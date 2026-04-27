Фаттахов: бугульминские аграрии засеют более 56 тысяч гектаров

В Бугульминском районе активно развивается весенняя посевная кампания, в которой участвуют более 40 сельскохозяйственных предприятий. Для проведения работ задействовано 180 единиц современной техники, сообщает глава Бугульминского района Дамир Фаттахов.

Аграриям предстоит обработать свыше 56 тысяч гектаров земли. Планируется, что 25 тысяч гектаров будут отведены под посевы зерновых культур. Технические культуры займут территорию 20 тысяч гектаров. Оставшиеся 11 тысяч гектаров предназначены для выращивания кормовых культур, которые обеспечат развитие животноводства в районе.

По словам Фаттахова, механизаторы провели необходимые агротехнические мероприятия: выполнили боронование почвы и осуществили подкормку озимых культур и многолетних трав. Эти меры помогут создать оптимальные условия для успешного проведения посевной кампании и получения хорошего урожая.

При этом переувлажнение почвы в Бугульме угрожает урожаю, об этом сообщает Главное управление МЧС России по Татарстану. Специалисты рекомендуют аграриям в затопленных районах воздержаться от проведения посевных работ.



Наталья Жирнова