В России появится новая техника для лесозаготовок от КАМАЗа

ПАО «КАМАЗ» готово к серийному выпуску новой линейки спецтехники, предназначенной для работы в лесной отрасли. Об этом в эфире программы «Вести» сообщил генеральный директор компании Сергей Когогин.

По словам руководителя предприятия, компания успешно завершила этап проектирования и изготовления опытных образцов. Сейчас предприятие переходит к серийному производству новой техники. После выпуска опытной партии машины пройдут тестовую эксплуатацию.

Особенность новой техники заключается в ее специализации для работы с крупномерным древостоем. Это позволит существенно повысить эффективность лесозаготовительных работ и увеличить производительность труда. Важно отметить, что вся техника полностью собрана из отечественных комплектующих.

Директор казанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства Ренат Гафиятов подчеркнул уникальность новинки — на сегодняшний день аналогов данной техники в России не существует.

