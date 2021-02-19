Совбез Украины ввел санкции против депутата Рады Медведчука и пяти россиян

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной Рады Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что санкции, предусматривающие арест всего имущества, в отношении украинского оппозиционного депутата вводятся по статье финансирование терроризма. Они будут действовать 3 года.

Всего на Украине под санкции по делу о финансировании терроризма попали 19 юридических лиц и восемь граждан, пишет ТАСС. Среди них, в частности, Наталья Лавренюк — гражданская жена депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака.

Под украинские санкции также попали пять россиян: Константин Вацковский, Виталий Бойченко, Сергей Лысогор, Александр Маслюк и Михаил Попов.

Фото: pixabay.com

Напомним, в конце января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении новых санкций против России: под ограничения попали юридические лица и граждане. Персональные ограничительные меры принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

В ответ на это Россия расширила санкции в отношении украинских компаний.

Татьяна Демина