Чистая прибыль «Татнефти» в I квартале выросла на 17%, до 43,62 млрд рублей

Валовая прибыль компании выросла почти на треть и достигла 112,81 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ в первом квартале 2026 года составила 43,62 млрд рублей, что почти на 17% больше показателя аналогичного периода предыдущего года, пишет «Интерфакс».

Выручка снизилась на 6,3% — до 338,61 млрд рублей. При этом себестоимость упала на 18,3% — до 225,8 млрд рублей. В результате валовая прибыль выросла почти на треть и достигла 112,81 млрд рублей.

Ариана Ранцева