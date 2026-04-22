Добыча антрацита в РФ упала на 18,7% за I квартал 2026 года

Добыча каменного угля снизилась на 7,4% (до 79,4 млн тонн), антрацита — на 18,7% (до 4,9 млн тонн), при этом добыча коксующегося угля выросла на 2,1%

Добыча угля в России по итогам I квартала 2026 года составила 105 млн тонн, что на 6,1% ниже показателя за аналогичный период 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Добыча каменного угля всех видов снизилась на 7,4% — до 79,4 млн тонн. Добыча антрацита уменьшилась на 18,7%, до 4,9 млн тонн. При этом добыча коксующегося угля выросла на 2,1%, до 26,5 млн тонн.

Добыча бурого угля составила 25,4 млн тонн (-1,7%). Производство прочего каменного угля уменьшилось на 10,7% — до 47,9 млн тонн.

В марте 2026 года добыча угля, по сравнению с мартом 2025 года, уменьшилась на 4,1%, составив 36,2 млн тонн. Добыча каменного угля снизилась на 6%, до 27,3 млн тонн. При этом добыча коксующегося угля увеличилась на 3,8%, до 8,9 млн тонн, а бурого угля — на 2,3%, также до 8,9 млн тонн.

Показатели по прочему каменному углю в марте достигли 16,6 млн тонн, снизившись на 9,1%. Добыча антрацита снизилась на 13,1%, до 1,7 млн тонн.

По сравнению с февралем 2026 года в марте добыча угля возросла на 5,1%, каменного угля — на 5,3%, антрацита — на 5,5%, коксующегося угля — на 5,6%. Добыча бурого угля выросла на 4,3%, прочего каменного угля — на 5,1%.



Ариана Ранцева