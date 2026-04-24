ЦБ повысил прогноз цены нефти на 2026 год до $65 за баррель

Ожидания относительно цены на нефть в 2027 году также повышены — до $55 с $50

Банк России повысил прогноз по цене на нефть, рассчитываемой для целей налогообложения, на 2026 год до $65 за баррель. В февральском прогнозе этот показатель составлял $45. Об этом сообщается в среднесрочном прогнозе ЦБ.

Прогноз на 2027 год также повышен — до $55 с $50. На 2028 год прогноз сохранен на прежнем уровне — $55 за баррель.

Ранее «Реальное время» писало, что нефть Brent подорожала до $102,76 за баррель.

Ариана Ранцева