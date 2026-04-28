По итогам развития импортозамещения в Татарстане индекс промпроизводства должен составить 102,2%

Кабмин РТ утвердил новый план мероприятий по развитию импортозамещения в промышленной сфере на ближайшие три года. Основная цель — создание конкурентоспособных производств, способных не только заменить импортные товары, но и опережать зарубежные разработки.

Согласно целевым показателям, к 2028 году ожидается рост промышленного производства: индекс промышленного производства должен составить 102,2%, а в обрабатывающих отраслях — 102,6%. При этом доля несырьевой продукции в общем объеме экспорта республики сохранится на уровне 65%.

Особое внимание уделяется развитию сотрудничества между местными предприятиями и производителями из других регионов России, привлечению инвестиций в приоритетные проекты, модернизации существующих производств и созданию благоприятных условий для локализации производства с зарубежными партнерами.

Важным направлением станет поддержка научно-исследовательских разработок и развитие экспорта высокотехнологичной продукции. Власти республики намерены стимулировать реализацию проектов по производству приоритетных видов продукции, включенных в отраслевые планы импортозамещения.

Ранее Татарстан не попал в топ-20 регионов России по динамике роста промпроизводства, при этом индекс промпроизводства республики в 2025 году превзошел ожидания. Подробнее — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова