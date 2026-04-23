Нефть Brent подорожала до $102,76 за баррель
Цены на нефть остаются в плюсе вечером в четверг, но заметно отступили от внутридневных максимумов.
По данным на 18:06 мск, цена июньских контрактов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $102,76 за баррель. Это на $0,85 (0,83%) выше показателя на закрытие предыдущих торгов.
Фьючерсы на нефть WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на $0,36 (0,39%) — до $93,32 за баррель.
Ранее в ходе сессии стоимость Brent поднималась до $106,15 за баррель, WTI — до $97,22 за баррель.
