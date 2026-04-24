В Госдуме обсудили развитие легкой промышленности

Заместитель главы Минпромторга России Иван Куликов принял участие в первом заседании рабочей группы по контролю за реализацией рекомендаций по итогам парламентских слушаний о развитии легкой промышленности.

Минпромторг завершает работу над проектом «Стратегия развития легкой промышленности». В 2026 году стартует эксперимент по маркировке кожгалантереи и обувных заготовок. На 2027 год запланировано увеличение лизинговой субсидии на оборудование.

Также прорабатывается введение НДС на импорт через маркетплейсы для выравнивания условий с российскими производителями.

Ариана Ранцева