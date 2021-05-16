Цитаты недели: Путин — о героизме учителей казанской школы, музыканты — об отмене концертов, Маск — о биткоине
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
О героизме
Так президент России Владимир Путин прокомментировал действия сотрудников казанской гимназии №175, где на этой неделе произошло массовое убийство — бывший ученик школы пришел туда с оружием. Погибли семеро детей и двое учителей. Путин поручил наградить сотрудников школы государственными наградами.
Об убийце
Это цитата из характеристики 19-летнего Ильназа Галявиева — именно он напал на казанскую школу с оружием в руках. До недавнего времени он учился в колледже ТИСБИ, но в последние полгода перестал появляться на занятиях. Поведение Галявиева до дня трагедии не вызывало вопросов у одногруппников и преподавателей, да и следствие заявляло: в «группах смерти» он не состоял, на учете у психиатра — тоже. Но ранее Галявиев неоднократно обращался к врачам из-за сильных головных болей. В прошлом году ему поставили диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. А уже через несколько дней после трагедии стали всплывать и более пугающие подробности: так, Галявиев предлагал сокурснику «вступить в секту». Напомним, что перед нападением и после него Ильназ Галявиев называл себя «богом» и призывал к массовым убийствам.
Об ифтаре в день трагедии
В день нападения в Татарстане отменили большую часть массовых мероприятий, но Республиканский ифтар в Kazan Expo все же состоялся. Но в связи с трагедией в программу внесли изменения, а мусульмане также помолились за пострадавших и погибших в тот день и их близких. У упомянутого Рустама хазрата Хайруллина, имама мечети «Гаиля», в тот день в школе было двое детей, оба были ранены.
Об академическом
Так один из профессоров КАИ прокомментировал «Реальному времени» назначение и.о. ректора вуза Тимура Алибаева — бывшего главы Авиастроительного и Ново-Савиновского района. Его не было среди четырех кандидатур на пост руководителя главного технического вуза республики (и выборы пока не проходили). Согласно указу Минобрнауки РФ, Алибаев будет исполнять обязанности ректора до выборов в вузе.
О пожарах
Об этом заявил премьер-министр РТ Алексей Песошин на заседании республиканской Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. В Татарстане с начала года произошло 2332 пожара, на которых погибли 90 человек и еще 71 пострадал. При этом в период с 5 по 12 мая удалось снизить количество пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46%, или в абсолютных цифрах на 176 пожаров.
О биткоине
Этим твитом Илон Маск обрушил капитализацию биткоина почти на 20%. Он написал, что Tesla больше не будет продавать автомобили за биткоины из-за потребления слишком большого количества электроэнергии, а это вредит окружающей среде. При этом Tesla ранее вложила в биткоин $1,5 млрд. В 2021 году на положительных твитах Маска о биткоине криптовалюта установила новые исторические рекорды — более $62 тысяч за биткоин.
О ценах на продукты
Так объясняет рост цен на продукты премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Еще он напомнил, что разогнали инфляцию в мире низкие процентные ставки и необеспеченные товарами деньги на рынке.
О концертах
На сайте Change.org появилась петиция, которая требует от российских властей отказаться от практики отмены концертов и других способов давления на музыкантов по политическим причинам. Под ней подписались Noize MC, Вася Обломов, группы «Порнофильмы», «Ногу свело!», «Йорш», «Рабфак», «Аркадий Коц», лидеры групп «Тараканы!» и «Несчастный случай» Дмитрий Спирин и Алексей Кортнев, участница группы «Барто» Мария Любичева.
Об Украине
Такое заявление сделал Путин на совещании с членами Совбеза РФ в эту пятницу. Он заметил, что на Украине сейчас происходит «совершенно очевидная зачистка политического поля». В феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Медведчука в СМИ нередко называют «кумом Путина».
Об утечке мозгов
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях, посвященных развитию кадрового потенциала российской науки, призвала не драматизировать ситуацию с «утечкой мозгов» из страны. Матвиенко также призвала снимать больше художественных фильмов о достижениях российской науки.
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