. Он заметил, что на Украине сейчас происходит «совершенно очевидная зачистка политического поля». В феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Медведчука в СМИ нередко называют «кумом Путина».



Об утечке мозгов

Нам не только нужно наконец остановить утечку мозгов, но и стремиться к более амбициозной цели — обеспечить приток лучших специалистов со всего мира в нашу страну, возврат наших ученых, которые покинули Россию. Налицо уже позитивная динамика как сокращения оттока мозгов, так и увеличения притока или возвращения наших ученых в Россию

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях, посвященных развитию кадрового потенциала российской науки, призвала не драматизировать ситуацию с «утечкой мозгов» из страны. Матвиенко также призвала снимать больше художественных фильмов о достижениях российской науки.

