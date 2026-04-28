Brent поднялась выше $112 за баррель впервые с 30 марта

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2026 года на бирже ICE поднялась выше $112 за баррель впервые с 30 марта 2026 года.

В 14:39 мск цена составляла $112,08 (+4,13%). Фьючерс на WTI с поставкой в июне 2026 года вырос на 5,69% — до $101,85 за баррель.

Ариана Ранцева