МЧС ликвидировало открытое горение на НПЗ в Туапсе

Пожар удалось потушить с помощью пены

Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. По сообщению пресс-службы ведомства, переданному РИА «Новости», пожарным подразделениям удалось полностью устранить возгорание на всех участках работ благодаря эффективной пенной атаке.

— Пожарно-спасательным подразделениям, задействованным на тушении пожара, в результате эффективного проведения пенной атаки удалось полностью ликвидировать открытое горение на всех участках работ, — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что черноморским странам НАТО следует задуматься о своей поддержке действий киевского режима, которые, по ее словам, имеют террористический характер. Захарова отметила, что страны НАТО, расположенные на берегу Черного моря, несут коллективную ответственность за поставки вооружения и финансирование Украины.

Напомним, что 28 апреля в Туапсе после падения БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод. В городе только недавно потушили пожар на территории морского терминала, вследствие чего там выпал черный налет после дождя, а в воздухе зафиксировали превышение концентрации вредных веществ.

