Промпроизводство в РФ выросло на 0,3% в I квартале 2026 года

20:33, 22.04.2026

Наибольший рост за квартал отмечен в производстве транспортных средств, лекарств, компьютеров

Объем промышленного производства в России в январе — марте 2026 года увеличился на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В марте 2026 года по сравнению с мартом 2025 года промпроизводство выросло на 2,3%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В марте по сравнению с февралем 2026 года промпроизводство увеличилось на 12,4%.

Добыча полезных ископаемых в РФ за первый квартал выросла на 0,8% в годовом выражении. Производство в обрабатывающих отраслях снизилось на 0,7%. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром показатели увеличились на 3,8%. В сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов зафиксировано снижение на 3,8%.

В январе — марте в годовом выражении наибольший рост отмечен:

  • в производстве прочих транспортных средств и оборудования (включая авиатехнику, судостроение) — +25,1%;
  • производстве лекарственных средств и материалов для медицины и ветеринарии — +11,2%;
  • выпуске компьютеров, электронных и оптических изделий — +5,2%;
  • производстве прочих готовых изделий — +2,1%;
  • добыче металлических руд — +1,3%;
  • производстве продуктов питания — +0,8%.

Снижение объемов зафиксировано в 20 отраслях, в том числе:

  • производство одежды — (-13,8%);
  • производство прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалы) — (-10,9%);
  • добыча прочих полезных ископаемых — (-10,9%);
  • металлургическое производство — (-10,1%);
  • производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — (-10,1%);
  • производство бумаги — (-10,4%);
  • производство электрического оборудования — (-7,1%);
  • обработка древесины — (-6,5%);
  • добыча угля — (-5,3%);
  • производство кокса и нефтепродуктов — (-0,5%).
Ариана Ранцева

Промышленность

