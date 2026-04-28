Хранение энергии, 3D-печать и умная система для строительства

На заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» под руководством Рустама Минниханова были представлены перспективные разработки в области энергетики и промышленности.



Петербургская компания «Лиотех» показала новые системы для хранения энергии — от обычных аккумуляторов до сложных установок. Эти разработки пригодятся в энергетике, на производстве и в транспорте. Минниханов поддержал идею сотрудничества, особенно в сфере электротранспорта.

Большой интерес вызвала технология 3D-печати, предложенная Политехническим университетом. Она позволяет быстро делать крупные и сложные детали, которые раньше приходилось закупать за границей. Глава региона поручил особое внимание уделить этому направлению.

— У нас часто возникают вопросы по восстановлению или созданию сложных изделий для нашей промышленности. Поэтому озвученная вами тема сегодня очень актуальна. Будем сотрудничать. Курировать это направление будет Министерство промышленности и торговли РТ, — подчеркнул Рустам Минниханов.

Екатеринбургская компания «Тангл» представила умную систему для строительства. Она помогает быстро считать затраты и готовить документы — вместо нескольких недель теперь это займет всего день. Минниханов отметил, что такую технологию можно использовать в крупных энергетических проектах.

На заседании также обсудили планы продвижения нефтегазохимической отрасли на международных форумах. В 2026 году эта тематика станет ключевой на нескольких крупных экономических форумах, включая KazanForum.

На прошлом заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» казанский филиал Российской академии наук презентовал новейшие разработки в области промышленной химии, микробиологии и генной инженерии. В центре внимания оказался способ модифицирования европейских катализаторов Bosch и Haldor Topsoe, используемых при получении карбамида, он поможет снизить антропогенную нагрузку. Ученые-биологи предложили генетические технологии для промышленной микробиологии, а также серию технологий по переработке льна и конопли с получением текстильных и нетканых материалов. Глава республики вдохновился достижениями казанской школы, призвав масштабировать их в реальном секторе экономики.

— Наука, пора выходить из лабораторий, и нашим предприятиям без инноваций будет сложно [выстоять], — сказал Рустам Минниханов в заключение встречи.

Наталья Жирнова