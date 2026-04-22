Промпроизводство в РФ выросло на 0,3% в I квартале 2026 года

Наибольший рост за квартал отмечен в производстве транспортных средств, лекарств, компьютеров

Объем промышленного производства в России в январе — марте 2026 года увеличился на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В марте 2026 года по сравнению с мартом 2025 года промпроизводство выросло на 2,3%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В марте по сравнению с февралем 2026 года промпроизводство увеличилось на 12,4%.

Добыча полезных ископаемых в РФ за первый квартал выросла на 0,8% в годовом выражении. Производство в обрабатывающих отраслях снизилось на 0,7%. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром показатели увеличились на 3,8%. В сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов зафиксировано снижение на 3,8%.

В январе — марте в годовом выражении наибольший рост отмечен:

в производстве прочих транспортных средств и оборудования (включая авиатехнику, судостроение) — +25,1%;

производстве лекарственных средств и материалов для медицины и ветеринарии — +11,2%;

выпуске компьютеров, электронных и оптических изделий — +5,2%;

производстве прочих готовых изделий — +2,1%;

добыче металлических руд — +1,3%;

производстве продуктов питания — +0,8%.

Снижение объемов зафиксировано в 20 отраслях, в том числе:

производство одежды — (-13,8%);

производство прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалы) — (-10,9%);

добыча прочих полезных ископаемых — (-10,9%);

металлургическое производство — (-10,1%);

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — (-10,1%);

производство бумаги — (-10,4%);

производство электрического оборудования — (-7,1%);

обработка древесины — (-6,5%);

добыча угля — (-5,3%);

производство кокса и нефтепродуктов — (-0,5%).

Ариана Ранцева