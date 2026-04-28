Новости промышленности

20:00 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

В России появится новая техника для лесозаготовок от КАМАЗа

13:15, 28.04.2026

Фото: Мария Зверева

ПАО «КАМАЗ» готово к серийному выпуску новой линейки спецтехники, предназначенной для работы в лесной отрасли. Об этом в эфире программы «Вести» сообщил генеральный директор компании Сергей Когогин.

По словам руководителя предприятия, компания успешно завершила этап проектирования и изготовления опытных образцов. Сейчас предприятие переходит к серийному производству новой техники. После выпуска опытной партии машины пройдут тестовую эксплуатацию.

Особенность новой техники заключается в ее специализации для работы с крупномерным древостоем. Это позволит существенно повысить эффективность лесозаготовительных работ и увеличить производительность труда. Важно отметить, что вся техника полностью собрана из отечественных комплектующих.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Директор казанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства Ренат Гафиятов подчеркнул уникальность новинки — на сегодняшний день аналогов данной техники в России не существует.

Напомним, что Татарстан направит повторное обращение в Минфин РФ по поводу временной занятости на КАМАЗе.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ПромышленностьМашиностроение Татарстан

Новости партнеров

